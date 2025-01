Résumé quotidien : coup d'envoi de Trump 2.0. De grands changements en perspective (20.01.2025)

Aujourd'hui, aux États-Unis, Donald Trump a été intronisé 47e président des États-Unis. Aujourd'hui, c'est aussi la journée Martin Luther King Jr., il n'y a donc pas de séance au comptant à Wall Street.

Cependant, les contrats à terme ont été actifs au cours de la session d'aujourd'hui. Le contrat US500 a gagné 0,36 %, tandis que le contrat US100 a augmenté de 0,37 %. En Europe, le DE40 a augmenté de 0,39 % et le W20 de 0,52 %.

Avant l'investiture de M. Trump, le Wall Street Journal a annoncé qu'aucun nouveau tarif douanier important ne serait mis en place dans les premiers jours de sa présidence. Les marchés ont réagi vivement à cette nouvelle - le dollar a perdu de la valeur, le contrat S&P 500 a progressé, tandis que le pétrole a commencé à baisser.

Au cours de son discours, Donald Trump a annoncé l'instauration de l'état d'urgence à la frontière avec le Mexique. M. Trump s'est principalement concentré sur les questions d'immigration et sur les sujets qu'il avait déjà abordés pendant sa campagne et après avoir remporté la course à la présidence.

La paire EUR/USD a augmenté de 1,5 % aujourd'hui, testant le niveau de 1,04.

La paire USD/MXN a perdu 1 % au cours de la journée, mais après les commentaires concernant le Mexique, le peso mexicain a commencé à s'affaiblir légèrement.

Donald Trump, lors de son discours, a annoncé vouloir mettre l'accent sur l'augmentation de la production de pétrole et de gaz aux États-Unis par le biais de nouveaux permis et d'un soutien à l'ensemble du secteur de l'extraction. Le pétrole brut a perdu plus de 1 % au cours de la journée, même si les baisses les plus fortes ont commencé avant l'investiture de Trump.

NATGAS a chuté de 2 % aujourd'hui. Cela est lié aux baisses du pétrole et à un changement notable des perspectives météorologiques américaines pour la fin du mois de janvier.

Les métaux précieux ont connu une séance mitigée : le palladium et le platine ont perdu respectivement 0,2 % et 1,15 %, tandis que l'or (+0,2 %) et l'argent (+0,55 %) ont progressé.

Les crypto-monnaies ont connu une volatilité exceptionnellement élevée pendant l'investiture présidentielle de Donald Trump. Le bitcoin a glissé depuis l'ATH du jour, touchant le niveau symbolique des 100 000 $ et se négociant actuellement légèrement au-dessus de sa moyenne mobile exponentielle à 5 jours (103 250 $).

Les taux d'intérêt en Chine sont restés inchangés (taux à 1 an : 3,1 %, taux à 5 ans : 3,6 %).

L'IPP de décembre en Allemagne s'est révélé inférieur aux attentes (0,8 % a/a ; prévisions : 1,1 % ; précédent : 0,1 %).

