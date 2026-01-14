Les marchés financiers connaissent une séance de forte aversion au risque, marquée par un net repli des actions américaines. Les investisseurs réagissent à la combinaison d’une incertitude géopolitique croissante, d’une inflation toujours persistante et de commentaires restrictifs de la Réserve fédérale, qui éloignent la perspective de baisses de taux à court terme.

🌍 Géopolitique : l’Iran au centre des inquiétudes

Des spéculations sur une intervention américaine

Les tensions géopolitiques se sont intensifiées avec des informations faisant état d’une possible intervention américaine en Iran dans les prochains jours. Selon certaines sources, des unités américaines stationnées au Qatar auraient reçu l’ordre d’évacuer leurs bases, alimentant les craintes d’une escalade militaire.

Ce climat d’incertitude pèse lourdement sur les marchés actions et renforce l’attrait pour les actifs refuges, au premier rang desquels les métaux précieux et l’énergie.

Un facteur clé du mouvement “risk-off”

La perspective d’un conflit élargi au Moyen-Orient accentue la volatilité et incite les investisseurs à réduire leur exposition aux actifs risqués, en particulier aux actions américaines déjà fragilisées par le contexte monétaire.

📉 Actions américaines : correction marquée

Les indices sous forte pression

[Graphique à insérer ici : évolution des indices US500 et US100]

Les futures sur le S&P 500 (US500) reculent de plus de 1%, tandis que le Nasdaq 100 (US100) cède 1.6%, reflétant une pression particulièrement forte sur les valeurs technologiques. La combinaison de taux élevés plus longtemps et de tensions géopolitiques pèse sur les valorisations.

Les investisseurs privilégient désormais la prudence, d’autant plus que les perspectives de détente monétaire rapide s’amenuisent.

Le secteur bancaire en net repli

Malgré des résultats globalement meilleurs que prévu ou montrant une dynamique positive, les actions bancaires américaines sont fortement sanctionnées. Bank of America chute de plus de 5%, Citigroup recule de plus de 4%, tandis que Wells Fargo et JPMorgan affichent des pertes plus modérées.

Cette réaction suggère que le marché s’inquiète moins des résultats passés que de la visibilité future des marges et du risque macroéconomique. Goldman Sachs, dont les résultats sont attendus demain, sera particulièrement surveillée.

🛢️ Matières premières : ruée vers les valeurs refuges

Or et argent à des niveaux records

[Graphique à insérer ici : cours de l’or et de l’argent]

Dans un contexte de fuite vers la sécurité, les métaux précieux flambent. L’or dépasse le seuil des 4 600 USD l’once, tandis que l’argent s’échange au-dessus de 90 USD, atteignant des niveaux historiques.

Malgré des rumeurs de tensions sur l’offre physique, les stocks d’argent du COMEX restent proches de leurs plus hauts historiques, suggérant que le mouvement est avant tout financier et spéculatif, lié au stress géopolitique et macroéconomique.

Énergie soutenue par les craintes de conflit

Les prix du pétrole progressent également, portés par la crainte d’une perturbation de l’offre en cas d’escalade entre les États-Unis et l’Iran. Ce soutien à l’énergie s’inscrit pleinement dans le mouvement “risk-off” observé sur l’ensemble des marchés.

📊 Inflation et consommation : un cocktail défavorable pour les actions

PPI plus élevé que prévu

Les prix à la production (PPI) ont surpris à la hausse, avec une inflation annuelle à 3% et une hausse mensuelle de 0.1%. Plus préoccupant encore, le PPI sous-jacent grimpe à 3.0% sur un an, bien au-dessus du consensus (2.7%), après une hausse mensuelle marquée de 0.3%.

Ces données renforcent l’idée que les pressions inflationnistes persistent, compliquant la tâche de la Fed.

Une consommation toujours solide

Les ventes au détail de novembre ont progressé de 0.6%, dépassant les attentes (0.4%). Bien que la croissance annuelle ralentisse de 3.47% à 3.3%, ces chiffres confirment la résilience de la demande intérieure américaine, ce qui limite encore la probabilité de baisses de taux rapides.

💱 Devises, politique monétaire et incertitudes judiciaires

Un dollar soutenu par les données et la Fed

Les tentatives de rebond de l’EURUSD ont été freinées par la robustesse des données américaines et par les propos restrictifs de Raphael Bostic et Neel Kashkari, qui ont clairement indiqué que des baisses de taux imminentes sont peu probables.

Les tarifs de Trump toujours en suspens

La Cour suprême des États-Unis a une nouvelle fois reporté sa décision concernant la légalité des tarifs de Donald Trump. En l’absence de date officielle de publication, les marchés restent en alerte quotidienne autour de 16h00 (heure de Paris), ajoutant une couche supplémentaire d’incertitude.

🏢 Actualités d’entreprises et perspectives macro

IA, énergie et santé