📈 Rebond de 4,5 % pour le NATGAS

Le gaz naturel grimpe aprĂšs le reclassement de l’ouragan Francine đŸš© Les contrats Ă terme sur le gaz naturel Henry Hub (NATGAS) enregistrent un rebond de plus de 4,5 %, aprĂšs une pause dans les rĂ©centes baisses. Ce mouvement intervient alors que les agences mĂ©tĂ©orologiques ont reclassĂ© l'ouragan Francine en catĂ©gorie 2 avant qu'il ne touche la cĂŽte Est des États-Unis. Le Centre national des ouragans des États-Unis a indiquĂ© que la trajectoire prĂ©vue de l'ouragan Francine passera par les territoires clĂ©s de production de GNL en Louisiane et au Texas. La route attendue a Ă©tĂ© rĂ©visĂ©e pour se diriger davantage vers l'est, et les agences mĂ©tĂ©orologiques ont renforcĂ© leurs prĂ©visions concernant l'intensitĂ© de l'ouragan au cours des derniĂšres heures. Mardi matin, les flux de GNL aux terminaux amĂ©ricains ont chutĂ© de 12,6 milliards de pieds cubes, soit une baisse de 1,1 % par rapport Ă la semaine prĂ©cĂ©dente. Toutefois, Francine n'a pas encore atteint la cĂŽte amĂ©ricaine et pourrait durer plusieurs jours.Â

En consĂ©quence, le marchĂ© rĂ©agit aujourd'hui Ă cette information ainsi qu'Ă l'Ă©lĂ©vation de Francine en ouragan de catĂ©gorie 2. Les prix du pĂ©trole chutent en raison de la baisse attendue de la demande des raffineries dans la rĂ©gion, tandis que les prix du gaz augmentent, alimentĂ©s par les inquiĂ©tudes liĂ©es Ă l'approvisionnement dans les principaux terminaux GNL de Freeport, Cheniere, Calcasieu, Cameron et Plaquemines situĂ©s dans la zone affectĂ©e. Selon des sources citĂ©es par Bloomberg, les flux de gaz ont dĂ©jĂ fortement diminuĂ©, voire sont nuls, dans deux de ces terminaux. Source: KPRC, Click2Houston Investissez dĂšs maintenant ou testez notre dĂ©mo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE TĂ©lĂ©chargez notre application mobile TĂ©lĂ©chargez notre application mobile NATGAS (intervalle M15) Un franchissement du seuil de 2,15 $ par MMBtu pourrait ouvrir la voie Ă une hausse vers 2,30 $ pour les acheteurs, mais l'impact potentiellement temporaire de Francine pourrait entraĂźner une correction baissiĂšre vers 2,12 $. La demande en Asie reste modĂ©rĂ©e, les contrats Ă terme de GNL asiatiques pour novembre se nĂ©gociant Ă un prix infĂ©rieur Ă ceux d'octobre (backwardation). Le remplissage des installations de stockage de gaz en Europe atteint un niveau saisonnier Ă©levĂ©, Ă 93 % contre une moyenne quinquennale de 86 %.

Source: xStation5

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement europĂ©en et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchĂ©s d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggĂ©rant une stratĂ©gie d'investissement au sens du rĂšglement (UE) n°596/2014 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marchĂ© (rĂšglement sur les abus de marchĂ©) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement europĂ©en et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et rĂšglement dĂ©lĂ©guĂ© (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complĂ©tant le rĂšglement (UE) n°596/2014 du Parlement europĂ©en et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de rĂ©glementation relatives aux modalitĂ©s techniques de prĂ©sentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggĂ©rant une stratĂ©gie d'investissement et pour la divulgation d'intĂ©rĂȘts particuliers ou d'indications de conflits d'intĂ©rĂȘt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monĂ©taire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensĂ©es sont fournies Ă titre indicatif et ne doivent pas ĂȘtre interprĂ©tĂ©es comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation Ă acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut ĂȘtre tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des consĂ©quences qui en rĂ©sultent, l’investisseur final restant le seul dĂ©cisionnaire quant Ă la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations Ă©voquĂ©es, et Ă cet Ă©gard toute dĂ©cision prise relativement Ă une Ă©ventuelle opĂ©ration d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilitĂ© exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations Ă des fins commerciales ou privĂ©es. Les performances passĂ©es ne sont pas nĂ©cessairement indicatives des rĂ©sultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entiĂšrement Ă ses risques et pĂ©rils. Les CFD sont des instruments complexes et prĂ©sentent un risque Ă©levĂ© de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 76% de comptes d'investisseurs de dĂ©tail perdent de l'argent lors de la nĂ©gociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque LimitĂ©, le risque de pertes est limitĂ© au capital investi."