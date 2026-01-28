Les chiffres sont largement meilleurs que les attentes du marché

Points clés Baisse nette des stocks de brut et de produits raffinés selon l’EIA

Les chiffres sont largement meilleurs que les attentes du marché

Le contexte géopolitique renforce la prime de risque

Le WTI teste l’EMA200 , zone technique décisive pour la tendance

Le marché reste volatil et très sensible aux nouvelles macro et géopolitiques

📉 Chiffres EIA : une surprise clairement haussière Les dernières données publiées par l’Energy Information Administration ont pris le marché à contre-pied.

Les stocks de brut ont reculé de 2,3 millions de barils, alors que le consensus tablait sur une hausse proche de 2 millions. Plus encore, la publication précédente montrait une augmentation massive de +3,6 millions, ce qui accentue l’effet de surprise. Les produits raffinés confirment également un message haussier : Les stocks d’essence ont quasiment stagné (+0,22M) contre une hausse attendue de +2,55M

Les distillats affichent une progression marginale, très inférieure aux anticipations Pris ensemble, ces chiffres suggèrent que la demande finale — ou du moins le retrait net de barils du système — est plus robuste que prévu, malgré un environnement macro incertain. 🌍 Géopolitique : un amplificateur de mouvement Cette surprise sur les stocks intervient dans un contexte déjà tendu. Les risques géopolitiques, notamment au Moyen-Orient, continuent d’alimenter une prime de risque structurelle sur le pétrole. Même si le marché reste fondamentalement en situation de surabondance à moyen terme, les investisseurs hésitent à vendre agressivement le brut face à des scénarios de rupture potentielle de l’offre. Dans ce cadre, chaque donnée “bullish” — comme celle de l’EIA — agit comme un catalyseur puissant. 📊 Analyse technique : un test clé pour la tendance D’un point de vue technique, le mouvement prend une dimension particulièrement intéressante.

Le WTI se rapproche de l’EMA200 (ligne rouge), un niveau souvent considéré comme la frontière entre tendance baissière et phase de stabilisation ou de retournement. Un franchissement clair et soutenu de cette moyenne mobile pourrait : invalider une partie de la dynamique baissière récente

ouvrir la voie à une phase de rattrapage technique À l’inverse, un rejet net sous cette zone renforcerait l’idée que le rebond reste correctif et que la tendance de fond demeure fragile. Source: xStation5 🧠 Lecture de marché Le signal envoyé aujourd’hui n’est pas celui d’un marché “serein”, mais plutôt d’un marché nerveux, sous-couvert et très réactif.

La combinaison de : données EIA meilleures que prévu,

tensions géopolitiques persistantes,

et niveaux techniques sensibles crée un environnement propice à des mouvements rapides et parfois exagérés, dans un sens comme dans l’autre. ❓ FAQ Pourquoi les stocks EIA ont-ils un impact aussi fort ?

Parce qu’ils donnent une photographie hebdomadaire directe de l’équilibre offre/demande aux États-Unis, premier producteur mondial. La hausse est-elle durable ?

Cela dépendra de la confirmation par les prochaines données et de l’évolution géopolitique. À ce stade, il s’agit surtout d’un test technique clé. L’EMA200 est-elle vraiment importante ?

Oui. De nombreux acteurs institutionnels l’utilisent comme repère de tendance, ce qui renforce son rôle auto-réalisateur. Le contexte de surabondance est-il annulé ?

Non. Il est simplement temporairement éclipsé par la géopolitique et les surprises de court terme.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 75% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."