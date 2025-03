Aujourd'hui, plusieurs actions ont enregistré des baisses significatives dans les secteurs technologique, aérospatial, et automobile. Voici une synthèse des principaux perdants du jour. Technologie et Aérospatial : ADT : Baisse de 5% : L'action a chuté suite à une offre secondaire de 70 millions d'actions au prix de 7,70 USD par action. Cette offre a été perçue négativement par les investisseurs, entraînant une pression sur le cours de l'action. FTAI : Baisse de 3% : L'action a été déclassée de "Acheter" à "Conserver" par Stifel, qui a souligné que l'action a connu une volatilité importante après avoir rebondi d'une attaque à la vente à découvert il y a quelques semaines. Les investisseurs se concentrent désormais sur la durabilité des marges dans le secteur aérospatial. FTRE : Baisse de 14% : Les actions ont chuté après que l'entreprise a publié des prévisions de revenus pour 2025 comprises entre 2,45 et 2,55 milliards USD, en-deçà du consensus de 2,73 milliards USD. Les résultats du quatrième trimestre ont également déçu, avec des revenus de 697 millions USD contre une estimation de 703,2 millions USD.

Automobile et Énergie : KR : Baisse de 2% : L'action a chuté suite à l'annonce du départ du CEO Rodney McMullen après une enquête du conseil d'administration sur sa conduite personnelle. Cette annonce a créé de l'incertitude parmi les investisseurs concernant la direction future de l'entreprise. NOVA : Baisse de 52% : L'action a plongé après avoir publié des résultats décevants pour le quatrième trimestre, avec un EBITDA de 9,68 millions USD contre une estimation de 16,49 millions USD. L'entreprise a également annoncé une réduction des coûts en trésorerie annuels de 70 millions USD et a exprimé des doutes importants quant à sa capacité à continuer ses activités pendant au moins un an. Un conseiller financier a été embauché pour aider à gérer la dette et les efforts de refinancement. RC : Baisse de 27% : L'action a chuté après que l'entreprise a réduit son dividende de moitié, passant de 0,25 USD à 0,125 USD par action. De plus, elle a annoncé une perte inattendue de 1,90 USD par action pour le quatrième trimestre, contre une perte de 2,63 USD par action l'année précédente, alors que Wall Street anticipait un bénéfice de 0,15 USD par action. En ajustant les éléments exceptionnels, la perte était de 0,03 USD par action contre une estimation de bénéfice de 0,19 USD.

Énergie et Services Publics : SEDG : Baisse de 5% : L'action a chuté après l'annonce du départ du directeur financier Ariel Porat pour des raisons personnelles. Cette annonce a créé de l'incertitude parmi les investisseurs concernant la stabilité de la direction financière de l'entreprise. XPEV : Baisse de 5% : L'action a chuté en même temps que d'autres actions du secteur des véhicules électriques chinois, telles que NIO et LI, après la publication des données de livraison mensuelles. Les investisseurs ont réagi négativement aux chiffres de livraison, malgré une croissance significative des livraisons pour certains constructeurs.



