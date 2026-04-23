Les résultats Tesla ont dominé la soirée américaine du 22 avril. Sur l’action Tesla, le point saillant n’est pas seulement le chiffre d’affaires à 22,39 milliards de dollars, mais surtout le retour d’une marge brute à 21,1% et d’un free cash flow positif à 1,44 milliard. Dans le même temps, IBM a publié un trimestre propre mais sans relèvement d’objectifs, tandis que Texas Instruments a donné un signal plus net de reprise dans les semi-conducteurs.

Résultats Tesla: un trimestre fort, un cycle d’investissement plus lourd

Marge brute et cash-flow changent la lecture du trimestre

Tesla a dépassé les attentes sur les lignes que le marché surveillait le plus. Le groupe a publié 22,387 milliards de dollars de revenus, un BPA dilué GAAP de 0,13 dollar et un BPA non-GAAP de 0,41 dollar. La marge brute GAAP est remontée à 21,1%, contre un consensus compilé par Tesla à 17,5% quelques jours avant la publication.

La surprise a aussi porté sur la génération de trésorerie. Le flux de trésorerie opérationnel a atteint 3,94 milliards de dollars, les dépenses d’investissement 2,49 milliards, et le free cash flow 1,44 milliard. Le revenu opérationnel est ressorti à 941 millions de dollars, contre 541 millions attendus par le consensus interne diffusé le 17 avril.

Le métier automobile reste pourtant moins linéaire qu’auparavant. Les livraisons du trimestre se sont établies à 358 023 véhicules, sous le consensus de 365 645 unités publié fin mars par Tesla, tandis que les jours de stock sont remontés à 27. Le trimestre rassure sur la rentabilité immédiate, pas sur la demande de court terme.

L’IA prend plus de place dans l’allocation du capital

La hausse des coûts montre où va l’argent. Les charges d’exploitation ont atteint 3,779 milliards de dollars, en hausse de 37% sur un an, tandis que la marge opérationnelle est retombée à 4,2% après 5,7% au trimestre précédent. Le trimestre est bon, mais la structure de coûts indique déjà un basculement vers un cycle d’investissement plus lourd.

Ce virage apparaît dans la feuille de route industrielle. Tesla indique préparer la production en volume du Cybercab et du Semi cette année, lancer au deuxième trimestre les préparatifs de sa première grande usine Optimus et réserver à terme au Texas une capacité de 10 millions de robots par an pour la deuxième génération. Le groupe ajoute aussi du calcul IA, avec Cortex 2 désormais en ligne et Dojo 3 en développement.

Le message de fond devient plus exigeant pour le marché. Tesla explique vouloir intégrer la fabrication de semi-conducteurs, avec un partenariat avec SpaceX destiné à bâtir la plus grande usine de puces jamais envisagée selon ses propres termes, afin de sécuriser l’offre en logique, mémoire et packaging avancé. Cela laisse penser que la valorisation dépendra de plus en plus de l’exécution sur l’IA, la robotique et l’autonomie, et un peu moins du seul rythme de ventes de véhicules électriques.

Source: xStation5

IBM et Texas Instruments livrent deux lectures du cycle

IBM publie un bon trimestre, sans accélération boursière

IBM a livré un premier trimestre supérieur aux attentes sur les chiffres publiés. Le chiffre d’affaires a atteint 15,917 milliards de dollars, le BPA opérationnel 1,91 dollar et le free cash flow 2,2 milliards. Le logiciel a généré 7,052 milliards de dollars de revenus et le conseil 5,272 milliards.

Le problème est venu de la lecture du reste de l’année. La direction a maintenu une croissance du chiffre d’affaires de plus de 5% à taux de change constants et une hausse d’environ 1 milliard de dollars du free cash flow en 2026. Ce cadrage correspond globalement à ce que le marché attendait déjà, et le titre a reculé d’environ 6% à 6,5% en après-Bourse.

Sur l’action IBM, le marché n’a donc pas sanctionné le trimestre publié, mais l’absence de relèvement des attentes. IBM continue de présenter l’IA comme un soutien commercial, mais la publication du 22 avril a surtout confirmé la solidité du portefeuille et de la marge, pas une nouvelle phase d’accélération.

Source: xStation5

Texas Instruments confirme le redressement des semi-conducteurs

Texas Instruments a signé l’une des meilleures publications de la soirée. Le groupe a affiché 4,825 milliards de dollars de revenus, 1,808 milliard de profit opérationnel, 1,545 milliard de résultat net et 1,68 dollar de BPA. Le free cash flow trimestriel a atteint 1,399 milliard de dollars, avec un capex ramené à 676 millions.

Le détail du compte de résultat donne un signal utile sur le cycle. L’activité analogique, cœur du modèle de TI, a progressé à 3,924 milliards de dollars, en hausse de 22% sur un an, tandis que l’embarqué a atteint 723 millions. Le groupe a indiqué que la croissance venait surtout de l’industrie et des centres de données.

La prévision pour le deuxième trimestre a achevé de convaincre le marché. Texas Instruments vise 5,00 à 5,40 milliards de dollars de chiffre d’affaires et 1,77 à 2,05 dollars de BPA, au-dessus des attentes relevées par la presse financière, et le titre gagnait près de 8% en après-Bourse. Pour l’action Texas Instruments, cette publication renforce l’idée d’un redressement plus large dans les semi-conducteurs analogiques et industriels.

Source: xStation5

❓ FAQ

Pourquoi les résultats Tesla ont-ils surpris positivement ?

Les résultats Tesla ont dépassé les attentes sur la rentabilité et la trésorerie, avec une marge brute à 21,1% et un free cash flow à 1,44 milliard de dollars. C’est ce duo, plus que le seul chiffre d’affaires, qui a changé la lecture du trimestre.

Que dit la marge brute de Tesla sur ce trimestre ?

La marge brute de Tesla signale un net mieux par rapport aux anticipations du marché. Elle ne suffit pas à effacer la hausse des dépenses d’exploitation, mais elle montre que le groupe garde une capacité à restaurer sa rentabilité malgré un contexte plus coûteux.

Pourquoi IBM a-t-il baissé malgré des chiffres supérieurs aux attentes ?

IBM a battu le consensus sur les revenus et le BPA, mais la direction a seulement confirmé ses objectifs annuels. Pour le marché, cela a laissé trop peu de place à une révision haussière du scénario 2026.

Texas Instruments annonce-t-il vraiment un rebond des semi-conducteurs ?

La publication de Texas Instruments va dans ce sens. La hausse des revenus analogiques, la progression de l’activité liée à l’industrie et aux centres de données, puis une guidance de deuxième trimestre supérieure aux attentes dessinent un cycle mieux orienté qu’en début d’année.