Partenariat stratégique entre Kraken et Deutsche Börse

Points clés Un partenariat stratégique pour offrir un accès unifié aux marchés traditionnels et numériques.

Une intégration progressive couvrant trading, dérivés, tokenisation et services de liquidité institutionnelle.

Kraken, l’une des plateformes crypto les plus établies au monde, et Deutsche Börse Group, acteur majeur des infrastructures de marché financières, unissent leurs forces afin de rapprocher finance traditionnelle et économie numérique. Les deux entreprises visent à créer une expérience intégrée pour les investisseurs institutionnels, couvrant trading, règlement, conservation d’actifs, gestion de collatéral et accès aux actifs tokenisés. Une alliance pour un accès unifié aux marchés traditionnels et numériques Le partenariat se déploiera par étapes. Dans un premier temps, Kraken sera directement connecté à 360T, la plateforme FX de Deutsche Börse Group, permettant à ses clients d’accéder à une liquidité de change de niveau bancaire et d’améliorer l’efficacité des flux fiat. Les deux groupes travailleront également au développement de solutions en marque blanche via Kraken Embed, destinées aux banques et fintechs souhaitant proposer des services crypto conformes et sécurisés.

Sous réserve d’accords réglementaires, des dérivés Eurex pourront être négociés sur Kraken, tandis que les clients de Deutsche Börse Group pourront accéder aux cryptomonnaies et dérivés via Crypto Finance et Kraken. La collaboration inclura aussi l’intégration de xStocks au sein de l’écosystème 360X et la distribution d’actifs détenus chez Clearstream sous forme tokenisée. Enfin, l’accord prévoit une ouverture réciproque des capacités américaines de Kraken et des infrastructures européennes de Deutsche Börse Group.

