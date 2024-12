Résumé quotidien : La chute des valeurs technologiques entraîne le déclin des marchés, les matières premières énergétiques se redressent

Les marchés américains connaissent aujourd'hui une faiblesse généralisée, en particulier dans le secteur technologique. Le Dow Jones est en baisse de 1,1 % (42 525), les pertes antérieures de 700 points ayant été partiellement récupérées. Les principales valeurs technologiques sont à l'origine du déclin, Broadcom (-3,31%), Microsoft (-1,68%) et Salesforce (-1,74%) affichant des pertes significatives.

Le NYSE et le Nasdaq fermeront le 9 janvier en l'honneur de Jimmy Carter. L'ancien président américain est décédé hier à l'âge de 100 ans.

En ce qui concerne les données économiques, l'indice PMI de Chicago s'est révélé nettement inférieur aux attentes à 36,9 (prévision : 42,7), tandis que les ventes de logements en attente ont montré une force inattendue, augmentant de 2,2 % par rapport à la prévision de 0,9 %.

Les marchés européens sont pour la plupart en territoire négatif, les principaux indices tels que FRA40 (-0,35 %), UK100 (+0,04 %) et DE40 (-0,40 %) affichant des performances mitigées. Les données sur l'inflation espagnole ont été plus élevées que prévu à 2,8 % en glissement annuel (prévisions : 2,6 %).

Stournaras de la BCE a déclaré que « des réductions plus importantes ne devraient pas être exclues », car l'inflation à moyen terme de la zone euro pourrait être inférieure à l'objectif de 2 %.

D'autre part, Holzmann, de la BCE, a déclaré au cours du week-end que les réductions de taux pourraient être reportées en cas de pressions inflationnistes accrues provenant des prix de l'énergie et d'une dépréciation encore plus forte de l'euro.

La largeur du marché continue de se détériorer, avec moins de 60 % des sociétés du S&P 500 qui se négocient au-dessus de leur moyenne mobile à 200 jours, ce qui constitue le niveau le plus faible depuis 2024. Les Sept Magnifiques affichent une faiblesse inhabituelle, avec Apple en baisse de 1,68 %, Meta en baisse de plus de 2 % et NVIDIA en baisse de 0,31 %.

Les actions de Boeing (BA.US) sont en baisse de près de 2 % suite à l'annonce d'un tragique accident impliquant un Boeing 737-800 en Corée du Sud, qui a fait 179 morts.

Les matières premières énergétiques affichent de bonnes performances aujourd'hui. Le gaz naturel (NATGAS) bondit de 17,09 % à la suite de la mise à jour des prévisions de la NOAA qui annoncent des températures nettement plus fraîches aux États-Unis. Les prix du pétrole brut gagnent également du terrain, le WTI augmentant de 1,50 % à 71,25 dollars et le Brent de 1,20 % à 74,28 dollars.

Les métaux précieux subissent une pression généralisée, le platine étant en tête de la baisse (-1,44 %), suivi de l'argent (-1,40 %), du palladium (-1,21 %) et de l'or (-0,42 %).

Dans l'espace des crypto-monnaies, la plupart des principaux jetons affichent une dynamique positive, le bitcoin se remettant de ses pertes initiales (+0,65 %). L'Ethereum est en hausse de plus de 1,88 % et Solana gagne 1 %. MicroStrategy a annoncé l'acquisition de 2 138 jetons Bitcoin à un prix moyen de 97 837 dollars.

Les marchés des devises affichent des performances mitigées, la plupart des paires principales affichant des mouvements relativement modestes. Le peso mexicain est notamment plus faible (-1,16%), tandis que les devises européennes montrent une légère faiblesse par rapport à l'USD.

