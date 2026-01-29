-
Le Brent progresse vers 70$ le baril, porté par une montée brutale des tensions géopolitiques.
-
Les marchés intègrent un risque croissant d’intervention militaire américaine en Iran.
-
Les États-Unis auraient déployé près de 7% de leur flotte navale au Moyen-Orient.
-
Un conflit pourrait perturber sévèrement l’offre pétrolière, avec un potentiel haussier vers 80$ voire 90$.
-
Techniquement, 70–71$ constitue une zone de résistance clé à court terme.
-
Les marchés pétroliers évoluent sous haute tension. Le pétrole Brent progresse nettement ce jour, se rapprochant du seuil psychologique des 70 dollars le baril, alors que les investisseurs réévaluent rapidement le risque géopolitique au Moyen-Orient. En toile de fond, la perspective d’une intervention militaire américaine contre l’Iran ravive les craintes d’un choc majeur sur l’offre mondiale de brut.
🌍 Tensions géopolitiques : l’Iran au cœur du risque pétrolier
Un déploiement militaire américain massif
Selon plusieurs informations relayées par le marché, les États-Unis ont concentré des forces navales significatives au Moyen-Orient, représentant environ 7% de l’ensemble de la flotte américaine, incluant notamment le groupe aéronaval du porte-avions USS Abraham Lincoln.
Ce déploiement inhabituel alimente les anticipations d’un durcissement imminent de la position américaine face à l’Iran, dans un contexte déjà marqué par des tensions persistantes autour du programme nucléaire iranien.
Ultimatum de Donald Trump et rejet iranien
Donald Trump a déclaré que la marine américaine frapperait l’Iran plus durement que lors des précédentes opérations si Téhéran ne signait pas un accord nucléaire mettant un terme effectif à son programme domestique. Selon les informations disponibles, l’Iran aurait catégoriquement rejeté ces conditions.
Si le Kremlin a indiqué aujourd’hui que des négociations restent théoriquement possibles, les marchés semblent clairement augmenter la probabilité d’un scénario militaire, ce qui se traduit par une prime de risque immédiate sur le pétrole.
🛢️ Impact potentiel sur l’offre mondiale de pétrole
Un risque systémique pour la région
Une confrontation directe avec l’Iran pourrait déstabiliser l’ensemble du Moyen-Orient, région clé pour la production et le transit de pétrole. Toute perturbation, qu’elle soit liée à des frappes directes, à des représailles ou à des blocages logistiques, aurait des répercussions majeures sur l’équilibre offre-demande mondial.
Dans un tel scénario, les investisseurs n’excluent pas un retour rapide des prix vers les 80 dollars le baril, correspondant au pic local de juin 2025.
Vers un scénario extrême à 90$ ?
En cas d’escalade prolongée ou de perturbations durables de la production, les niveaux plus élevés — autour de 90 dollars le baril, où le Brent évoluait encore en avril 2024 — pourraient redevenir d’actualité. Ce scénario reste extrême, mais il est désormais réintroduit dans les modèles de risque.
📈 Analyse technique : une zone charnière autour de 70$
Une résistance majeure à court terme
D’un point de vue technique, le contrat Brent (OIL) a atteint la zone clé des 70 dollars, qui agit à la fois comme seuil psychologique et résistance graphique majeure.
Source: xStation5
Tant que les prix restent sous 71 dollars, la tendance baissière de moyen terme pourrait théoriquement rester intacte, malgré la hausse actuelle.
Scénarios techniques en cas de cassure
En revanche, une cassure nette au-dessus de 71 dollars renforcerait considérablement le scénario haussier. Les premières zones de réaction se situeraient alors :
-
autour de 80 dollars le baril,
-
puis potentiellement vers 90 dollars, zone de congestion historique.
La dynamique dépendra largement de l’évolution du contexte géopolitique, davantage que des fondamentaux classiques à court terme.
⚠️ Marchés sous prime de risque géopolitique
Une réaction typique des marchés de matières premières
La hausse actuelle du Brent illustre un comportement classique : les marchés pétroliers anticipent les risques avant qu’ils ne se matérialisent, intégrant une prime de risque géopolitique parfois bien avant toute perturbation réelle de l’offre.
Cette anticipation explique pourquoi les prix réagissent fortement aux déclarations politiques et mouvements militaires, même en l’absence d’impact immédiat sur la production.
❓ FAQ
Pourquoi le pétrole monte-t-il aujourd’hui ?
Les marchés intègrent un risque accru d’intervention militaire américaine contre l’Iran.
Le seuil des 70$ est-il important ?
Oui, c’est une résistance technique et psychologique majeure pour le Brent.
Un conflit avec l’Iran aurait-il un impact global ?
Oui, le Moyen-Orient est central pour l’offre mondiale de pétrole.
Les prix peuvent-ils vraiment atteindre 80$ ?
Oui, en cas de perturbations de l’offre ou d’escalade militaire.
La tendance reste-t-elle baissière à moyen terme ?
Tant que le Brent reste sous 71$, le biais baissier peut théoriquement persister.
