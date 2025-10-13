Avant l'ouverture des marchés européens (13.10.2025)

Les indices américains rebondissent pendant la séance asiatique grâce aux espoirs d'apaisement entre les États-Unis et la Chine. Les indices boursiers américains ont rebondi pendant la séance asiatique grâce aux espoirs d'apaisement entre les États-Unis et la Chine. Le lundi 13 octobre, les marchés boursiers américains fonctionneront normalement, tandis que le marché obligataire restera fermé en raison du Columbus Day.

Les marchés de la région Asie-Pacifique affichent de très solides gains. Les indices chinois progressent de +2,5 % à +3,0 %, le Nikkei japonais gagne +1,39 %, l'indice de Singapour progresse de +1,0 % et celui de l'Australie ajoute +0,10 %.

Malgré une désescalade partielle au cours du week-end, l'incertitude géopolitique persistante continue de soutenir les métaux précieux. L'or est en hausse de 1,75 % à 4 075 $ l'once, tandis que l'argent progresse encore plus très (+3,35 % à 51,65 $ l'once). Après avoir menacé vendredi d'imposer des droits de douane de 100 % sur tous les produits chinois, Donald Trump a adouci son ton pendant le week-end, ce qui est considéré comme s'inscrivant dans le cadre de négociations plus larges. Les marchés ont rebondi à mesure que les discours se sont apaisés.

Goldman Sachs s'attend désormais à une « confrontation contrôlée » plutôt qu'à une escalade totale.

Les exportations chinoises de terres rares ont chuté de 31 % en glissement mensuel en septembre, atteignant leur plus bas niveau depuis février dans un contexte de contrôle plus strict des exportations. Les données détaillées seront publiées le 20 octobre.

Parallèlement, les États-Unis prévoient d'acheter pour 1 milliard de dollars de minéraux essentiels afin de réduire leur dépendance vis-à-vis de la Chine, sous la supervision de l'Agence logistique de la défense.

Les exportations chinoises ont augmenté de 8,3 % en glissement annuel (la plus forte hausse en six mois) et les importations ont grimpé de 7,4 % en glissement annuel (la plus forte hausse en 17 mois). Les importations mensuelles record de minerai de fer et de soja soulignent la résilience de la demande. L'excédent de trade s'est établi à 90,5 milliards de dollars, légèrement en deçà des attentes en raison de la très forte croissance des importations.

Le shutdown du gouvernement américain est désormais entré dans son douzième jour. Le vice-président J.D. Vance a mis en garde contre des réductions plus importantes des effectifs fédéraux, tandis que des centaines de milliers de travailleurs restent en congé sans solde.

Les cryptomonnaies ont rebondi dimanche soir après avoir subi de lourdes pertes vendredi, clôturant ainsi une semaine volatile. Le marché des produits dérivés, surendetté, a été particulièrement touché par la brève flambée des tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine, avec plus de 19 milliards de dollars de positions acheteuses et courtes liquidées en 24 heures, un montant record.

Le bitcoin a chuté de plus de 10 % et de nombreux projets de moindre envergure ont perdu des dizaines de pour cent, mais ces baisses ont été inversées dimanche après la dernière publication de Trump annonçant une désescalade. Le bitcoin a rebondi à 114 000 dollars, tandis que d'autres cryptomonnaies ont enregistré des gains à deux chiffres au cours de la même séance.

