Résultats du secteur de la défense : Saab, Safran, Lockheed Martin

Le secteur de la défense achève progressivement sa saison des résultats. La journée de jeudi sera principalement marquée par les leaders européens du secteur. Dans un contexte de menaces persistantes et d’escalade des conflits armés à l’échelle mondiale, les attentes concernant les résultats des entreprises de ce secteur sont de plus en plus élevées et de plus en plus difficiles à satisfaire.

Safran

L’une des plus grandes entreprises de son secteur. Outre ses activités dans le domaine militaire, le groupe aérospatial français dispose également d’un segment civil important et en forte croissance.

La réaction du marché suggère que l’entreprise a répondu exactement aux attentes des investisseurs et que cette croissance significative, ainsi que ses caractéristiques, étaient déjà anticipées par les cours.

Le chiffre d’affaires a augmenté de 18,8 % en glissement annuel pour atteindre 8,48 milliards d’euros, dépassant légèrement le consensus du marché qui s’établissait autour de 8,3 milliards d’euros.

Les résultats par segment ont été mitigés.

Le chiffre d’affaires du segment « Équipements et Défense » a affiché une croissance organique de 13,5 %, atteignant 3,36 milliards d’euros, avec des ventes « OE » en hausse de 15,3 %.

Le chiffre d’affaires des systèmes de propulsion a progressé de 33 % en termes organiques pour atteindre 4,5 milliards d’euros, avec des ventes en hausse de 35 %.

Le segment « Intérieurs d’avions » a enregistré une croissance organique de 9,2 % (même s’il convient de noter qu’en valeur nominale, il a reculé) pour atteindre 700 millions d’euros.

La direction a confirmé ses engagements concernant les prévisions pour l’exercice 2026, tablant sur un chiffre d’affaires « dans la fourchette basse des 10 % » (en milliards d’euros), un résultat opérationnel courant supérieur à 6,1 milliards d’euros et un flux de trésorerie disponible d’au moins 4,4 milliards d’euros.

La société a également indiqué qu’elle suivait de près la situation au Moyen-Orient et a mis en avant ses premières initiatives dans la région, telles que la coopération avec le Qatar pour la construction d’un système de défense aérienne.

SAF.FR (D1)

Le titre affiche une très forte volatilité des cours à un rythme soutenu. Cela pourrait indiquer des changements tout aussi dynamiques dans les anticipations des investisseurs concernant les perspectives de l’entreprise, même si, compte tenu du contexte de marché et de la situation géopolitique, l’incertitude devrait sans doute pencher davantage en faveur de la croissance. Source : xStation 5

Saab AB

Le groupe suédois a réalisé un trimestre très solide, avec une croissance significative et une optimisation opérationnelle dans la plupart des domaines. Cependant, la réaction du marché pourrait également indiquer ici qu’une grande partie de cette croissance était déjà « anticipée par le cours ». De plus, une baisse des commandes vient assombrir ces bons résultats.

Les commandes ont reculé à 18,2 milliards de couronnes suédoises, ce qui se traduit par un carnet de commandes d’une valeur de 274 milliards de couronnes suédoises.

Le chiffre d'affaires a augmenté pour atteindre 19,2 milliards de couronnes suédoises, ce qui représente une croissance organique de 23,6 %.

Le résultat d'exploitation a constitué une surprise particulièrement positive, puisqu'il a progressé de 32 % pour s'établir à 1,92 milliard de couronnes suédoises, portant la marge EBIT à 10 %.

La direction a souligné une croissance très forte de la demande pour les systèmes de surveillance et de contrôle. Les ventes dans ce segment ont augmenté de plus de 30 %.

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Sur le graphique, la publication des résultats a coïncidé avec la défense de niveaux clés : la moyenne mobile EMA200 et la limite inférieure du canal haussier à long terme. Source : xStation 5

Lockheed Martin

Les attentes concernant la société étaient élevées avant la publication des résultats. Compte tenu de l'augmentation actuelle et prévue des dépenses de défense, les actionnaires s'attendaient à ce que Lockheed justifie la hausse de plus de 40 % de sa valorisation depuis le début de l'année. Les investisseurs s’intéressaient non seulement au chiffre d’affaires, mais aussi à la rentabilité, la société ayant encore un écart de marge à combler par rapport à ses concurrents.

Les prévisions de chiffre d’affaires s’établissaient autour de 18,3 milliards de dollars, avec un BPA d’environ 6,75 dollars.

Cependant, la société n’a pas répondu aux attentes du marché.

Le chiffre d’affaires s’est élevé à seulement 18,0 milliards de dollars.

Le BPA s’est établi à 6,44 dollars.

Cela implique un résultat net de 1,44 milliard de dollars et une marge d'exploitation de 8,9 %.

Au niveau des segments, la déception se concentre sur l'avionique et les missiles.

Le segment de l'avionique a enregistré une baisse de son chiffre d'affaires en glissement annuel, à 6,95 milliards de dollars. La société a invoqué des pertes de 325 millions de dollars et une réévaluation des contrats relatifs aux avions de chasse F-16, qui a coûté 145 millions de dollars. Le programme C-130 pose également des problèmes. Au final, le bénéfice d'exploitation de ce segment a reculé de 14 %.

Le segment des missiles a affiché de meilleurs résultats, mais compte tenu de l'ampleur de la demande émanant du gouvernement américain et de ses alliés, la croissance est bien inférieure aux attentes. Le chiffre d'affaires n'a augmenté que de 8 %, à 3,64 milliards de dollars. La marge est restée inchangée à 13,7 %. La direction a mis en avant un chiffre d’affaires de 190 millions de dollars lié à l’extension des capacités de production des missiles PAC-3, JASSM, LRASM et PrSM. Ces types de munitions constituent actuellement l’une des pénuries les plus aiguës tant pour les États-Unis que pour l’OTAN dans son ensemble.

Les aéronefs à voilure tournante et les systèmes de commandement et de contrôle constituent un autre segment ayant enregistré une baisse significative. Le chiffre d’affaires a chuté à 3,9 milliards de dollars, le résultat d’exploitation a reculé de plus de 20 % et la marge d’exploitation a glissé à 10,6 % (contre 12 % auparavant). Ces baisses résultent à la fois de faibles volumes de ventes, d’une restructuration interne et de réévaluations des programmes CH-53K, Seahawk et Black Hawk.

Le bilan du segment spatial est mitigé. Le chiffre d'affaires a augmenté pour atteindre 3,42 milliards de dollars, mais le bénéfice d'exploitation et les marges ont chuté de près de 30 %. La société a attribué cette situation à la faible rentabilité des initiatives commerciales/civiles auxquelles elle a participé.

LMT.US (D1)

Après avoir versé son dividende début mars, la société a perdu de son élan et a inversé la tendance, chutant d'environ 20 % par rapport à son plus haut local. Le cours ne s'est clairement stabilisé qu'au niveau de la moyenne mobile EMA200. D'un point de vue technique, pour éviter de nouvelles baisses, le titre doit au moins se maintenir dans le canal de consolidation compris entre les niveaux de Fibonacci 68 et 71 ; les acheteurs devraient également s'efforcer de défendre la moyenne mobile EMA200. Source : xStation 5