AMD affiche un chiffre d’affaires record de 10,27 milliards USD au T4 2025, en hausse de 34% sur un an
Le bénéfice par action ajusté atteint 1,53 USD, nettement au-dessus des attentes
La croissance est portée par l’IA et les data centers, avec une forte progression des processeurs EPYC
Les marges s’améliorent, mais restent sous surveillance dans un contexte de valorisation élevée
Advanced Micro Devices (AMD) a publié des résultats trimestriels solides au quatrième trimestre 2025, confirmant son statut d’acteur clé du marché mondial des semi-conducteurs. Le groupe américain a non seulement dépassé les attentes des analystes, mais il a également démontré la pertinence de sa stratégie axée sur les processeurs haute performance et les accélérateurs dédiés à l’intelligence artificielle. Toutefois, malgré ces performances, la réaction du marché boursier s’est révélée plus nuancée.
💰 Résultats financiers AMD : une performance supérieure aux attentes
Un chiffre d’affaires record au T4 2025
Au quatrième trimestre 2025, AMD a généré 10,27 milliards USD de revenus, soit une progression de 34% sur un an, bien au-delà du consensus des analystes fixé à 9,65 milliards USD. Cette performance illustre la montée en puissance du groupe sur les segments à forte valeur ajoutée, notamment les data centers et l’IA.
La croissance repose sur une demande soutenue pour les processeurs EPYC, les Ryzen destinés aux PC et les accélérateurs IA, utilisés massivement dans les infrastructures de calcul avancées.
Rentabilité en nette amélioration
La rentabilité suit également une trajectoire positive. Le bénéfice par action ajusté (EPS) s’établit à 1,53 USD, contre 1,32 USD attendu par le marché, soit une hausse de 40% sur un an.
Parallèlement, la marge brute ajustée atteint 57%, contre 54% un an plus tôt, tandis que la marge opérationnelle progresse à 28%, confirmant une amélioration continue de l’efficacité opérationnelle.
🧠 Analyse par segments : l’IA et les data centers en moteur
Data centers : le cœur de la croissance
Le segment Data Center affiche des revenus de 5,38 milliards USD, en hausse de 39% sur un an, dépassant largement les attentes du marché. Cette dynamique est portée par la forte adoption des processeurs EPYC et par la montée en puissance des accélérateurs IA, malgré une concurrence toujours dominée par NVIDIA.
AMD continue ainsi de gagner des parts de marché dans les infrastructures de calcul intensif, un pilier stratégique dans le contexte du boom mondial de l’intelligence artificielle.
PC, notebooks et gaming : des relais solides
Le segment PC & Notebooks génère 3,10 milliards USD de revenus, soit une croissance de 34% sur un an, soutenue par la bonne performance des gammes Ryzen sur les marchés grand public et professionnels.
De son côté, le gaming atteint 843 millions USD, en hausse de 50% sur un an. Bien que légèrement inférieur aux attentes, ce segment confirme l’attractivité des solutions graphiques AMD auprès des joueurs et des fabricants de consoles.
📈 Perspectives et guidance : prudence malgré l’optimisme
Prévisions AMD pour le T1 2026
Pour le premier trimestre 2026, AMD anticipe un chiffre d’affaires compris entre 9,5 et 10,1 milliards USD, supérieur au consensus des analystes. La marge brute est attendue autour de 55%, tandis que les investissements en R&D restent élevés afin de soutenir l’innovation dans les puces IA et les processeurs de nouvelle génération.
Les dépenses en capital (CapEx) devraient s’établir à 222 millions USD, traduisant une stratégie d’expansion maîtrisée.
Réaction du marché et enjeux de valorisation
Malgré des chiffres solides, le titre AMD a subi une correction à court terme, le marché ayant intégré des attentes encore plus ambitieuses. Cette réaction illustre la sensibilité des valeurs technologiques à fort PER, où une performance jugée « très bonne » peut ne pas suffire à soutenir le cours en Bourse.
🔍 AMD face à ses défis à long terme
Les fondamentaux d’AMD restent robustes : croissance du chiffre d’affaires, amélioration des marges, retour sur capital investi en progression et WACC stable. Le principal défi réside désormais dans la capacité du groupe à augmenter durablement ses marges, afin de renforcer la création de valeur pour les actionnaires.
Les lancements attendus des nouveaux processeurs EPYC et des accélérateurs MI325 au second semestre pourraient jouer un rôle déterminant dans la poursuite de cette dynamique, notamment sur les marchés asiatiques.
❓ FAQ
Les résultats AMD T4 2025 sont-ils meilleurs que prévu ?
Oui, AMD a dépassé les attentes tant sur le chiffre d’affaires que sur le bénéfice par action, avec une croissance à deux chiffres sur l’ensemble des indicateurs clés.
Quel segment a le plus contribué à la croissance d’AMD ?
Le segment Data Center est le principal moteur, grâce à la forte demande en processeurs EPYC et en accélérateurs dédiés à l’IA.
Pourquoi l’action AMD a-t-elle baissé malgré de bons résultats ?
Le marché anticipait une guidance encore plus élevée. La valorisation élevée du titre rend les investisseurs très sensibles aux moindres déceptions.
AMD peut-elle concurrencer NVIDIA sur l’IA ?
AMD gagne progressivement des parts de marché, mais NVIDIA reste le leader. Les prochains lancements de puces seront déterminants.
Les perspectives à long terme d’AMD restent-elles positives ?
Oui, la stratégie axée sur l’IA, les data centers et le HPC soutient un potentiel de croissance solide à long terme.
