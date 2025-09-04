Remarques de M. Williams, membre de la Fed, sur l'inflation et l'économie américaine

John Williams, de la Banque fédérale de réserve de New York, commente l'économie américaine, l'inflation et les taux d'intérêt. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Rejoignez XTB Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Les marchés des bons du Trésor et des fonds ont enregistré de très bons résultats.

La facilité de pension permanente est prête à gérer les problèmes de liquidité si nécessaire.

Le système financier dispose toujours d'un niveau très élevé de réserves.

Les taux d'intérêt finiront par être inférieurs aux niveaux actuels.

Aucun mouvement anormal n'est observé sur le marché obligataire.

Le marché obligataire se concentre actuellement sur les fondamentaux économiques.

Le marché obligataire semble relativement calme. La Fed doit maintenir l'économie sur la bonne voie et permettre la transmission des droits de douane. Les effets des droits de douane devraient se faire sentir jusqu'au milieu de l'année prochaine.

Scénario de base : les droits de douane resteront en vigueur, bien que d'autres scénarios soient envisagés.

Les droits de douane devraient ajouter 1 % à 1,5 % à l'inflation cette année.

Jusqu'à présent, les droits de douane ne semblent pas créer de pressions inflationnistes à long terme.

Des signes clairs indiquent que les droits de douane influencent les prix et les habitudes d'achat des consommateurs.

L'inflation des biens de base a augmenté en raison des droits de douane. D'autres indicateurs montrent que l'économie des services se normalise. La tendance générale de l'inflation des services a été favorable. On craint que le marché de l'emploi ne se refroidisse plus que souhaitable. Les risques de baisse de l'emploi ont clairement augmenté.

L'équilibre s'est davantage déplacé vers le mandat de la Fed en matière d'emploi.

Le taux de chômage de 4,2 % est relativement faible, mais les risques pesant sur le marché du travail augmentent.

Le taux de rotation sur le marché du travail a considérablement ralenti.

Le marché du travail a été mis à mal par les changements dans l'offre de main-d'œuvre immigrée.

Dans l'ensemble, le marché du travail reste dans une situation raisonnablement bonne.

On s'attend à un ralentissement progressif du marché du travail.

Le marché du travail revient à ses tendances d'avant la pandémie.

Le marché du travail est actuellement en équilibre. Les consommateurs semblent quelque peu hésitants dans les données d'enquête, mais les données concrètes ne montrent pas de faiblesse majeure. Les investissements technologiques ont été très importants.

Le côté offre de l'économie est en pleine mutation. Surveillance étroite des données pour détecter une éventuelle contraction des réserves bancaires. Observation constante des tendances générales des données, et pas seulement des rapports individuels. L'inflation devrait revenir à l'objectif de 2 % de la Fed d'ici 2027. Prévisions d'inflation des dépenses de consommation personnelles (PCE) : 3,0 % à 3,25 % pour cette année, 2,5 % en 2026.

Le taux de chômage devrait augmenter pour atteindre environ 4,5 % l'année prochaine.

Les facteurs liés au trade et à l'immigration ralentissent l'activité économique.

Le PIB devrait croître entre 1,25 % et 1,50 % cette année.

