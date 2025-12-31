Points clés Les services Eurostar et Le Shuttle ont repris mercredi après une panne électrique majeure mardi dans le tunnel sous la Manche.

et ont repris mercredi après une mardi dans le tunnel sous la Manche. Des passagers ont été bloqués toute la nuit, avec des retards allant jusqu’à 11 heures .

. Eurostar prévient que des perturbations résiduelles (retards, annulations) sont encore possibles.

(retards, annulations) sont encore possibles. Près de 20 millions de passagers ont voyagé avec Eurostar en 2024, sur l’un des axes les plus fréquentés d’Europe.

Une panne aux conséquences lourdes Un problème technique en cascade Mardi, une défaillance d’alimentation électrique dans le tunnel sous la Manche a paralysé les trajets entre Londres, Paris, Bruxelles et Amsterdam. Un incident supplémentaire sur le réseau britannique en soirée a aggravé la situation, laissant des voyageurs coincés dans des trains pendant des heures. Le trajet Londres-Lille, normalement effectué en 80 minutes, a accumulé jusqu’à 11 heures de retard pour certains trains, comme l’Eurostar 9152. Eurostar a confirmé que les circulations avaient repris mercredi matin, mais a averti que des retards et annulations de dernière minute pourraient persister en raison des répercussions logistiques. Des passagers épuisés et frustrés Les témoignages se multiplient pour décrire une nuit difficile. Hervé, un passager, a exprimé sa frustration sur BFM TV : « Nous sommes fatigués, agacés, et nous n’avons même pas eu de boissons chaudes. C’est extrêmement désagréable. » Un autre voyageur, Ghislain Planque, a tempéré : « Les gens se sont résignés. On nous a donné de l’eau, nous n’étions pas totalement abandonnés. » Un corridor essentiel perturbé en pleine saison Un impact majeur sur les voyages du Nouvel An Cette panne survient en pleine période de pointe des déplacements, alors que des millions de personnes voyagent pour les fêtes de fin d’année. Le tunnel sous la Manche, long de 50 km, est l’un des axes ferroviaires les plus empruntés d’Europe, avec près de 20 millions de passagers transportés par Eurostar en 2024. Le Shuttle aussi touché Le service Le Shuttle, dédié aux véhicules et camions, a également suspendu ses opérations mardi. Getlink, gestionnaire de l’infrastructure, a annoncé que « le tunnel a retrouvé toute sa capacité », mais des perturbations persistent pour les usagers. FAQ Quelle est la cause de la panne ? Une défaillance d’alimentation électrique dans le tunnel sous la Manche, suivie d’un problème technique sur le réseau britannique, a provoqué l’arrêt des circulations. Les trains circulent-ils normalement aujourd’hui ? Eurostar a repris ses services, mais des retards et annulations sont encore possibles en raison des répercussions. Combien de temps les passagers ont-ils été bloqués ? Certains trains ont accusé jusqu’à 11 heures de retard, comme l’Eurostar 9152, arrivé à Lille avec 11 heures de retard. Quelles mesures ont été prises pour les passagers ? Eurostar et Getlink ont distribué de l’eau aux voyageurs bloqués, mais certains dénoncent un manque de confort (absence de boissons chaudes, fatigue).

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."