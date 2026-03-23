Ouverture US | Wall Street sur des montagnes russes géopolitiques

Wall Street vit actuellement de véritables montagnes russes géopolitiques. La volatilité est extrême et presque entièrement dictée par les événements liés au conflit dans le golfe Persique. Il y a quelques heures à peine, le marché se préparait à une escalade après l'expiration d'un ultimatum de 48 heures lancé à l'Iran, avant d'apprendre soudainement que celui-ci avait été prolongé de cinq jours. Cette décision a immédiatement soulagé les marchés et entraîné un revirement brutal dans de nombreuses classes d'actifs.
Les mouvements actuels du marché constituent une version accélérée du principe “buy the rumor, sell the news”. Avant l’ouverture des marchés américains, le marché anticipait une éventuelle attaque contre les infrastructures énergétiques, ce qui a fait grimper les prix du pétrole et augmenter l’indice de volatilité. Les investisseurs intégraient simultanément le risque d’un choc inflationniste et d’un durcissement de la politique monétaire des banques centrales, ce qui a exercé une pression sur les actions, les obligations et d’autres actifs.
La situation s’est inversée presque immédiatement après que Donald Trump a annoncé des progrès dans les discussions avec l’Iran. Les contrats à terme sur les principaux indices ont fortement rebondi et les cours du pétrole ont chuté de manière spectaculaire, reflétant les espoirs d'une désescalade. Il est à noter que les déclarations et les publications de Trump ont suffi à inverser la tendance, relançant les principaux indices américains. À l'ouverture de la séance au comptant à Wall Street, le S&P 500 progresse de plus de 1,5 %, le Dow Jones gagne 1,6 % et le Nasdaq s'envole de plus de 1,5 %.
Cela montre à quel point le marché est devenu sensible à la moindre information et à quel point les tendances à court terme manquent de stabilité. Les démentis rapides de l'Iran ne font que renforcer cette incertitude. Les investisseurs naviguent entre des scénarios extrêmes, chaque nouveau signal étant susceptible de modifier radicalement l'orientation du marché.
Le pétrole reste au centre de l'attention en tant que principal vecteur de transmission des risques. Les inquiétudes liées aux perturbations dans le détroit d'Ormuz influencent directement les anticipations d'inflation, les valorisations de taux d'intérêt et les performances des entreprises. Cela explique pourquoi on observe parfois des situations inhabituelles où les actions, les obligations et même l'or sont tous sous pression simultanément.
Cette situation rappelle des périodes antérieures où les communications politiques américaines avaient provoqué des fluctuations soudaines et imprévisibles sur les marchés. La différence aujourd’hui est que l’enjeu ne se limite pas au sentiment des investisseurs, mais comprend également un véritable choc énergétique, susceptible d’entraîner une hausse de l’inflation et un ralentissement de la croissance économique.
Source: xStation5
Les contrats à terme sur l'indice US500 (S&P 500) affichent un net rebond. Les marchés réagissent à la décision de prolonger l'ultimatum adressé à l'Iran, ce qui apaise temporairement les craintes d'une escalade dans le golfe Persique et le risque d'un choc énergétique soudain. Ce soulagement momentané se traduit rapidement par un regain d'appétit pour le risque.
Source: xStation5
Actu des entreprises
À Wall Street, les valeurs technologiques et les semi-conducteurs progressent grâce aux signaux d’apaisement des tensions au Moyen-Orient, avec NVIDIA (NVDA.US) et AMD (AMD.US) en tête du rebond. L’amélioration du sentiment de marché a attiré des investisseurs intéressés par le potentiel à long terme de l’IA, tandis que les gains à court terme illustrent la sensibilité des entreprises technologiques aux facteurs géopolitiques.
Apple (AAPL.US) affiche une hausse d'environ 1,5 % en début de séance. Le marché réagit favorablement aux ventes soutenues d'iPhone et aux taux de renouvellement des appareils qui atteignent des niveaux records. En Chine notamment, les utilisateurs renouvellent rapidement leurs téléphones, ce qui témoigne d'une demande stable. Apple reste un pilier du secteur technologique, attirant les capitaux en période d'incertitude et incarnant la stabilité et l'innovation.
Berkshire Hathaway (BRKA.US) a annoncé son intention de réaliser un investissement important dans la compagnie d'assurance japonaise Tokio Marine, en acquérant dans un premier temps une participation d'environ 2,5 %.
Core Scientific (CORZ.US) affiche une hausse d'environ 1 % à l'ouverture. La société a obtenu une ligne de crédit supplémentaire de 500 millions de dollars, portant le montant total du financement à 1 milliard de dollars, ce qui permettra de soutenir le développement d'infrastructures de calcul haute performance (HPC) et de services d'intelligence artificielle (IA). Il s'agit là d'un signal important pour les investisseurs intéressés par les technologies de haute performance, qui montre que la société étend ses activités et renforce son potentiel de croissance à long terme.
Palantir (PLTR.US) affiche une hausse de plus de 1,5 % en début de séance. Le système d'intelligence artificielle Maven de la société sera officiellement déployé au Pentagone, offrant ainsi à l'armée des outils de pointe pour détecter et contrer les menaces dans tous les domaines. Ce contrat majeur souligne l'importance de Palantir dans le secteur de la défense et pourrait avoir un impact positif sur la réputation et la valorisation de la société aux yeux des investisseurs.
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