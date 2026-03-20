Résumé quotidien : Chute à Wall Street, chute de l'or, le dollar continue de profiter de l'aversion au risque (20.03.2026)

Les contrats à terme sur indices américains ont adopté une posture totalement défensive suite à la nouvelle escalade du conflit au Moyen-Orient. Les actions à petite capitalisation de l'indice Russell 2000 enregistrent les pertes les plus importantes (US2000 : -2,7 % ; plus bas niveau depuis deux semaines), suivies de près par le Nasdaq, à forte composante technologique (US100 : -2 %), le S&P 500 (US500 : -1,6 %) et le Dow (US30 : -1,2 %) .

Ces fortes baisses résultent des attaques iraniennes visant des infrastructures pétrolières et gazières clés dans les pays du golfe Persique, ce qui fait grimper les prix des matières premières. Le Brent rebondit aujourd’hui de 3,8 %, atteignant près de 107 dollars le baril. La pression s’est encore intensifiée suite à la déclaration de l’Iran selon laquelle il n’a pas l’intention de négocier la sécurité du détroit d’Ormuz pendant les opérations militaires.

Selon CBS, les États-Unis se préparent à une éventuelle offensive terrestre contre l'Iran. Des hauts responsables militaires auraient demandé les autorisations nécessaires pour préparer une éventuelle opération. De plus, les États-Unis accélèrent le déploiement de marines au Moyen-Orient (avec l'arrivée potentielle de 2 200 marines la semaine prochaine).

Le risque croissant d'un choc prolongé des prix de l'énergie renforce les anticipations d'inflation et alimente les paris sur une politique monétaire restrictive. Le marché à terme anticipe actuellement une hausse des taux d'intérêt américains en décembre (jusqu'à hier, le scénario de base ne prévoyait aucune hausse en 2026).

L'indice du dollar rebondit de 0,25 %, récupérant ses pertes après une réunion du FOMC relativement équilibrée. La vigueur de cette « fuite vers le dollar » est parfaitement illustrée par une sortie de capitaux symétrique des devises « à risque » (AUDUSD : -0,9 %, NZDUSD : -0,6 %) et des valeurs refuges traditionnelles (USDJPY : +0,9 %). Le dollar américain ne rencontre de résistance que face au dollar canadien soutenu par le pétrole (USDCAD : -0,2 %) et au franc suisse (USDCHF : -0,05 %). L'EURUSD recule de 0,15 % à 1,156.

La ruée vers le dollar entraîne également une vague de ventes sur les métaux précieux. L'or plonge de 2,4 % supplémentaires à 4 525 dollars l'once, son plus bas niveau depuis début février. L'argent s'en sort encore moins bien, reculant de 5 % à 67 dollars. Le platine (-1,2 %) et le palladium (-2 %) sont également dans le rouge. De plus, la perspective d'un ralentissement économique pèse sur les métaux industriels (CUIVRE : -2,6 %).

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