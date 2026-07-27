Résumé quotidien : la guerre des puces pèse sur Wall Street, le prix du pétrole s'effondre après le cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran

📈 Bourse Il ne reste guère de traces à Wall Street de l’euphorie initiale suscitée par l’annonce d’un cessez-le-feu entre les États-Unis et l’Iran.

Les principaux indices américains sont actuellement dans le rouge.

Le S&P 500 recule d’environ 0,3 % , le Nasdaq 100 perd près de 0,7 % , tandis que seul le Dow Jones reste légèrement en territoire positif .

, , tandis que seul . La pression s'exerce principalement sur le secteur des semi-conducteurs et les entreprises liées au marché de la mémoire.

et les entreprises liées au marché de la mémoire. Micron recule de plus de 5,5 % , Sandisk chute de près de 12 % et Nvidia perd plus de 5 % .

, et . Dans le même temps, les hyperscalers s'en sortent un peu mieux, affichant des gains aujourd’hui .

. La détérioration du sentiment a été alimentée par des informations faisant état des progrès de la Chine dans le développement de ses propres équipements de fabrication de semi-conducteurs , ce qui pourrait menacer à l’avenir la position du leader européen du secteur, ASML .

, ce qui pourrait menacer à l’avenir la position du leader européen du secteur, . Selon ces informations, Pékin développe actuellement des équipements DUV (lithographie dans l’ultraviolet profond) nationaux, une technologie clé utilisée pour produire des puces de pointe.

nationaux, une technologie clé utilisée pour produire des puces de pointe. Cette nouvelle a exacerbé les inquiétudes des investisseurs quant à la concurrence croissante dans le secteur des semi-conducteurs et à son impact potentiel sur les résultats futurs des fabricants occidentaux .

et à son . De plus, les tensions technologiques entre les États-Unis et la Chine ont été soulignées par la déclaration de Donald Trump concernant la concurrence en matière d’IA : « Ils nous observent, nous les observons. »

concernant la concurrence en matière d’IA : Ces propos ont été interprétés comme le signe que la bataille stratégique pour la domination dans le domaine de l’IA et des technologies clés reste l’un des thèmes majeurs du marché.

reste l’un des thèmes majeurs du marché. En conséquence, le secteur de l’IA et des semi-conducteurs a été le plus durement touché — un secteur qui a constitué l’un des principaux moteurs de croissance à Wall Street ces dernières années.

a été le plus durement touché — un secteur qui a constitué l’un des principaux moteurs de croissance à Wall Street ces dernières années. Les investisseurs craignent que le développement de l’industrie chinoise des puces électroniques ne limite l’avantage à long terme des entreprises technologiques américaines et européennes .

. La séance sur le Vieux Continent s’est terminée dans une ambiance nettement plus positive .

. Le sentiment sur les marchés boursiers européens a été principalement soutenu par le cessez-le-feu dans le golfe Persique , qui a apaisé les craintes d’une nouvelle escalade et de pressions sur les prix de l’énergie.

, qui a apaisé les craintes d’une nouvelle escalade et de pressions sur les prix de l’énergie. Au Royaume-Uni, le FTSE 100 a gagné 0,4 % , tout comme le CAC 40 en France.

, tout comme le en France. En Allemagne, le DAX a progressé de plus de 1,3 %, tandis qu’en Espagne, l’IBEX 35 a clôturé la journée en hausse de 0,8 %. 🌐 Géopolitique et macroéconomie Il ne fait aucun doute que le principal catalyseur des événements sur les marchés en première partie de journée a été la cessation des hostilités entre les États-Unis et l’Iran .

. Donald Trump a déclaré que les États-Unis avaient décidé de suspendre toute nouvelle frappe contre l’Iran à la suite d’une demande des pays médiateurs souhaitant donner une nouvelle chance aux négociations.

souhaitant donner une nouvelle chance aux négociations. Le président américain a indiqué que des pourparlers intensifs avec l’Iran étaient actuellement en cours , tout en soulignant que le temps pour parvenir à une percée était limité .

, tout en soulignant que . Dans le même temps, M. Trump a souligné que si aucun accord n’était conclu, les États-Unis étaient prêts à reprendre une action militaire décisive .

. Pour les marchés, cela se traduit avant tout par une réduction de la pression à court terme liée aux risques d’escalade du conflit et aux hausses potentielles des prix de l’énergie.

liée aux risques d’escalade du conflit et aux hausses potentielles des prix de l’énergie. La baisse des cours du pétrole atténue les craintes d’une reprise de l’inflation , ce qui constitue un facteur positif pour les actifs risqués et influence les anticipations concernant les futures décisions de la Réserve fédérale .

, ce qui constitue un facteur positif pour les actifs risqués et influence les . Dans le même temps, les marchés restent prudents, car le cessez-le-feu actuel ne laisse pas encore entrevoir une résolution durable du conflit .

. Le discours de Trump indique qu’il s’agit simplement d’une pause temporaire pour permettre les négociations plutôt que d’une fin définitive des opérations militaires.

plutôt que d’une fin définitive des opérations militaires. Si les pourparlers échouaient, une reprise des tensions au Moyen-Orient pourrait à nouveau se traduire par une hausse des cours du pétrole et une détérioration du sentiment sur les marchés financiers mondiaux .

pourrait à nouveau se traduire par une hausse des cours du pétrole et . Actuellement, les marchés se concentrent sur la question de savoir si les efforts diplomatiques aboutiront à un accord durable entre les États-Unis et l’Iran.

entre les États-Unis et l’Iran. Le maintien du cessez-le-feu constituerait un facteur favorable au sentiment des marchés en garantissant une baisse du risque géopolitique, une pression moindre sur les prix de l’énergie et une diminution des inquiétudes quant à l’impact du conflit sur l’économie mondiale. 🛢️ Matières premières La nouvelle du cessez-le-feu s’est immédiatement répercutée sur le marché pétrolier, où les cours du brut ont fortement chuté en raison de la diminution des craintes d’une nouvelle escalade au Moyen-Orient et de perturbations potentielles de l’approvisionnement énergétique mondial.

en raison de la diminution des craintes d’une nouvelle escalade au Moyen-Orient et de perturbations potentielles de l’approvisionnement énergétique mondial. La baisse de la prime de risque géopolitique a déclenché une vive vague de ventes sur le Brent, qui a réagi aux perspectives d’apaisement des tensions entre Washington et Téhéran. 🪙 Métaux précieux Un optimisme prudemment mesuré prévaut sur le marché des métaux précieux.

prévaut sur le marché des métaux précieux. Les contrats à terme sur l’or sont en hausse d’environ 0,5 % , se rapprochant du niveau des 4 100 dollars .

, se rapprochant du . Les contrats à terme sur l’argent gagnent 0,7 %, oscillant autour de 58 dollars. 🪙 Cryptomonnaies Un sentiment positif règne également sur le marché des actifs numériques.

Le bitcoin gagne environ 0,3 % , testant le niveau des 65 000 dollars .

, testant le . L’ethereum progresse de près de 1 %, s’échangeant autour de 1 940 dollars.

Louise Girard Analyste de marchés Accéder à l’expert

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