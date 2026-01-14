-
Les futures sur indices américains chutent nettement, pénalisés par la géopolitique et la Fed.
-
Les métaux précieux s’envolent, l’or dépassant 4 600 USD et l’argent 90 USD l’once.
-
Les banques américaines reculent malgré des résultats globalement solides.
-
Les données PPI et ventes au détail réduisent l’espoir de baisses de taux rapides.
-
Les tensions autour de l’Iran renforcent le climat de repli vers les actifs refuges.
-
-
-
-
-
-
Les marchés financiers connaissent une séance de forte aversion au risque, marquée par un net repli des actions américaines. Les investisseurs réagissent à la combinaison d’une incertitude géopolitique croissante, d’une inflation toujours persistante et de commentaires restrictifs de la Réserve fédérale, qui éloignent la perspective de baisses de taux à court terme.
🌍 Géopolitique : l’Iran au centre des inquiétudes
Des spéculations sur une intervention américaine
Les tensions géopolitiques se sont intensifiées avec des informations faisant état d’une possible intervention américaine en Iran dans les prochains jours. Selon certaines sources, des unités américaines stationnées au Qatar auraient reçu l’ordre d’évacuer leurs bases, alimentant les craintes d’une escalade militaire.
Ce climat d’incertitude pèse lourdement sur les marchés actions et renforce l’attrait pour les actifs refuges, au premier rang desquels les métaux précieux et l’énergie.
Un facteur clé du mouvement “risk-off”
La perspective d’un conflit élargi au Moyen-Orient accentue la volatilité et incite les investisseurs à réduire leur exposition aux actifs risqués, en particulier aux actions américaines déjà fragilisées par le contexte monétaire.
📉 Actions américaines : correction marquée
Les indices sous forte pression
[Graphique à insérer ici : évolution des indices US500 et US100]
Les futures sur le S&P 500 (US500) reculent de plus de 1%, tandis que le Nasdaq 100 (US100) cède 1.6%, reflétant une pression particulièrement forte sur les valeurs technologiques. La combinaison de taux élevés plus longtemps et de tensions géopolitiques pèse sur les valorisations.
Les investisseurs privilégient désormais la prudence, d’autant plus que les perspectives de détente monétaire rapide s’amenuisent.
Le secteur bancaire en net repli
Malgré des résultats globalement meilleurs que prévu ou montrant une dynamique positive, les actions bancaires américaines sont fortement sanctionnées. Bank of America chute de plus de 5%, Citigroup recule de plus de 4%, tandis que Wells Fargo et JPMorgan affichent des pertes plus modérées.
Cette réaction suggère que le marché s’inquiète moins des résultats passés que de la visibilité future des marges et du risque macroéconomique. Goldman Sachs, dont les résultats sont attendus demain, sera particulièrement surveillée.
🛢️ Matières premières : ruée vers les valeurs refuges
Or et argent à des niveaux records
[Graphique à insérer ici : cours de l’or et de l’argent]
Dans un contexte de fuite vers la sécurité, les métaux précieux flambent. L’or dépasse le seuil des 4 600 USD l’once, tandis que l’argent s’échange au-dessus de 90 USD, atteignant des niveaux historiques.
Malgré des rumeurs de tensions sur l’offre physique, les stocks d’argent du COMEX restent proches de leurs plus hauts historiques, suggérant que le mouvement est avant tout financier et spéculatif, lié au stress géopolitique et macroéconomique.
Énergie soutenue par les craintes de conflit
Les prix du pétrole progressent également, portés par la crainte d’une perturbation de l’offre en cas d’escalade entre les États-Unis et l’Iran. Ce soutien à l’énergie s’inscrit pleinement dans le mouvement “risk-off” observé sur l’ensemble des marchés.
📊 Inflation et consommation : un cocktail défavorable pour les actions
PPI plus élevé que prévu
Les prix à la production (PPI) ont surpris à la hausse, avec une inflation annuelle à 3% et une hausse mensuelle de 0.1%. Plus préoccupant encore, le PPI sous-jacent grimpe à 3.0% sur un an, bien au-dessus du consensus (2.7%), après une hausse mensuelle marquée de 0.3%.
Ces données renforcent l’idée que les pressions inflationnistes persistent, compliquant la tâche de la Fed.
Une consommation toujours solide
Les ventes au détail de novembre ont progressé de 0.6%, dépassant les attentes (0.4%). Bien que la croissance annuelle ralentisse de 3.47% à 3.3%, ces chiffres confirment la résilience de la demande intérieure américaine, ce qui limite encore la probabilité de baisses de taux rapides.
💱 Devises, politique monétaire et incertitudes judiciaires
Un dollar soutenu par les données et la Fed
Les tentatives de rebond de l’EURUSD ont été freinées par la robustesse des données américaines et par les propos restrictifs de Raphael Bostic et Neel Kashkari, qui ont clairement indiqué que des baisses de taux imminentes sont peu probables.
Les tarifs de Trump toujours en suspens
La Cour suprême des États-Unis a une nouvelle fois reporté sa décision concernant la légalité des tarifs de Donald Trump. En l’absence de date officielle de publication, les marchés restent en alerte quotidienne autour de 16h00 (heure de Paris), ajoutant une couche supplémentaire d’incertitude.
🏢 Actualités d’entreprises et perspectives macro
IA, énergie et santé
-
Anthropic et OpenAI envisageraient, à l’image de SpaceX, des préparatifs en vue d’une introduction en Bourse, renforçant l’intérêt autour du thème de l’IA.
-
BP recule après avoir évoqué une dépréciation pouvant atteindre 5 milliards de livres sterling au T4, liée aux activités de transition énergétique.
-
Novo Nordisk affirme sa volonté de mener une stratégie agressive de fusions-acquisitions dans le domaine des traitements contre l’obésité après l’échec du dossier Metsera.
-
Une croissance américaine toujours robuste
Malgré la nervosité des marchés, le modèle GDPNow de la Fed d’Atlanta anticipe une croissance du PIB américain au T4 pouvant atteindre 5.3%, soulignant le décalage entre la solidité macroéconomique et la fragilité du sentiment de marché.
❓ FAQ
Pourquoi les marchés américains chutent-ils fortement aujourd’hui ?
En raison des tensions géopolitiques, de l’inflation persistante et de la perspective de taux élevés plus longtemps.
Pourquoi l’or et l’argent flambent-ils ?
Les investisseurs cherchent des valeurs refuges face au risque géopolitique et monétaire.
Les résultats bancaires sont-ils mauvais ?
Pas nécessairement, mais le marché s’inquiète des perspectives dans un environnement incertain.
Les données économiques sont-elles négatives ?
Elles montrent une économie robuste, mais compliquent la perspective de baisses de taux.
Quel est le principal risque à court terme ?
Une escalade du conflit autour de l’Iran et un durcissement prolongé des conditions financières.
