Quelle est l'ampleur de la menace qui pèse sur les compagnies aériennes européennes ?

Du point de vue du marché, les compagnies aériennes comptent parmi les perdants les plus évidents de la guerre en Iran. Ce conflit a non seulement entraîné la fermeture d’un couloir aérien extrêmement important traversant le Moyen-Orient, mais il a également provoqué une flambée des prix du kérosène.



Le kérosène est un vecteur énergétique bien plus rare que les autres produits pétroliers. Cela transparaît clairement dans les états financiers des compagnies aériennes, le carburant représentant en moyenne environ 30 % de leurs coûts d’exploitation.

Source: Bloomberg Finance

Étant donné que le Moyen-Orient représentait une part disproportionnée de l'approvisionnement mondial en kérosène, le blocus du détroit et les attaques contre les infrastructures ont fait grimper les prix du kérosène de 100 % à 200 %, selon les régions. La conséquence naturelle serait une très forte pression sur les coûts des compagnies aériennes, c'est-à-dire une augmentation des coûts de l'ordre de 30 à 60 %.

Mais est-ce vraiment le cas ?

Les compagnies aériennes ne se fient pas uniquement aux aléas du marché et des producteurs pour établir leurs budgets. Elles ont recours à des instruments financiers qui leur permettent d’éliminer 70 à 80 % de la volatilité des prix du carburant. Cela signifie qu’une hausse de plusieurs dizaines de pour cent, en termes réels, peut se réduire à seulement quelques pour cent.

C'est positif du point de vue des résultats potentiels des compagnies aériennes ; cependant, une telle stratégie affaiblit le lien entre les prix et la demande, et dans un contexte d'offre durablement réduite, cela peut entraîner une pénurie physique.

Les analystes de Cirium et de Bloomberg indiquent que, pour l'instant, les principaux opérateurs aériens européens ne montrent aucun signe de choc d'approvisionnement ou de carburant.

Il n’est toutefois pas possible de déterminer dans quelle mesure ces entités anticipent les décisions politiques et les réactions du marché, et dans quelle mesure il s’agit simplement de « faire bonne figure ».

Ce contre quoi il n’est toutefois pas possible de se couvrir, c’est la congestion physique des couloirs aériens. Les guerres en Ukraine et en Iran ne laissent qu’une bande très étroite au-dessus du Caucase par laquelle les avions peuvent voyager de l’Asie de l’Est vers l’Europe et vice versa. Là encore, le marché pourrait bien être pris au dépourvu. Une escalade du conflit au Moyen-Orient ne doit pas nécessairement anéantir la demande de voyages, mais elle pourrait la déplacer ailleurs — ce qui se reflétera dans les volumes de trafic.

Le consensus des analystes sur les résultats des entreprises est profondément négatif. Par exemple, à la suite des résultats du premier trimestre de Lufthansa, on s’attend à une perte nette et à une baisse de près de 10 % du chiffre d’affaires. Un scénario plus plausible serait que les compagnies aériennes, en particulier celles d’Europe, déjouent les sombres prévisions du marché et surprennent positivement avec leurs résultats pour un trimestre difficile. Si, toutefois, les résultats s’avéraient, pour une raison quelconque, pires que les prévisions pessimistes, cela pourrait déclencher une véritable fuite des capitaux hors du secteur.

LHA.DE (D1)

Le cours de l'action continue d'afficher une légère tendance haussière. La dynamique des moyennes mobiles exponentielles (EMA) à 100 et 200 jours reste haussière, mais le croisement entre l'EMA à 50 et celle à 100 jours indique une pression à court terme manifeste. Il sera essentiel de défendre la ligne de tendance pour maintenir la tendance haussière et éventuellement récupérer les pertes. Si les vendeurs prennent le dessus, le niveau cible d'une nouvelle correction se situe aux alentours de 7,1 €. Source : xStation5