Procès-verbal de la BoJ : l'USDJPY tente de se redresser

Le procès-verbal de la dernière réunion de la Banque du Japon indique que les taux d'intérêt réels au Japon restent très bas et qu'une hausse des taux est envisageable si les données le justifient. Vous trouverez ci-dessous les principaux extraits de la réunion : Les membres ont convenu qu'un niveau élevé d'incertitude persistait concernant l'évolution des politiques commerciales et leur impact sur l'économie.

Plusieurs membres ont estimé que l'orientation actuelle de la politique monétaire devait être maintenue afin de mieux évaluer les effets des changements de politique commerciale sur l'économie nationale, les marchés étrangers et les prix.

Un membre a déclaré que la Banque du Japon devrait soutenir l'économie par le biais de la politique monétaire, car la croissance pourrait temporairement ralentir en raison de l'impact des droits de douane américains.

Un autre membre a fait remarquer qu'il ne serait pas trop tard pour examiner de plus près les données concrètes avant de poursuivre le processus de normalisation de la politique monétaire.

Un participant a souligné que les conditions d'une hausse des taux se mettent progressivement en place, mais que la Banque devrait éviter de surprendre les marchés par une décision prématurée.

Un autre membre a suggéré que le moment était peut-être venu de reprendre les hausses de taux, car plus de six mois s'étaient écoulés depuis la dernière, même s'il pouvait être prudent d'attendre compte tenu de l'incertitude quant à l'ampleur du ralentissement américain.

Un membre a souligné l'importance de prévoir avec une certitude raisonnable, sur la base des bénéfices des entreprises et des données préliminaires sur les négociations salariales, que la tendance récente à la hausse des salaires ne serait pas perturbée.

Un autre participant a proposé que la Banque du Japon ajuste ses taux d'intérêt à un rythme régulier, en s'appuyant sur un large éventail d'informations attendues à court terme, notamment les résultats des entreprises pour le premier semestre et leurs perspectives pour l'ensemble de l'année.

Un membre a déclaré que le report d'une hausse des taux pourrait apporter plus de clarté sur les perspectives économiques des États-Unis, même si le coût de l'attente augmenterait progressivement.

Certains membres ont discuté du rapport coûts-avantages d'une attente supplémentaire, citant la longue expérience du Japon en matière de déflation.

Un membre a souligné qu'il était approprié de maintenir des conditions monétaires accommodantes tant que les anticipations d'inflation restaient insuffisamment ancrées.

Certains membres ont noté que les bénéfices des exportateurs disposaient actuellement d'un amortisseur contre l'impact des droits de douane américains, constitué au cours des dernières années de faiblesse du yen.

Un autre participant a ajouté que l'effet des droits de douane américains avait été moins important que prévu et qu'il était peu probable qu'il déraille l'économie japonaise. Source: xStation5

