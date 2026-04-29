Résumé du jour | Powell reste à la tête de la Fed 🏦 Le prix du pétrole s'envole 🛢️ 🚀

Les contrats à terme sur les principaux indices américains ont affiché une nette divergence à la suite de la récente conférence de presse de Jerome Powell concernant la décision sur les taux d'intérêt.

Les contrats à terme sur le Nasdaq restent dans le vert (US100 : +0,25 %), tandis que les petites entreprises sensibles aux taux d'intérêt de l'indice Russell 2000 voient leurs pertes s'aggraver (US2000 : -1,2 %). Les contrats à terme sur le S&P 500 (US500 : -0,3 %) et le DJIA (US30 : -0,9 %) perdent également du terrain.

Le pétrole pourrait clôturer à son plus haut niveau depuis le début du conflit, même s'il faut rappeler que nous sortons de deux importantes baisses dues à un backwardation extrême. Source : xStation5

La Réserve fédérale a laissé les taux d'intérêt américains inchangés (3,50 %–3,75 %) pour la quatrième fois consécutive, soulignant une nouvelle montée de l'incertitude concernant les perspectives économiques dans le contexte de la guerre au Moyen-Orient. Quatre membres du FOMC se sont écartés du consensus, un nombre jamais atteint depuis 1992. Stephen Miran a voté en faveur d’une baisse des taux d’intérêt, tandis que Hammack, Kashkari et Logan se sont opposés à une orientation plus accommodante de la déclaration officielle de politique monétaire (c’est-à-dire qu’ils ont rejeté toute mention de baisses potentielles). Powell restera au FOMC en tant que gouverneur après la prise de fonction de Kevin Warsh à la présidence (le 15 mai) jusqu'à ce que la procédure du ministère de la Justice soit complètement close. Powell a souligné sa confiance en son successeur, Kevin Warsh, tant en ce qui concerne la gestion du double mandat de la Fed que son indépendance vis-à-vis de la Maison Blanche. Le pétrole atteint des niveaux extrêmement élevés, avec des clôtures potentiellement les plus hautes depuis le début de la crise énergétique. Les rendements des obligations américaines à 2 ans ont bondi de 10 points de base en réaction à la décision de la Fed. Le marché anticipe actuellement une probabilité d'environ 10 % d'une hausse des taux d'intérêt d'ici la fin de 2026, mais de près de 50 % en 2027.

Le contrat Brent de juin clôture à 118 dollars le baril, tandis que le contrat de juillet, actuellement actif et le plus liquide, s'échange dans une fourchette de 110 à 111 dollars. Le WTI dépasse le niveau de 105 à 106 dollars le baril.

Le rapport du DOE fait état d'une forte baisse des stocks de pétrole brut et de produits pétroliers, accompagnée d'une libération importante des réserves stratégiques, ce qui indique une forte demande locale et des exportations record.

Pour le pétrole brut, cette libération a atteint 6 millions de barils, tandis que pour l'ensemble des produits, elle s'est élevée à 14 millions de barils. Le pétrole réagit à une incertitude croissante concernant le détroit d'Ormuz. Donald Trump évoque un éventuel retour aux frappes contre l'Iran et rejette la proposition d'ouvrir le détroit et de reporter les négociations sur le nucléaire.

La baisse des stocks de pétrole s'est élevée à -6,2 millions de barils, contre une hausse attendue de 0,3 million de barils. Les stocks d'essence ont baissé de 6,08 millions de barils (prévision : -2,1 millions), tandis que ceux de distillats ont baissé de 4,49 millions de barils (prévision : -2,3 millions).

En Allemagne, l'inflation IPC pour le mois d'avril a légèrement moins augmenté que prévu, s'établissant à 2,9 % en glissement annuel (prévision : 3,0 % en glissement annuel ; précédent : 2,7 % en glissement annuel). La Banque du Canada a maintenu ses taux d'intérêt inchangés à 2,25 %, avec des prévisions d'inflation légèrement plus élevées. L'économie canadienne résiste bien au choc, principalement grâce à sa forte dépendance aux exportations de pétrole.

Les commandes de biens durables ont connu un rebond significatif de 0,8 % en glissement mensuel (prévision : 0,5 % ; précédent : -1,2 %).

Le dollar américain domine le marché des changes aujourd'hui (USDIDX : +0,25 %), soutenu par une baisse de l'appétit pour le risque face à la hausse des prix du pétrole et au ton « belliciste » du communiqué de politique monétaire après la décision de la Fed. L'USDJPY s'échange au-dessus de la résistance psychologique de 160, ce qui suscite des inquiétudes quant à une intervention sur le marché des changes par le gouvernement japonais. L'EURUSD perd 0,3 % à 1,167.

La vigueur du dollar et la hausse des prix du pétrole, qui suscitent des craintes inflationnistes, entraînent une baisse des cours des métaux précieux. L'or recule à 4 540 $, son plus bas niveau depuis fin mars, tandis que l'argent chute à 71,5 $ l'once.

Des hausses très importantes sont observées sur de nombreux marchés des matières premières agricoles. Le maïs grimpe à près de 480 cents le boisseau, son plus haut niveau depuis mai 2025. On observe également de fortes hausses pour le blé (suivies d'un recul). Le sucre enregistre une hausse d'environ 4 %, effaçant la moitié de la baisse des dernières semaines.

Des baisses généralisées dominent le marché des cryptomonnaies. Le Bitcoin recule d'environ 1,3 % à 75 300 $, tandis que l'Ethereum perd environ 2,6 % à 2 230 $. Parmi les rares tokens en hausse figure le Dogecoin (+2,4 %).

Après la séance de Wall Street, quatre grandes entreprises technologiques publieront leurs résultats financiers : Microsoft, Alphabet, Meta et Amazon. Le marché se concentrera bien sûr sur le retour sur investissement des investissements massifs dans l'IA et la poursuite des dépenses d'investissement colossales. Le pétrole pourrait enregistrer sa plus forte clôture depuis le début du conflit, même s'il ne faut pas oublier que nous sortons de deux fortes baisses dues à un backwardation extrême. Source : xStation5

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