-
Les marchés actions européens et américains prolongent leur rally, menés par la tech.
-
Meta bondit de 4.5% après une recommandation positive de Jefferies.
-
L’or et l’argent inscrivent de nouveaux records historiques.
-
L’euro s’envole face au dollar sur fond d’inquiétudes autour des actifs US.
-
Les tensions géopolitiques autour du Groenland et de l’Ukraine restent élevées.
-
Les marchés financiers mondiaux affichent un ton résolument haussier, portés par un cocktail d’optimisme boursier, de détente monétaire anticipée et de flux vers les valeurs refuges. Après une solide séance en Europe, Wall Street prolonge la dynamique, tandis que les métaux précieux atteignent de nouveaux sommets historiques. Derrière cette euphorie apparente, les risques géopolitiques et macroéconomiques restent toutefois bien présents.
📊 Actions : l’Europe et Wall Street à l’unisson
L’Europe portée par le DAX
Les marchés européens ont signé une séance particulièrement robuste. Le DAX allemand a progressé de plus de 1.2%, profitant d’un climat globalement favorable au risque. Les valeurs industrielles et technologiques ont largement contribué à cette performance, dans un contexte de stabilisation macroéconomique.
Wall Street accélère, le Nasdaq en tête
Aux États-Unis, la tendance reste tout aussi constructive. Le Nasdaq 100 grimpe de près de 1%, soutenu par un rebond spectaculaire de Meta Platforms, dont le titre s’envole de 4.5% après la réaffirmation d’une recommandation “Buy” par Jefferies.
Le S&P 500 progresse également, gagnant près de 0.8%, confirmant l’amélioration du sentiment sur les actifs risqués.
🏢 Valeurs en vue : Meta au centre de l’attention
Meta relance la dynamique technologique
Le bond de Meta Platforms agit comme un véritable moteur pour le Nasdaq. Les investisseurs saluent une valorisation redevenue attractive après la récente correction, ainsi que la confiance renouvelée de Wall Street dans la stratégie IA du groupe.
Cette performance contribue à redonner de l’élan au compartiment technologique, même si d’autres géants restent encore éloignés de leurs sommets récents.
📈 Macroéconomie US : des données sans surprise
Croissance et emploi solides
Les dernières statistiques américaines n’ont pas bouleversé les anticipations :
-
PIB US (QoQ) : 4.4%, légèrement au-dessus des 4.3% attendus
-
Inscriptions au chômage : 200 000, bien inférieures au consensus (208 000)
Ces chiffres confirment la résilience de l’économie américaine, sans signal de surchauffe immédiate.
Inflation PCE conforme
L’inflation PCE, surveillée de près par la Fed, ressort à 2.8% en glissement annuel, exactement conforme aux attentes. Les données sur les revenus et dépenses des ménages sont également en ligne, maintenant un scénario de politique monétaire inchangé à court terme.
🪙 Métaux précieux : nouveaux records historiques
Or et argent en pleine envolée
Les métaux précieux signent une nouvelle séance exceptionnelle. L’or progresse de près de 1.5%, franchissant de nouveau le seuil des 4 900 $ l’once.
L’argent surperforme, avec une hausse de plus de 3%, évoluant au-dessus de 95 $ l’once. Les deux métaux inscrivent ainsi de nouveaux plus hauts historiques.
Cette performance traduit une demande persistante de protection, malgré le rally des marchés actions.
💱 Devises : l’euro s’envole face au dollar
EURUSD en forte hausse
L’EURUSD bondit de 1.166 à 1.174, profitant d’un affaiblissement marqué du dollar américain. Des gestionnaires de fonds de pension en Europe du Nord indiquent que la prime de risque liée aux actifs américains augmente, en raison des préoccupations sur la dette et les tensions géopolitiques.
Menaces politiques en toile de fond
Donald Trump a averti que des représailles financières significatives pourraient être envisagées si l’Europe venait à vendre massivement des actifs américains, notamment des Treasuries. Ces déclarations ajoutent une dimension politique supplémentaire au marché des changes.
🛢️ Énergie : pétrole sous pression, gaz en pause
Repli du pétrole après les stocks EIA
Le pétrole recule après la publication de stocks EIA nettement supérieurs aux attentes :
-
Stocks de brut : +3.602M barils
-
Essence : +5.977M barils
-
Distillats : +3.348M barils
Le WTI se stabilise autour de 64 $ le baril, reflétant des craintes sur la demande.
Gaz naturel en consolidation
Le gaz naturel marque une pause après son envolée récente, malgré un retrait de stockage de 120 bcf, supérieur aux attentes. Le marché reste extrêmement sensible aux conditions climatiques.
🌍 Géopolitique : Groenland et Ukraine sous surveillance
Tensions persistantes autour du Groenland
Le Premier ministre groenlandais a dénoncé le ton de la Maison-Blanche comme “inacceptable”, tout en laissant la porte ouverte à des discussions sur la défense avec le Danemark. Donald Trump a affirmé qu’il ne paierait personne pour le Groenland, ravivant les tensions diplomatiques.
Ukraine : signaux mitigés
La rencontre entre Zelensky et Trump n’a pas débouché sur d’avancée majeure, bien que qualifiée de “positive”. Des discussions sont en cours avec Moscou, tandis que Kiev presse l’Europe de faire preuve de plus de détermination politique. Les États-Unis évoquent toutefois des progrès significatifs vers une issue.
₿ Cryptomonnaies : sentiment toujours fragile
Bitcoin sous pression
Le Bitcoin repasse sous les 90 000 $, incapable de reprendre un momentum haussier durable. Les niveaux techniques clés à surveiller restent 90 000 $ et 92 000 $, correspondant aux EMA50 et EMA200.
Source: xStation5
Le rejet récent autour des 97 000 $ (retracement de Fibonacci 38.2%) renforce le risque de consolidation prolongée.
❓ FAQ
Pourquoi les marchés actions montent-ils malgré les tensions géopolitiques ?
Les investisseurs privilégient pour l’instant les bonnes nouvelles macroéconomiques et les résultats d’entreprises.
Pourquoi l’or et l’argent montent-ils en même temps que les actions ?
Cela reflète une couverture contre les risques politiques et monétaires, malgré le rally boursier.
L’euro peut-il continuer de s’apprécier face au dollar ?
Oui, si les inquiétudes sur les actifs US persistent et que le dollar reste sous pression.
Le pétrole est-il menacé par un ralentissement de la demande ?
Les stocks élevés suggèrent une demande plus faible à court terme.
Le Bitcoin peut-il rebondir rapidement ?
Un retour au-dessus de 92 000 $ serait nécessaire pour relancer une dynamique haussière.
