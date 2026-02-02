Le guidance et les commentaires du management seront au moins aussi importants que les chiffres.

À ces niveaux de multiples, la moindre déception peut provoquer une vente massive .

Le marché attend un EPS ~0,23$ et un chiffre d’affaires >1,30 Md$ , avec +61% de croissance annuelle .

Le titre a corrigé de plus de 25% depuis son sommet , mais reste valorisé plus de 300x les bénéfices .

Palantir (PLTR.US) publie ses résultats après la clôture de Wall Street .

Palantir s’apprête à publier l’un des résultats les plus sensibles de toute la saison. Malgré une correction notable depuis ses plus hauts, la société reste l’une des entreprises les plus chères de Wall Street, et probablement la plus polarisante du segment IA / data / défense. Dans ce contexte, la publication du T4 2025 ressemble moins à un simple rendez-vous comptable qu’à un référendum sur la soutenabilité de sa valorisation. 📉 Une action corrigée… mais toujours hors normes 25% de baisse, mais une capitalisation toujours colossale Depuis son sommet, PLTR a perdu plus de 25%, ce qui pourrait suggérer une purge saine. Pourtant, avec une capitalisation supérieure à 340 milliards de dollars et un ratio P/E au-delà de 300, le titre reste dans une catégorie à part. À ce niveau : le marché n’achète pas des résultats ,

il achète une trajectoire quasi parfaite sur plusieurs années. Cela explique pourquoi Palantir peut battre le consensus… sans que le titre ne monte, un phénomène déjà observé à plusieurs reprises. 📊 Attentes T4 2025 : élevées et en hausse séquentielle Pour le quatrième trimestre 2025, le consensus table sur : EPS : ~ 0,23$ ,

Revenus : >1,30 Md$ ,

Croissance annuelle : ~61%. Comme souvent avec Palantir, les attentes ont été révisées à la hausse par rapport au trimestre précédent, laissant peu de marge d’erreur. 👉 À ce stade, “faire ce qui est attendu” n’est pas suffisant.

👉 Il faut surprendre positivement ET rassurer sur la suite. ⚖️ Opportunités vs risques : un équilibre extrêmement fragile ✅ Ce qui soutient encore la thèse haussière Rétention client élevée ,

Mix équilibré entre contrats commerciaux et gouvernementaux,

Forte exposition aux budgets défense / sécurité / souveraineté des données ,

Positionnement unique sur l’IA opérationnelle, et non purement expérimentale. Palantir reste l’une des rares entreprises capables de déployer de l’IA à grande échelle dans des environnements critiques, avec une discipline d’exécution rarement égalée. ⚠️ Ce qui peut faire très mal Valorisation extrême : une simple décélération de 1–2% sur un segment clé peut provoquer un repricing violent .

Méfiance croissante des alliés des États-Unis vis-à-vis des logiciels issus de la Silicon Valley, ce qui pourrait ralentir l’adoption hors US.

Dépendance à un narratif de croissance continue et accélérée, sans droit à l’erreur. À ces multiples, la croissance doit être non seulement forte, mais irréprochable. 🗣️ Guidance et discours du management : le vrai catalyseur Les chiffres du T4 compteront, mais le marché regardera surtout vers l’avenir : Le rythme de déploiement des plateformes ,

L’évolution du backlog et de la valeur des contrats,

Les perspectives sur les programmes militaires , notamment avec l’US Navy,

Toute indication d’accélération ou, à l’inverse, de normalisation. 🔼 Ce qui pourrait relancer le titre Une guidance 2026 nettement au-dessus du consensus ,

Une accélération visible des cycles de vente ,

Une forte progression du carnet de commandes ,

Des annonces concrètes sur les contrats défense de nouvelle génération. 🔽 Ce qui déclencherait une correction sévère Le moindre signal de ralentissement ,

Un discours plus prudent sur la demande future,

Une croissance “seulement conforme” aux attentes. 📉 Analyse technique – PLTR.US (D1) Le titre évolue actuellement dans une zone de support clé autour de 145$. Les EMA conservent une structure haussière de fond,

Le RSI reste en zone de surachat extrême ,

Le MACD demeure en territoire négatif, signalant un momentum fragile. 📍 Support majeur suivant : zone des 100$, qui deviendrait rapidement un aimant en cas de rupture du support actuel. Source: xStation5. ❓ FAQ Pourquoi les résultats de Palantir sont-ils si risqués pour le titre ?

À cause d’une valorisation extrême qui ne tolère aucune déception. Battre le consensus suffit-il ?

Non. Le marché attend une surprise et une guidance très forte. La croissance de 61% est-elle soutenable ?

À court terme oui, mais la moindre décélération serait sévèrement sanctionnée. Palantir est-elle vraiment unique dans l’IA ?

Oui, par son focus sur des applications critiques, militaires et gouvernementales. Le support à 145$ est-il crucial ?

Oui. Sa rupture pourrait ouvrir la voie à une correction bien plus profonde.

