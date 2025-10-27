Qualcomm enregistre une hausse de 20 % grâce à sa nouvelle gamme de puces IA.

Points clés Les actions de Qualcomm ont bondi de 20 % après l'annonce des puces AI200 et AI250 destinées aux centres de données et ciblant les charges de travail d'inférence IA.

Ces puces offrent une faible consommation d'énergie, une bande passante mémoire élevée et une grande flexibilité de déploiement, pouvant être utilisées comme unités individuelles ou comme serveurs complets.

Cette initiative place Qualcomm en concurrence directe avec Nvidia et AMD, soutenant ainsi sa stratégie de diversification au-delà des smartphones et des revenus de licence.

Les actions de Qualcomm (QCOM.US) ont connu une hausse de plus de 20 % aujourd'hui après l'annonce par la société de son entrée sur le marché des centres de données avec le lancement des nouvelles puces AI200 et AI250, ainsi que des offres de serveurs à l'échelle d'un rack. Néanmoins, Nvidia (NVDA.US : +2,5 %) et AMD (AMD.US : +1,1 %) continuent d'afficher des résultats positifs, les espoirs d'une trêve commerciale entre les États-Unis et la Chine alimentant l'optimisme dans le secteur des technologies de l'information. Les puces AI200, qui seront lancées en 2026, et AI250, qui arriveront en 2027, exploitent le processeur Hexagon NPU personnalisé de Qualcomm et sont spécialement conçues pour l'inférence IA, offrant une faible consommation d'énergie et un coût total de possession compétitif. Une troisième génération est prévue pour 2028, la société visant un rythme de lancement annuel. Les clients peuvent accéder soit aux puces individuelles, soit à des configurations de serveurs complètes. Cette initiative de Qualcomm la place en concurrence directe avec des acteurs établis tels que Nvidia et AMD, même si certains clients pourraient inclure ces mêmes concurrents, ce qui met en évidence des partenariats potentiels ainsi que la concurrence. Elle représente également la stratégie plus large de Qualcomm visant à se diversifier au-delà de son activité de puces pour smartphones et de licences. Alors que la société s'était déjà lancée dans des projets de centres de données, notamment la plateforme Centriq 2400 avec Microsoft, elle cherche désormais à s'implanter sur le marché des serveurs IA, qui représente plusieurs milliards de dollars et est dominé par Nvidia, AMD et les géants du cloud. Les actions de Qualcomm ont atteint leur plus haut niveau depuis juillet 2024. Source : xStation5

