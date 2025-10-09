Résumé quotidien : baisse de l'or et des indices, rebond du dollar💲

Résumé de la journée : l'or et les indices reculent après avoir atteint des sommets historiques, le dollar atteint son plus haut niveau depuis deux mois Les indices de Wall Street connaissent une correction alors que l'euphorie autour de l'or atteint son plafond. Le stress sur les marchés est également généré par l'absence de publication de nouvelles données concernant les demandes d'allocations chômage, qui sont cruciales du point de vue de la prise de décision de la Fed. L'indice des petites capitalisations Russell 2000 (US2000 : -0,95 %) enregistre la plus forte baisse, suivi du Nasdaq (US100 : -0,7 %), du DJIA (US30 : -0,65 %) et du S&P 500 (US500 : -0,6 %).

Selon Michael Barr, gouverneur de la Fed, la banque centrale devrait aborder les baisses de taux avec prudence en raison du risque persistant d'inflation. M. Barr a ajouté que la pression sur les prix dans les services dépendait en partie des valorisations élevées à Wall Street.

Malgré un début de séance modérément favorable, les indices européens ont adopté une attitude défensive (EU50 : -0,6 %). Le FTSE MIB italien (ITA40 : -1,7 %) a enregistré la plus forte baisse, tandis que le FTSE 100 britannique (UK100 : -0,5 %), l'IBX35 espagnol (SPA35 : -0,5 %) et le CAC40 français (FRA40 : -0,25 %) ont connu des baisses plus modérées. Le DE40 est stable.

Le marché des métaux précieux a connu une séance très volatile. À la mi-journée, l'argent a atteint un nouveau record historique de 50 dollars l'once. Cependant, en fin de journée, le sentiment s'est clairement détérioré et les prix des contrats subissent une correction générale : l'or est en baisse de 2 % à 3 960 dollars l'once, le platine de 2,45 % et le palladium de 2,8 %. L'argent est actuellement stable à 48,90 dollars l'once.

Sur le marché des changes, nous observons une poursuite du sentiment haussier sur le dollar (USDIDX : +0,6 %), qui a atteint son plus haut niveau depuis deux mois. Les devises nordiques sont les plus faibles parmi les devises du G10 aujourd'hui (USDNOK : +1,1 %, USDSEK : +1,2 %), perdant encore du terrain dans le contexte de la baisse du pétrole. Le yuan chinois est l'une des rares devises à se renforcer par rapport au dollar (USDCNH : -0,2 %). L'EURUSD est en baisse de 0,55 % à 1,156.

La baisse de l'appétit pour le risque ne favorise pas le marché des cryptomonnaies, avec des baisses observées dans presque tous les tokens. Le Bitcoin est en baisse de 2,3 % à environ 120 600 dollars, l'Ethereum recule de 4,6 % à environ 4 320 dollars, et les tokens plus petits subissent une pression encore plus forte.

Ferrari, leader sur le marché des supercars et symbole de l'artisanat italien, est en baisse de plus de 15 % aujourd'hui. Cette baisse fait suite à des résultats exceptionnellement décevants et à des perspectives de croissance encore plus mauvaises. Il s'agit de la deuxième baisse importante de ce type cette année.

Delta Airlines, l'une des principales compagnies aériennes américaines, a publié un très bon rapport semestriel. La société a dépassé les attentes du marché et affiché une marge d'exploitation élevée. L'action est en hausse de plus de 4 %.

Dans le cadre d'une escalade majeure de la guerre commerciale, la Chine a introduit une série de nouvelles restrictions sur les métaux rares. Cela soutient les valorisations des sociétés minières, mais pourrait avoir un impact négatif sur les fabricants de microprocesseurs, d'électronique et d'armement.

La perspective d'une fin ou d'une désescalade significative du conflit actuel au Moyen-Orient exerce une pression sur les prix du pétrole. Les contrats Brent et WTI sont en baisse d'environ 1,5 %.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."