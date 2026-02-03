Les perspectives 2026 sont jugées prudentes par le marché

Venmo reste un moteur important avec une croissance proche de 20%

Le bénéfice par action et le chiffre d’affaires du T4 sont inférieurs aux attentes

PayPal Holdings Inc. (PYPL) a publié le 3 février 2026 ses résultats du quatrième trimestre et de l’exercice 2025, provoquant une réaction très négative des marchés. Déçus par des performances inférieures aux attentes et par des perspectives prudentes, les investisseurs ont fortement sanctionné le titre, qui s’est effondré de 17,64% en pré-ouverture, à 43,10 euros.

📉 Une réaction boursière très sévère

Un décrochage immédiat du titre

La publication des résultats a entraîné une forte chute de l’action PayPal, reflet d’une perte de confiance des investisseurs. Malgré le discours du groupe axé sur une « croissance diversifiée et rentable », les chiffres publiés n’ont pas répondu aux attentes du marché.

Cette réaction souligne la sensibilité du titre aux moindres déceptions, dans un contexte de concurrence accrue sur les paiements numériques.

Des attentes élevées non satisfaites

Les analystes anticipaient une performance plus solide pour le dernier trimestre de l’année. L’écart, même limité en apparence, a suffi à déclencher un mouvement de vente massif, amplifié par des perspectives jugées prudentes pour 2026.

📊 Des résultats trimestriels en dessous des prévisions

Bénéfice et chiffre d’affaires décevants

Au quatrième trimestre, PayPal a publié un bénéfice par action (BPA) de 1,23 euro, inférieur aux 1,29 euro attendus par les analystes. Le chiffre d’affaires s’est établi à 8,68 milliards d’euros, là encore en deçà du consensus fixé à 8,79 milliards d’euros.

Ces écarts ont contribué à la perception d’un ralentissement plus marqué que prévu de l’activité.

Une croissance qui ralentit

Sur la période, le volume total des paiements a atteint 475,1 milliards d’euros, en hausse de 9% (ou 6% à taux de change constant). Le chiffre d’affaires a progressé de 4%, un rythme jugé modeste comparé aux performances historiques du groupe.

Les marges sur transactions, indicateur clé de rentabilité, ont augmenté de 3% à 4,03 milliards d’euros, nettement en dessous de la croissance annuelle de 6%.

👥 Des indicateurs d’usage en perte de dynamisme

Une base d’utilisateurs quasi stable

PayPal comptait 439 millions de comptes actifs, en hausse de seulement 1% sur un an. Les comptes actifs mensuels ont également progressé de 1%, confirmant une croissance limitée de la base d’utilisateurs.

Les transactions par compte actif sur 12 mois ont reculé de 5%, conséquence des « actions prix-valeur » mises en place par l’entreprise, selon sa communication.

Un retour timide de la croissance des transactions

Les transactions de paiement ont néanmoins renoué avec une croissance de 2%, un signal positif mais encore insuffisant pour rassurer pleinement le marché.

🚀 Venmo et la diversification comme relais de croissance

Venmo confirme sa bonne dynamique

Parmi les points positifs, Venmo continue de se distinguer. La plateforme a généré 1,7 milliard d’euros de chiffre d’affaires, avec une croissance proche de 20%. Elle compte désormais plus de 100 millions de comptes actifs et 67 millions d’utilisateurs actifs mensuels.

Venmo apparaît comme l’un des principaux moteurs de croissance du groupe.

Une stratégie axée sur la diversification

PayPal met en avant une stratégie visant à réduire sa dépendance à son activité historique de paiement. Le groupe cherche notamment à redynamiser les paiements de marque, particulièrement affectés par un ralentissement du commerce de détail aux États-Unis.

Trois priorités sont mises en avant : amélioration de l’expérience utilisateur, meilleure visibilité de PayPal dans le parcours de paiement et renforcement des incitations pour les consommateurs via le co-marketing et les récompenses.

💰 Allocation du capital et rachats d’actions

Un soutien marqué aux actionnaires

PayPal a poursuivi une politique active de rachats d’actions, avec 1,5 milliard d’euros redistribués au T4 et 6,0 milliards d’euros sur les 12 derniers mois. Cette stratégie a permis de réduire le nombre moyen pondéré d’actions de 7%.

Le groupe prévoit de reverser à nouveau 6 milliards d’euros aux actionnaires en 2026, malgré un contexte plus difficile.

Des flux de trésorerie solides

Malgré les vents contraires, PayPal anticipe plus de 6 milliards d’euros de flux de trésorerie disponible ajusté, un élément de soutien à sa capacité d’investissement et de redistribution.

🔮 Des perspectives 2026 jugées prudentes

Une croissance du BPA incertaine

Pour 2026, PayPal prévoit que la croissance du bénéfice par action non-GAAP se situera entre une légère baisse à un chiffre et une faible hausse, par rapport aux 5,31 euros enregistrés en 2025.

Les marges sur transactions devraient être globalement stables, hors intérêts sur les soldes clients, avec un impact négatif d’environ 3 points lié aux investissements.

Un discours de lucidité du management

Le PDG par intérim a reconnu des difficultés d’exécution, admettant que l’entreprise n’avait pas agi « assez rapidement ou avec le niveau de concentration requis ». Cette déclaration renforce l’idée que PayPal fait face à des défis internes en plus de la pression concurrentielle.

❓ FAQ

Pourquoi l’action PayPal a-t-elle chuté aussi fortement ?

Les résultats du T4 et les perspectives pour 2026 sont inférieurs aux attentes, ce qui a fortement déçu les investisseurs.

Les activités de PayPal sont-elles en déclin ?

La croissance se poursuit, mais à un rythme plus lent, avec des signes de perte de dynamisme sur certains indicateurs clés.

Quel rôle joue Venmo dans la stratégie de PayPal ?

Venmo est un moteur majeur de croissance, avec une progression d’environ 20% de son chiffre d’affaires.

PayPal continue-t-elle de racheter ses actions ?

Oui, le groupe a redistribué 6 milliards d’euros sur 12 mois et prévoit un montant similaire en 2026.

Les perspectives de PayPal sont-elles négatives à long terme ?

Le groupe investit pour renforcer ses fondations, mais le marché attend des preuves concrètes d’une reprise durable de la croissance.