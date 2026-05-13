PÉTROLE : L'EIA fait état d'un choc d'offre plus grave que prévu

Les cours du pétrole restent très sensibles à l'évolution de la situation au Moyen-Orient, le Brent et le WTI se maintenant toujours autour de 100 dollars le baril malgré un léger recul aujourd'hui. Le marché continue d'être soutenu par les perturbations persistantes autour du détroit d'Ormuz, où le blocus continue de restreindre une part importante de l'offre mondiale. Les prix ont commencé à baisser légèrement après trois jours consécutifs de hausse, les investisseurs attendant davantage de précisions concernant le fragile cessez-le-feu et le prochain sommet Trump-Xi en Chine. Les dernières prévisions de l'EIA laissent entrevoir un choc d'approvisionnement bien plus profond et durable que prévu initialement. L'agence part désormais du principe que le détroit d'Ormuz restera effectivement fermé jusqu'à la fin du mois de mai, les pertes d'approvisionnement en pétrole du Moyen-Orient atteignant un pic d'environ 10,8 millions de barils par jour ce mois-ci. En conséquence, les stocks mondiaux devraient diminuer de 2,6 millions de barils par jour cette année, une baisse nettement plus importante que dans les prévisions précédentes. L'EIA prévoit que le Brent s'établira en moyenne à environ 106 dollars le baril en mai et juin, avant de redescendre vers 89 dollars au quatrième trimestre, à mesure que la production régionale se redressera progressivement. Dans le même temps, l'agence prévient que si les perturbations persistent pendant un mois supplémentaire, les prix pourraient temporairement augmenter de 20 dollars supplémentaires le baril. Parallèlement, les prix élevés pèsent de plus en plus sur les perspectives de la demande. L'EIA a revu à la baisse ses prévisions de croissance de la demande mondiale de pétrole, les ramenant à seulement 200 000 barils par jour cette année, contre 600 000 précédemment, invoquant une destruction de la demande causée par les coûts élevés de l'énergie. Le renchérissement du carburant se traduit déjà par des inquiétudes plus générales concernant l'inflation, ce qui complique les perspectives pour les consommateurs, les banques centrales et l'économie américaine.

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