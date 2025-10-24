Points clés BAH s’effondre après des résultats du T2 inférieurs aux attentes et une réduction drastique des prévisions 2026 (BPA et revenus).

s’effondre après des et une (BPA et revenus). DECK chute malgré un T2 solide , en raison d’une guidance annuelle prudente sur Hoka, Ugg et les marges.

chute malgré un , en raison d’une sur Hoka, Ugg et les marges. COYA recule après une levée de fonds à prix décoté, reflétant des craintes sur sa trésorerie.

Défense BAH (Booz Allen Hamilton) -11% Résultats du T2 : BPA de 1,49 ∗∗(vsconsensusde∗∗1,53** (vs consensus de **1,53 ∗∗(vsconsensusde∗∗1,53 ) et revenus de 2,9 Md$ (vs 2,97 Md$ attendus). Révisions 2026 : BPA ajusté : 5,45–5,65 ∗∗(vs∗∗6,20–6,55** (vs **6,20–6,55 ∗∗(vs∗∗6,20–6,55 précédemment). Revenus : 11,3–11,5 Md$ (vs 12,0–12,5 Md$ ). Flux de trésorerie libre : 850–950 M$ (vs 900 M$–1 Md$ ). Cause : Ralentissement des dépenses gouvernementales et pression sur les marges.

Fashion DECK (Deckers Outdoor) -13% T2 : BPA supérieur aux attentes, avec une croissance de Hoka (+11 %, DTC +8 %) et Ugg (+10 % vs 7 % attendu) . Guidance 2026 : En dessous du consensus, notamment pour le second semestre , en raison de : Prudence sur les marges (coûts logistiques, promotions). Tonalité managériale cautioneuse , malgré des résultats solides au T2.

Santé COYA (Coya Therapeutics) -13% Lévée de fonds : Émission de 3,6 M d’actions à 5,50 $ (décote par rapport au cours précédent). Contexte : Besoin de liquidités pour financer ses essais cliniques, mais dilution défavorable pour les actionnaires.

Transport ALK (Alaska Air) -4% Réduction des prévisions 2025 : BPA ajusté ≥ 2,40 $ (vs > 3,25 $ précédemment). Raisons : Coûts de carburant élevés et défis opérationnels après un T3 décevant.

Industrie ITW (Illinois Tool Works) -5% Guidance annuelle resserrée : BPA entre 10,40 $ et 10,50 ∗∗(vs∗∗10,35–10,55** (vs **10,35–10,55 ∗∗(vs∗∗10,35–10,55 ). Risques : Perturbations de la chaîne d’approvisionnement liées aux tarifs douaniers américains , malgré un T3 meilleur que prévu .

Mines NEM (Newmont) -5% Production d’or 2026 : Prévisions inchangées par rapport à 2025 , en raison de la séquence minière prévue dans ses opérations. Craintes : Manque de croissance volume à moyen terme, malgré un environnement haussier pour l’or.



