Croissance spectaculaire : +72% de revenus sur un an et une forte progression de la rentabilité.

Palantir dépasse les attentes au T4 2025 , avec un BPA et un chiffre d’affaires supérieurs aux prévisions.

Palantir confirme son statut de géant incontournable de la révolution de l’intelligence artificielle. À l’issue de la publication de ses résultats trimestriels, le groupe américain a une nouvelle fois dépassé des attentes pourtant élevées, prolongeant une dynamique boursière déjà impressionnante. En préouverture de marché, le titre progressait de plus de 10%, porté par des chiffres records sur l’ensemble des indicateurs clés.

📈 Résultats financiers de Palantir : un nouveau trimestre historique

Un bénéfice par action largement au-dessus des attentes

Au quatrième trimestre 2025, Palantir a publié un bénéfice par action (BPA) de 0.25 dollar, contre 0.23 dollar attendu par le consensus. Cette performance traduit une croissance de plus de 40% par rapport au trimestre précédent et de 78% sur un an, confirmant l’accélération de la rentabilité du groupe.

Cette progression s’explique par un effet de levier opérationnel de plus en plus marqué, alors que les coûts augmentent moins vite que les revenus. La montée en puissance des solutions d’IA à forte valeur ajoutée contribue directement à cette amélioration des marges.

Un chiffre d’affaires en forte accélération

Le chiffre d’affaires trimestriel a atteint $1.41 milliard, dépassant nettement les prévisions fixées à $1.32 milliard. Cela représente une hausse proche de 30% sur un trimestre et de 72% sur un an, un rythme rare pour une entreprise de cette taille.

Sur l’ensemble de l’année, Palantir affiche $4.47 milliards de revenus, dépassant sa propre guidance de $4.4 milliards. Cette performance annuelle illustre la capacité du groupe à maintenir une trajectoire de croissance élevée tout en améliorant sa visibilité financière.

🧠 Clients et contrats : une base solide et diversifiée

Équilibre entre clients commerciaux et gouvernementaux

La diversification du portefeuille clients reste un pilier de la stratégie de Palantir. Le groupe continue de répartir ses revenus entre clients commerciaux et institutions gouvernementales, limitant ainsi les risques de dépendance excessive à un seul segment.

Sur le trimestre, la croissance a dépassé $500 millions dans chacun des deux segments, avec une accélération particulièrement marquée du côté commercial. Cette dynamique reflète l’adoption croissante des solutions d’IA de Palantir par les entreprises privées, notamment dans l’industrie, la finance et la logistique.

Une expansion internationale malgré un contexte complexe

Malgré une dégradation de l’image des États-Unis sur la scène internationale, Palantir a surpris positivement sur le front des ventes hors territoire américain. En 2025, le groupe a sécurisé $730 millions de contrats internationaux.

Parmi les accords majeurs figure un contrat de $328 millions avec le ministère britannique de la Défense, destiné à soutenir des opérations critiques. Ce succès démontre la robustesse de la proposition de valeur de Palantir, même dans un environnement géopolitique plus fragmenté.

📊 Valorisation et marché : un décalage à surveiller

Un titre qui sous-performe temporairement sa croissance

Selon des données Bloomberg, un graphique comparant l’évolution du cours de l’action à la relation entre BPA réel et BPA attendu montre un phénomène inédit depuis la consolidation du premier trimestre 2025 : le cours de Bourse semble en retard par rapport à la dynamique de croissance.

[Graphique à insérer ici : comparaison entre le cours de l’action Palantir et les surprises de BPA]

Dans le même temps, Palantir continue d’afficher des surprises bénéficiaires positives et régulières, ce qui pourrait constituer un soutien structurel au titre à moyen terme.

Une valorisation sans précédent dans l’histoire boursière américaine

Un récent article du Wall Street Journal souligne qu’aucune entreprise américaine n’a atteint une valorisation aussi élevée avec un niveau de ventes comparable. Cet élément alimente les débats sur un éventuel excès d’optimisme du marché.

Cependant, il reste difficile de trouver une société capable de générer une croissance comprise entre 15% et 25% par trimestre pendant deux années consécutives. Ce paradoxe alimente à la fois l’attrait et la prudence des investisseurs.

🔮 Perspectives : une trajectoire toujours ambitieuse

Pour l’exercice à venir, Palantir anticipe un chiffre d’affaires compris entre $7.18 et $7.19 milliards, soit une nouvelle accélération significative. Cette guidance témoigne de la confiance du management dans la demande structurelle pour ses solutions d’IA et d’analyse de données avancées.

À court terme, la question centrale reste celle de la soutenabilité de la valorisation, mais les fondamentaux continuent de plaider en faveur d’un scénario de croissance robuste.

❓ FAQ

Pourquoi les résultats de Palantir ont-ils surpris le marché ?

Parce que l’entreprise a dépassé des attentes déjà élevées, tant sur le BPA que sur le chiffre d’affaires, avec une forte accélération de la croissance annuelle.

La croissance de Palantir est-elle principalement liée à l’IA ?

Oui, l’adoption rapide de ses plateformes d’intelligence artificielle est un moteur clé de la hausse des revenus et de la rentabilité.

Les contrats gouvernementaux représentent-ils un risque ?

La diversification entre clients publics et privés limite ce risque, même si les décisions politiques peuvent influencer certains budgets.

La valorisation actuelle est-elle justifiée ?

Elle est historiquement élevée, mais partiellement soutenue par un rythme de croissance exceptionnel et des surprises bénéficiaires récurrentes.

Quels sont les principaux enjeux pour 2026 ?

Maintenir une croissance élevée, réussir l’expansion internationale et continuer à améliorer les marges tout en justifiant la valorisation boursière.