Résumé quotidien : euphorie sur les marchés, l'US100 repasse au-dessus des 20 000 points 📈

Wall Street termine la semaine sur de solides gains après des données NFP robustes et des nouvelles de potentielles discussions commerciales entre la Chine et les États-Unis (S&P 500 : +1,4 %, Nasdaq : +1,6 %, DJIA : +1,3 %, Russell 2000 : +2,3 %)

Le S&P 500 enregistre une neuvième séance consécutive de hausse, marquant sa plus longue série de gains depuis 2004.

Apple (AAPL.US) est la seule entreprise du groupe des Magnificent 7 à enregistrer une baisse aujourd’hui, reculant de 3,5 % après des informations indiquant que les droits de douane pèseraient sur environ 900 millions de dollars de revenus ce trimestre. Le chiffre d’affaires en Chine est tombé à 16 milliards de dollars, soit plus que prévu.

Pékin envisage une coopération sur le contrôle des substances chimiques liées au fentanyl comme moyen d’apaiser les tensions avec les États-Unis et de relancer les discussions commerciales. Ce geste pourrait marquer une ouverture diplomatique dans un contexte de différends commerciaux et politiques persistants.

Les recettes douanières aux États-Unis se sont élevées à 17,4 milliards de dollars en avril — soit près du double du chiffre de mars — à l’approche d’une vague de nouveaux droits de douane à l’occasion de la Journée de la Libération.

L’emploi NFP dépasse le consensus du marché (actuel : 177 000 ; prévision : 138 000 ; précédent : 185 000). Ces données contredisent le récent rapport ADP (largement en deçà des attentes) ainsi que l’idée répandue selon laquelle la politique commerciale chaotique de Donald Trump pourrait peser sur les perspectives des employeurs et sur l’embauche.

Les gains sont soutenus par trois facteurs principaux. Premièrement, les espoirs d’un apaisement des relations entre les États-Unis et la Chine. Deuxièmement, des données solides sur le marché du travail NFP. Et troisièmement, de bons résultats trimestriels à Wall Street.

Une hausse de 12,9 % en glissement annuel des bénéfices, contre une augmentation de seulement 4,5 % du chiffre d’affaires, indique une nette amélioration des marges d’exploitation des entreprises américaines. Le taux de dépassement de 74,5 % suggère que les analystes continuent de sous-estimer la capacité d’adaptation des entreprises face à la guerre commerciale en cours.

Zone euro — Données PMI manufacturières d’avril : actuel : 49,0 ; prévision : 48,7 ; précédent : 48,6.

L’indice PMI principal se rapproche du seuil neutre de 50 et suggère que le secteur industriel émerge progressivement d’une récession de près de trois ans. Pour le deuxième mois consécutif, les producteurs ont augmenté leur production.

Les indices européens ont clôturé la séance de vendredi dans le vert.

Sur le marché des changes : le dollar recule de nouveau face à toutes les devises du G10 (USDIDX : –0,3 %). Les devises antipodéennes enregistrent les plus fortes hausses (AUDUSD : +1 %, NZDUSD : +0,8 %). Le dollar canadien progresse après l’annonce d’un appel entre Trump et Carney prévu la semaine prochaine (USDCAD : –0,4 %). L’EURUSD efface ses pertes du début de séance, gagnant 0,2 % à 1,131.

Le Bitcoin progresse de 1,00 % aujourd’hui à 97 500 USD, l’Ethereum gagne 0,72 % à 1 850 USD, et la capitalisation totale des autres projets augmente de 0,25 %.

Sur le marché des cryptomonnaies, le sentiment est optimiste dans un contexte de rebond des marchés financiers traditionnels et d’évolutions fondamentales positives.

