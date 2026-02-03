L’ argent demeure plus volatil que l’or, mais son déficit structurel d’offre reste un pilier haussier de long terme.

Les banques (UBS, Deutsche Bank, Barclays) estiment que les fondamentaux restent solides malgré la violence de la chute.

Dollar stabilisé et ton “risk-on” sur les marchés soutiennent la reprise.

Le rebond est alimenté par les achats sur repli , des flux chinois toujours importants , le retour des options call et des entrées dans les ETF à levier .

L’or bondit de +5% à 4 950 $/oz , l’ argent de +8% à 88 $/oz , après la plus forte correction depuis 2013.

L’or et l’argent signent un rebond spectaculaire après avoir subi leur correction la plus brutale depuis plus d’une décennie. En quelques séances, le métal jaune est remonté à 4 950 $/once, tandis que l’argent s’est envolé à 88 $/once, illustrant une reprise rapide de l’intérêt des investisseurs pour les métaux précieux. Ce mouvement intervient dans un contexte de marchés plus favorables au risque, marqué par un dollar stabilisé et un retour des flux spéculatifs.

📈 Un rebond technique puissant sur les métaux précieux

Une correction historique suivie d’achats massifs

La récente chute de l’or et de l’argent a été qualifiée par de nombreux analystes comme la plus violente depuis 2013. Cette correction rapide a provoqué des ventes forcées, notamment sur les positions à effet de levier. Toutefois, ce mouvement a également créé des opportunités d’achats sur repli, rapidement exploitées par les investisseurs institutionnels et tactiques.

Le rebond observé s’explique en grande partie par cette mécanique technique. Les niveaux atteints lors de la baisse ont été perçus comme attractifs, déclenchant des ordres d’achat automatiques et discrétionnaires. Cette dynamique a permis aux cours de se redresser rapidement, effaçant une partie significative des pertes initiales.

Le rôle clé des flux spéculatifs

Le retour en force des options call constitue un signal important. Ces instruments, utilisés pour parier sur une hausse des prix, témoignent d’un regain de confiance à court terme. En parallèle, les ETF à levier adossés à l’or et à l’argent ont enregistré de nouvelles entrées, amplifiant mécaniquement le mouvement haussier.

Ce comportement souligne une caractéristique récurrente du marché des métaux précieux : une forte sensibilité aux flux financiers, parfois indépendamment des fondamentaux de court terme.

🌍 Facteurs macroéconomiques et soutien international

La demande chinoise toujours déterminante

Les flux en provenance de Chine continuent de jouer un rôle central dans la dynamique haussière. La demande asiatique, à la fois institutionnelle et privée, reste soutenue, notamment dans un contexte de diversification des réserves et de recherche de valeurs refuges alternatives.

Cette demande structurelle contribue à absorber une partie de l’offre disponible, renforçant la résilience des prix malgré les épisodes de volatilité. Pour l’argent, cet élément est d’autant plus crucial que le marché est plus étroit et donc plus sensible aux variations de flux.

Dollar stabilisé et retour du “risk-on”

La stabilisation du dollar américain a également soutenu la reprise. Un billet vert moins volatil réduit la pression sur les matières premières libellées en dollars, rendant l’or et l’argent plus attractifs pour les investisseurs internationaux.

Par ailleurs, le retour d’un climat “risk-on” sur les marchés financiers, avec une meilleure tenue des actions et des actifs risqués, a paradoxalement profité aux métaux précieux. Dans ce contexte, l’or retrouve son double statut de valeur refuge et d’actif financier stratégique.

🏦 Fondamentaux solides malgré la volatilité

L’analyse des grandes banques

Selon UBS, Deutsche Bank et Barclays, la violence de la correction récente ne remet pas en cause les fondamentaux de long terme de l’or et de l’argent. Les banques soulignent que la baisse était en partie technique et exacerbée par l’effet de levier, plutôt qu’un changement structurel du marché.

Ces institutions estiment que les facteurs de soutien, tels que les incertitudes macroéconomiques, la gestion des réserves et la demande industrielle, restent pleinement d’actualité.

L’argent, un marché plus instable mais porteur

L’argent demeure nettement plus volatil que l’or, en raison de sa liquidité plus faible et de sa double nature, à la fois métal précieux et métal industriel. Cette volatilité explique l’ampleur du rebond observé après la correction.

Surtout, le déficit structurel d’offre sur le marché de l’argent reste un pilier haussier de long terme. La demande liée aux technologies vertes et industrielles continue de croître, tandis que l’offre peine à suivre, créant un déséquilibre favorable aux prix.

Profitant de la reprise de l'or et de l'argent, les actions minières et les fonds connexes progressent également : en Europe, l'indice Stoxx 600 Basic Resources affiche une hausse de plus de 2 %. À Londres, les actions de Rio Tinto, Anglo American, Antofagasta et Fresnillo sont en hausse. Aux États-Unis, les ETF sur l'argent ont fortement rebondi. De même, les sociétés minières spécialisées dans l'argent progressent, notamment Endeavour Silver, Coeur Mining, Hecla Mining et First Majestic Silver.

L'or enregistre son meilleur début d'année depuis des décennies, même après la vague de ventes paniques de vendredi. Source : Bloomberg Finance L.P.

❓ FAQ

Pourquoi l’or et l’argent ont-ils rebondi aussi rapidement ?

Le rebond est principalement dû aux achats sur repli, au retour des flux spéculatifs via les options call et aux entrées dans les ETF à levier, dans un contexte macro plus favorable.

L’argent est-il plus risqué que l’or pour les investisseurs ?

Oui, l’argent est plus volatil que l’or, mais cette volatilité s’accompagne d’un potentiel de hausse plus élevé, notamment en raison de son déficit structurel d’offre.

Les fondamentaux justifient-ils encore une hausse de l’or ?

Selon plusieurs grandes banques, les fondamentaux restent solides, portés par la demande internationale, les incertitudes économiques et la diversification des portefeuilles.

Le dollar influence-t-il fortement les prix des métaux précieux ?

Oui, un dollar stable ou en baisse tend à soutenir l’or et l’argent, car ils deviennent plus attractifs pour les investisseurs non américains.

Faut-il voir ce rebond comme un signal de long terme ?

Il s’agit avant tout d’un rebond technique, mais les facteurs structurels suggèrent que la tendance de fond reste favorable à moyen et long terme.