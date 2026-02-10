Le marché du travail des PME reste équilibré , sans signe clair de détérioration.

Le niveau global reste sous la moyenne historique sur 52 ans (98) , signalant une économie domestique encore prudente.

Les indicateurs des petites entreprises US (NFIB) sont ressortis un peu en dessous des attentes .

Le Russell 2000 (US2000) recule légèrement, mais reste à seulement ~50 points de son record historique .

Alors que les futures du Russell 2000 affichent une légère baisse aujourd’hui, le mouvement reste modéré et ne remet pas en cause la proximité de l’indice avec ses plus hauts historiques. En toile de fond, la publication des données NFIB sur les petites entreprises américaines apporte un message nuancé sur l’état de l’économie domestique. 🏪 Pourquoi le NFIB est important L’indice NFIB suit les conditions économiques des petites entreprises, souvent familiales, qui représentent environ 40% de l’emploi total aux États-Unis. Il constitue donc un baromètre avancé de la demande intérieure, distinct des grandes capitalisations du Russell 2000. 📊 Lecture détaillée de l’enquête NFIB Indice global : toujours en dessous de la norme Le niveau reste inférieur à la moyenne historique de 52 ans (98).

👉 Cela suggère que, malgré une croissance du PIB solide, les petites entreprises ne ressentent pas encore une accélération franche de l’activité. Composition : sentiment partagé 3 composantes en hausse ,

7 en baisse,

➡️ ce qui traduit un sentiment mitigé, sans direction claire. Point positif : ventes attendues Les ventes réelles attendues progressent fortement (+6 points),

👉 c’est le signal le plus encourageant du rapport, indiquant que la demande pourrait s’améliorer à moyen terme. Mais l’incertitude augmente Indice d’incertitude : +7 points m/m à 91 .

La principale raison :

un nombre croissant de dirigeants ne savent pas si c’est le bon moment pour investir ou s’agrandir. 👉 Cette hésitation est souvent associée à : l’environnement de taux,

l’incertitude réglementaire,

et les coûts (salaires, financement). Marché du travail : relativement sain Indice emploi : 101,6 ,

soit environ 1,5 point au-dessus de la moyenne historique (100). Cela suggère un marché du travail équilibré pour les PME : ni surchauffe,

ni contraction marquée. 🧠 Lecture macro : croissance sans conviction Le commentaire du NFIB résume bien la situation : malgré la hausse du PIB, les petites entreprises « attendent toujours une croissance économique perceptible ». Autrement dit : l’économie US progresse,

mais la transmission vers les PME est lente ,

ce qui explique la prudence persistante sur l’investissement. 📉 Impact marché : pourquoi le Russell 2000 hésite Les small caps sont plus sensibles : au cycle domestique, aux conditions de crédit, et à la confiance des dirigeants.

👉 Tant que l’incertitude reste élevée, le Russell 2000 peut manquer de catalyseur pour dépasser durablement ses records, même si la tendance de fond reste constructive. Source: xStation5 ❓ FAQ Pourquoi le Russell 2000 ne réagit-il pas fortement ?

Les données sont mitigées : pas assez faibles pour inquiéter, pas assez fortes pour déclencher un rallye. L’augmentation de l’incertitude est-elle préoccupante ?

Oui à moyen terme, car elle freine l’investissement et l’embauche. Le marché du travail des PME se dégrade-t-il ?

Non, il reste équilibré et légèrement au-dessus de la moyenne historique. Les ventes attendues en hausse sont-elles un bon signe ?

Oui, c’est le principal point positif du rapport. Cela change-t-il la trajectoire macro US ?

Pas immédiatement, mais cela plaide pour une croissance modérée plutôt qu’accélérée.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 75% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."