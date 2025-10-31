Points clés Wall Street affiche un sentiment mitigé malgré les bons résultats des Big Tech

Les paris sur une baisse des taux en décembre chutent à 50 % contre 90 % avant le FOMC.

Les indices S&P 500 et Nasdaq 100 ont de nouveau progressé aujourd’hui, soutenus par les solides résultats d’Amazon et d’Apple. Cependant, l’ampleur des gains reste modeste pour l’instant, avec le US100 en hausse de seulement 0,06 %. Les Big Tech continuent de tirer le marché dans son ensemble — mais si elles venaient à reculer, elles pourraient entraîner les principaux indices avec elles. L’indice PMI régional de Chicago est ressorti au-dessus des prévisions, tandis que les marchés évaluent désormais à environ 50 % la probabilité d’une baisse des taux en décembre, contre 90 % avant la réunion de la Fed et les déclarations de Jerome Powell. Le secrétaire américain à l’Énergie, M. Wright, a déclaré aujourd’hui qu’« il existe un potentiel considérable pour un résultat gagnant-gagnant grâce à une coopération énergétique plus étroite entre la Chine et les États-Unis ». Il a ajouté que « l’objectif est de rapprocher le Canada et les États-Unis pour reprendre les discussions commerciales ; nous voulons que les deux pays coopèrent plus étroitement dans les secteurs du pétrole, du gaz et des minéraux ». Wright a également précisé que « les États-Unis ont évoqué la possibilité d’envoyer davantage de pétrole et de gaz vers l’Europe ». Les actions des entreprises énergétiques américaines sont en hausse aujourd’hui, notamment Cheniere Energy, exportateur de GNL. Amazon : sa division cloud, AWS , a enregistré la croissance la plus rapide depuis trois ans ; les marchés misent sur une forte saison de Noël pour l’entreprise.

: sa division cloud, , a enregistré la croissance la plus rapide depuis trois ans ; les marchés misent sur une pour l’entreprise. Apple : prévoit des ventes solides pendant les fêtes grâce au nouvel iPhone, mais les ventes en Chine sont inférieures aux estimations.

: prévoit des grâce au nouvel iPhone, mais les sont inférieures aux estimations. L’indice des Magnificent Seven s’oriente vers son septième mois consécutif de hausse , tandis que le S&P 500 a déjà grimpé de 40 % depuis avril , marquant l’un des marchés haussiers les plus rapides de l’histoire .

s’oriente vers son , tandis que le a déjà , marquant l’un des . Les signaux commerciaux positifs ont également soutenu le sentiment du marché après que Donald Trump a annoncé cette semaine un accord avec la Chine concernant l’ accès aux terres rares chinoises .

ont également soutenu le sentiment du marché après que a annoncé cette semaine un concernant l’ . La Fed tempère toutefois l’optimisme : la banque centrale a signalé l’absence de nouveaux plans de baisse des taux , plusieurs responsables s’opposant à tout assouplissement supplémentaire en raison de préoccupations persistantes liées à l’inflation .

tempère toutefois l’optimisme : la banque centrale a , plusieurs responsables s’opposant à tout en raison de . Marché en euphorie : les options sur le S&P 500 suggèrent un potentiel haussier limité à venir (objectif : 7 000 points , soit +19 % depuis le début de l’année ).

: les suggèrent un à venir (objectif : , soit ). Valorisations en hausse : le S&P 500 se négocie désormais à 23 fois les bénéfices prévisionnels , contre une moyenne sur 20 ans de 16x ; le groupe des Magnificent Seven atteint 31x .

: le se négocie désormais à , contre une moyenne sur 20 ans de ; le groupe des atteint . Bank of America adopte une position contrarienne, estimant que l’or et les actions chinoises pourraient constituer les meilleures couvertures face à un marché en surchauffe. Source: xStation5 Source: xStation5 MicroStrategy dépasse largement les attentes du troisième trimestre avec un bénéfice de 2,8 milliards de dollars et des gains spectaculaires sur le Bitcoin. Résultats du T3 2025 : bénéfice net de 2,8 milliards de dollars , l’un des meilleurs trimestres de l’histoire de la société.

Portefeuille Bitcoin : en hausse de 12,9 milliards de dollars depuis le début de l’année, porté par l’appréciation du BTC .

Total détenu : 640 808 BTC , faisant de MicroStrategy le plus grand détenteur public de Bitcoin .

Rendement du BTC en 2025 : environ 26 %. La stratégie Bitcoin porte ses fruit La stratégie audacieuse de MicroStrategy sur le Bitcoin continue de surperformer. Les résultats du troisième trimestre ont été portés par d’importants gains non réalisés sur ses avoirs en BTC, qui se sont appréciés de près de 13 milliards de dollars depuis le début de l’année. Avec plus de 640 000 BTC accumulés, l’entreprise s’impose comme le visage corporate de l’investissement Bitcoin. Un rendement de 26 % sur ces avoirs illustre la capacité de MicroStrategy à transformer une stratégie à haut risque en rendements concrets — une prouesse rare dans la finance d’entreprise. Alors que les actifs traditionnels offrent des rendements modestes, l’approche de MicroStrategy met en évidence la manière dont une exposition stratégique aux cryptomonnaies peut redéfinir la gestion de trésorerie à l’ère numérique. La poursuite de l’accumulation de Bitcoin renforce la réputation de l’entreprise comme partisan de long terme des actifs numériques et envoie un signal haussier au marché crypto dans son ensemble. Les investisseurs considèrent la rentabilité de MicroStrategy comme une preuve que le Bitcoin peut fonctionner comme un véritable actif de réserve de trésorerie. Avec une position aussi massive, la société détient désormais une influence significative sur la dynamique de l’offre de Bitcoin et sur le sentiment du marché. À mesure que 2025 avance, l’attention se portera sur la question de savoir si MicroStrategy continuera d’accroître ses réserves de BTC ou choisira de sécuriser une partie de ses gains historiques.

Les actions MSTR rebondissent aujourd’hui depuis leurs plus bas de plusieurs mois. Source: xStation5

