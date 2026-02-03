Western Digital se distingue positivement grâce à l’IA et aux data centers.

Les marchés américains évoluent aujourd’hui dans un climat plus défensif. La faiblesse du secteur logiciel domine la séance et pèse sur les indices orientés croissance, reflétant une remise en question plus large des valorisations élevées et des perspectives de croissance à long terme dans un environnement de plus en plus concurrentiel. 📊 Indices : la technologie sous-performe Nasdaq 100 (US100) : -0,5%

S&P 500 (US500) : légèrement négatif

Dow Jones (US30) : gains modestes, soutenus par des valeurs plus défensives Source: xStation5 👉 La divergence entre indices confirme une rotation sectorielle hors des valeurs de croissance pure. 💻 Logiciels et services IT : journée noire Le sentiment est particulièrement négatif sur les valeurs logicielles et de services informatiques : ServiceNow (NOW.US) : -6% , plus bas depuis le printemps 2024

Accenture (ACN.US) : -7%

Reculs marqués également sur IBM, Shopify, Salesforce Source: xStation5 ⚠️ ServiceNow : de bons chiffres, mais ça ne suffit plus ServiceNow a pourtant livré un T4 2025 solide : EPS : 0,92 $ (consensus 0,89 $)

Revenus : 3,57 Md$ (consensus 3,53 Md$)

Revenus d’abonnements : 3,466 Md$ ( +19,5% YoY en devises constantes)

Free Cash Flow 2025 : 4,6 Md$ ( +34% YoY )

Autorisation de rachat d’actions : 5 Md$ 🔮 Guidance 2026 Abonnements : 15,53–15,57 Md$ ( +19,5–20% )

Marge opérationnelle : 32% (+100 pb)

Marge FCF : 36% Malgré ces chiffres, le titre recule vers 110 $.

👉 Le marché s’interroge sur : la durabilité de la croissance ,

la capacité à monétiser l’IA à grande échelle ,

la pression concurrentielle accrue. Le discours sur la plateforme “enterprise AI”, les partenariats avec OpenAI et Microsoft, et la vision de ServiceNow comme “couche sémantique” de l’IA n’ont pas suffi à rassurer à court terme. Source: xStation5 🧑‍💼 Accenture : signal inquiétant pour le conseil IT La chute de plus de 7% d’Accenture dépasse le cadre du titre lui-même.

👉 Elle alimente les craintes d’un ralentissement des budgets IT, notamment : projets de transformation digitale,

conseil stratégique,

déploiements IA complexes et coûteux. Le marché semble anticiper un allongement des cycles de décision clients. 🛒 Walmart : un record historique À contre-courant du secteur tech : Walmart (WMT.US) dépasse 1 000 Md$ de capitalisation boursière pour la première fois.

Piper Sandler relève son objectif de cours à 130 $. 👉 Illustration parfaite de la préférence actuelle pour les valeurs défensives et cash-flow visibles. 💾 Western Digital : l’IA comme catalyseur positif Western Digital (WD.US) se distingue avec une hausse du titre après de très bons résultats : Chiffre d’affaires : 3,0 Md$ ( +25% YoY )

Non-GAAP EPS : 2,13 $

GAAP EPS dilué : 4,73 $

Free Cash Flow : 653 M$ Points clés 89% des revenus issus du cloud (2,7 Md$)

Forte demande des hyperscalers pour les HDD haute capacité (jusqu’à 32 To)

Retour aux actionnaires > 100% du FCF (dividendes + rachats) 👉 WD réussit à se repositionner comme acteur clé de l’infrastructure IA, loin de l’image de fabricant de disques “legacy”. Source: xStation5

