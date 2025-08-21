Résumé quotidien : le dollar progresse avant Jackson Hole et grâce à des données PMI solides 💲📣

Les indices américains ont tenté de réduire leurs pertes en fin de séance, mais la pression vendeuse sur les actions américaines persiste. Actuellement, l'indice US500 recule de 0,42 % , l'indice US100 perd 0,51 % , tandis que l'indice US2000 reste stable.

Le dollar américain est l'une des devises les plus fortes du G10 aujourd'hui , aux côtés de la couronne norvégienne et du dollar néo-zélandais, tandis que le yen japonais est clairement à la traîne. La vigueur du dollar s'explique par les propos bellicistes de M. Hammack, membre de la Fed, et par des chiffres exceptionnellement solides de l'indice PMI. En conséquence, les anticipations du marché concernant une baisse des taux de la Fed en septembre sont tombées à 73,5 % .

En revanche, les inscriptions au chômage et l'indice Philly Fed ont été plus faibles que prévu, mais la réaction du marché a été rapidement éclipsée par la publication antérieure de l'indice PMI.

M. Hammack a tenu des propos résolument bellicistes , écartant la possibilité d'une baisse en septembre. Il a souligné que l'inflation restait trop élevée, que le marché du travail était équilibré et que la Fed devait se concentrer sur la maîtrise des pressions inflationnistes. À ce stade, il ne voit aucune raison de reprendre l'assouplissement monétaire.

Par ailleurs, le ministère de la Justice a demandé au président de la Fed, Jerome Powell, de révoquer la gouverneure Lisa Cook suite à des allégations liées à une possible fraude hypothécaire impliquant des biens immobiliers.

Du côté des entreprises, Walmart a publié des résultats solides pour le deuxième trimestre 2025 , mais la dynamique de croissance a déçu par rapport aux attentes élevées et les inquiétudes liées à la valorisation ont pesé lourdement. Les actions ont prolongé leur baisse de plus de 4 % .

Les ventes de logements existants aux États-Unis pour le mois de juillet se sont établies à 4,01 millions , au-dessus des attentes (3,92 millions) et du chiffre précédent (3,93 millions), marquant une hausse de 2 % alors que les prévisions tablaient sur un léger recul.

En Europe, les données préliminaires sur la confiance des consommateurs pour juillet dans la zone euro ont chuté à -15,5 , pire que les -14,7 attendus et les -14,7 précédents.

Le gaz naturel (NATGAS) a augmenté de près de 6 % après le renouvellement des contrats, la dynamique haussière étant soutenue par les données de l'EIA qui ont montré une augmentation des stocks moins importante que prévu.

Dans le même temps, les cryptomonnaies ont prolongé leurs pertes : le Bitcoin a chuté de 1,60 % à 112 440 dollars, l'Ethereum a glissé de 2,20 % à 4 240 dollars et la capitalisation boursière combinée des altcoins a reculé de 1,70 % à 1 020 milliards de dollars.

