Résumé quotidien : les marchés en attente des résultats de Netflix

Points clés Les indices américains restent stables alors que les investisseurs attendent les résultats financiers de Netflix après la séance d'aujourd'hui.

Les cours de l'or et de l'argent ont fortement chuté aujourd'hui, enregistrant leur plus forte baisse journalière depuis des années en raison de prises de bénéfices et du renforcement du dollar américain.

Aujourd'hui marque le début de la saison des publications de résultats pour les « Magnificent 7 », les entreprises technologiques les plus importantes et les plus influentes des États-Unis, ce qui suscite une certaine anticipation sur les marchés. Au moment de la publication, les indices US500 et US100 oscillent autour des niveaux de clôture d'hier.

Après la séance d'aujourd'hui, les résultats financiers de Netflix seront annoncés, ce qui pourrait influencer davantage le sentiment des investisseurs.

Les principaux marchés boursiers européens ont clôturé la journée en territoire positif : le FTSE 100 a progressé d'environ 0,25 %, le CAC 40 a gagné environ 0,64 %, l'AEX a enregistré une légère hausse d'environ 0,02 % et le DAX a terminé la séance en hausse d'environ 0,37 %.

En septembre, l'inflation annuelle de l'IPC au Canada a atteint 2,4 %, dépassant les 2,3 % prévus et le niveau précédent de 1,9 %, avec une augmentation mensuelle de 0,1 %. En conséquence, après la publication de ces données, la probabilité d'une baisse des taux d'intérêt par la Banque du Canada en octobre est passée de 86 % à 74 %.

Aujourd'hui, la Bourse de Varsovie a connu une légère correction, la plupart des principaux indices clôturant dans le rouge.

La dynamique de la production et de l'assemblage en Pologne en septembre a été légèrement meilleure que prévu, avec une augmentation de 0,2 % en glissement annuel (une baisse de 2 % était prévue), ce qui suggère une certaine résilience du secteur industriel, même si l'indicateur BIEC continue de signaler une détérioration du sentiment économique.

GE Aerospace a publié ses résultats du troisième trimestre, dépassant largement les attentes, ce qui a stimulé le cours de l'action de la société ; celle-ci a également relevé ses prévisions pour l'ensemble de l'exercice fiscal malgré une croissance modérée des commandes.

Les prix à terme du cacao commencent à augmenter après les baisses précédentes, malgré d'importantes restrictions à l'exportation en provenance d'Afrique et une baisse de l'activité de transformation en Asie et en Europe. Actuellement, les contrats sont cotés à environ 5 943 USD la tonne.

L'or a perdu plus de 5 % aujourd'hui, enregistrant sa plus forte correction journalière depuis août 2020. Cette baisse est le résultat de prises de bénéfices après les gains antérieurs et de l'évolution des conditions du marché, telles que le renforcement du dollar américain et l'apaisement des tensions géopolitiques. Le prix de l'or est tombé sous le niveau de 4 150 USD l'once.

L'argent est également en baisse de plus de 7 %, passant sous la barre des 50 dollars, sa plus forte correction en une seule journée depuis avril, en partie en raison des prises de bénéfices après une vague de FOMO (peur de passer à côté) parmi les investisseurs particuliers.

Les cryptomonnaies progressent aujourd'hui, récupérant les pertes subies lors des récentes turbulences du marché. Le bitcoin est en hausse de plus de 1,5 %, dépassant le niveau de 122 000 USD. L'ethereum est également en hausse aujourd'hui, mais de manière plus modeste, d'environ 1 %, dépassant la barre des 4 000 USD.

