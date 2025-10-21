UnitedHealth investit dans l'intelligence artificielle. L'action en hausse.

Points clés Le nouveau système Optum Real réduit le nombre de demandes rejetées et accélère l'approbation des prestations.

Cette technologie présente un potentiel de génération de revenus supplémentaires et de réduction des coûts d'exploitation.

UnitedHealth Group réalise des progrès significatifs dans la transformation numérique du secteur des soins de santé en introduisant un système alimenté par l'IA appelé Optum Real. Cette solution vise à rationaliser l'un des processus les plus complexes et les plus coûteux du secteur : le traitement des demandes de remboursement médical. Le système est actuellement testé dans un réseau de 12 hôpitaux Allina Health, où il a déjà donné des résultats en réduisant le nombre de demandes refusées, en accélérant les approbations de prestations et en simplifiant les procédures administratives. Optum Real analyse en temps réel les règles d'assurance complexes, détecte les lacunes dans la documentation et réduit le risque de litiges coûteux entre les prestataires de soins de santé et les assureurs. Bien que cet outil soit actuellement utilisé en interne chez UnitedHealthcare, la société prévoit de le commercialiser à plus grande échelle, afin de couvrir d'autres assureurs et prestataires de soins de santé. Les fonctions de base seront proposées gratuitement, les revenus étant générés par des services numériques supplémentaires et des analyses avancées.

Du point de vue des investisseurs, il s'agit d'un signal important indiquant que UnitedHealth ne se concentre pas uniquement sur la réduction des coûts, mais développe également de nouveaux domaines d'activité basés sur la technologie. Optum Real a le potentiel de générer à la fois des économies dans le secteur de l'assurance et des revenus supplémentaires grâce à des solutions technologiques dans les années à venir. Cela pourrait améliorer les marges d'exploitation et augmenter la valeur pour les actionnaires sans nécessiter d'investissements importants ou d'expansion agressive. En 2025, le cours de l'action UnitedHealth a chuté de près de 30 % en raison de la hausse des coûts des soins de santé, des défis réglementaires et de l'incertitude quant à la rentabilité. L'action s'est éloignée de ses sommets historiques, ce qui, d'une part, reflète les difficultés actuelles, mais, d'autre part, représente une opportunité d'investissement à long terme. La mise en œuvre et l'expansion d'Optum Real pourraient devenir un catalyseur clé pour améliorer le sentiment du marché. La rationalisation des processus de remboursement, la réduction des coûts et le potentiel de génération de nouvelles sources de revenus pourraient avoir un impact positif sur les résultats financiers et l'attractivité de l'entreprise.



