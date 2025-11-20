Palo Alto - après la publication des résultats

La plus grande société cotée en bourse spécialisée dans la cybersécurité a publié ses résultats. Palo Alto est en pleine croissance et devrait continuer sur cette lancée, selon la direction. La société a atteint et dépassé les attentes dans presque tous les indicateurs clés, mais le titre a chuté de plus de 4 % dans les échanges après la clôture. Qu'est-ce qui a donc refroidi le sentiment des investisseurs ? À première vue, le rapport financier ne révèle aucune raison d'inquiétude ou de déception. Chiffre d'affaires : 2,47 milliards de dollars contre 2,46 milliards attendus. Croissance de 16 % par rapport à l'année précédente.

Bénéfice par action de 0,93 dollar contre 0,89 dollar attendu. Croissance de 19 % par rapport à l'année précédente.

Augmentation du portefeuille de commandes à 15,5 milliards de dollars, dont 5,85 milliards de dollars proviennent des revenus récurrents des solutions « Next Gen Security » - dans ce segment, la croissance a été respectivement de 24 % et 29 % d'une année sur l'autre.

La croissance du chiffre d'affaires ne se fait pas au détriment des bénéfices, le flux de trésorerie disponible ayant augmenté à 1,7 milliard de dollars avec une marge de 19 %. Les prévisions visent à rassurer les investisseurs quant aux résultats prometteurs à venir : le chiffre d'affaires du prochain trimestre devrait se situer entre 2,47 et 2,50 milliards de dollars, et celui de l'ensemble de l'exercice devrait dépasser 10,5 milliards de dollars, avec un BPA compris entre 3,8 et 3,9, deux chiffres supérieurs aux attentes consensuelles. D'ici 2028, la marge d'exploitation devrait dépasser 40 %. Dans le même temps, la société a annoncé une autre acquisition majeure, cette fois-ci Chronosphere, qui vise à améliorer les offres et les capacités de Palo Alto en matière de surveillance et d'IA. Cette acquisition coûtera 3,35 milliards de dollars. À la lumière de ces informations, laquelle de ces deux annonces a entraîné la baisse du cours de l'action ? Ce ne sont pas tant les chiffres qui importent ici, mais plutôt les tendances, et plus particulièrement leur pente. Il s'agit du taux de croissance qui, bien qu'impressionnant, est en baisse par rapport aux données historiques. La croissance reste remarquable, mais avec un ratio C/B supérieur à 140, cela n'est pas suffisant. PANW.US (D1) Source: xStation5

