Une cession qui pèse sur la confiance des investisseurs Un placement accéléré à prix décoté La famille Klaba a vendu 3,6 millions d’actions à 7,5 €, soit une décote de 11% par rapport au cours de clôture de jeudi. Cette opération, menée par des professionnels de marché, a immédiatement pesé sur le cours, reflétant une crainte de dilution et un signal négatif pour les investisseurs. Un actionnariat toujours majoritaire, mais en légère baisse Avant cette cession, la famille détenait 81,3% du capital et 82% des droits de vote. Malgré cette réduction, elle reste l’actionnaire dominant, mais la vente interroge sur ses intentions futures. Un titre en forte sous-performance en 2025 Une année difficile pour OVHcloud Baisse de 18% depuis janvier .

. Contexte : le secteur du cloud reste concurrentiel, avec une pression sur les marges et une croissance ralentie pour certains acteurs européens. Pourquoi cette vente maintenant ? Aucune raison officielle n’a été communiquée, mais les hypothèses incluent : Un besoin de liquidités pour des projets personnels ou professionnels.

pour des projets personnels ou professionnels. Une diversification du patrimoine .

. Une anticipation de difficultés pour le groupe (concurrence, rentabilité). FAQ 1. Pourquoi l’action OVHcloud chute-t-elle ? La vente de 2,3% du capital par la famille Klaba, à un prix décoté de 11%, a créé une pression vendedrice et alimenté les doutes sur la stratégie du groupe. 2. Combien d’actions ont été vendues et à quel prix ? 3,6 millions d’actions à 7,5 € chacune, contre un cours de clôture de 8,4 € jeudi. 3. La famille Klaba reste-t-elle actionnaire majoritaire ? Oui, elle détient toujours environ 79% du capital après cette cession. 4. Quel est l’impact sur la gouvernance ? Aucun changement majeur, mais cette vente pourrait affaiblir la confiance des minoritaires. 5. OVHcloud a-t-il communiqué sur les raisons de cette cession ? Non, la famille Klaba n’a pas expliqué publiquement les motivations de cette opération. 6. Comment évolue le secteur du cloud en Europe ? Le marché est très concurrentiel, dominé par les géants américains (AWS, Microsoft, Google) et une pression sur les prix. 7. Faut-il s’attendre à d’autres cessions ? Impossible à prédire, mais cette opération sera scrutée pour détecter d’éventuels signaux de désengagement progressif.

