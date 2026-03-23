Résumé quotidien : Des marchés en dents de scie ! Les marchés en hausse, le pétrole passe sous la barre des 100 dollars !

Les marchés financiers ont connu aujourd’hui une forte volatilité. Le conflit au Moyen-Orient continue de s’intensifier, et les esprits étaient déjà très vifs dès le début de la journée en raison de l’expiration de l’ultimatum lancé par le président Donald Trump à l’Iran.

Dès l’ouverture des marchés, ceux-ci ont été confrontés à une très forte vague de ventes, les investisseurs s’inquiétant de la mise en œuvre potentielle des menaces du président américain et d’éventuelles représailles de la part de Téhéran, ce qui a clairement exacerbé l’aversion au risque.

La situation a changé en début d’après-midi, juste avant l’ouverture de la séance américaine. Donald Trump a annoncé une prolongation de cinq jours de l’ultimatum, invoquant des discussions constructives avec l’Iran. Ces déclarations ont été rapidement contredites par Téhéran, qui a nié avoir eu le moindre contact avec l’administration américaine.

Malgré ces messages contradictoires, les marchés ont réagi de manière très positive. Les investisseurs ont accueilli favorablement le scénario d’une désescalade, ce qui a entraîné un revirement brutal par rapport aux mouvements antérieurs. Le prix du pétrole brut est immédiatement tombé sous la barre des 100 dollars le baril, et le sentiment général du marché s’est nettement amélioré.

La séance à Wall Street a démarré sur une note très optimiste . Les marchés ont clairement adhéré au scénario de pourparlers de paix potentiels, et les principaux indices ont très fortement progressé. Le S&P 500 a gagné environ 1,7 %, le Nasdaq environ 1,8 % et le Dow Jones près de 2 %.

. Les marchés ont clairement adhéré au scénario de pourparlers de paix potentiels, et les principaux indices ont très fortement progressé. Le S&P 500 a gagné environ 1,7 %, le Nasdaq environ 1,8 % et le Dow Jones près de 2 %. Les marchés européens ont également connu une forte volatilité. Dans la matinée, les baisses étaient manifestes, mais après les annonces américaines, un très fort rebond s’est produit. À la fin de la journée, la plupart des indices ont clôturé en territoire positif. Le DAX allemand a progressé de près de 1 %, le CAC 40 français d’environ 0,8 % et l’IBEX 35 espagnol de plus de 1 %. Seul le FTSE 100 britannique a terminé la séance en territoire négatif.

Dans la matinée, les baisses étaient manifestes, mais après les annonces américaines, un très fort rebond s’est produit. À la fin de la journée, la plupart des indices ont clôturé en territoire positif. Le DAX allemand a progressé de près de 1 %, le CAC 40 français d’environ 0,8 % et l’IBEX 35 espagnol de plus de 1 %. Seul le FTSE 100 britannique a terminé la séance en territoire négatif. Sur le marché des métaux précieux , l’or reste soumis à une très forte pression. Au moment où nous écrivons ces lignes, il recule de plus de 3 % et trade sous la barre des 4 500 dollars l’once. L’argent s’est mieux comporté, enregistrant de modestes gains et testant le niveau des 70 dollars.

, l’or reste soumis à une très forte pression. Au moment où nous écrivons ces lignes, il recule de plus de 3 % et trade sous la barre des 4 500 dollars l’once. L’argent s’est mieux comporté, enregistrant de modestes gains et testant le niveau des 70 dollars. Sur le marché des devises, les capitaux se détournent du dollar américain, qui perd du terrain face aux autres grandes devises, reflétant une amélioration du sentiment mondial.

les capitaux se détournent du dollar américain, qui perd du terrain face aux autres grandes devises, reflétant une amélioration du sentiment mondial. Cette amélioration du sentiment est également visible sur le marché des cryptomonnaies. Le Bitcoin est en hausse de plus de 3 %, testant le seuil des 71 000 dollars, tandis que l'Ethereum a gagné environ 4 % et a dépassé les 2 150 dollars. Source: xStation5 Source: xStation5

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 75% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."