Résumé quotidien : le dollar s'effondre après la publication des chiffres de l'emploi, l'or repart à la hausse

États-Unis Le marché détourne temporairement son attention de la saison des résultats et du détroit d’Ormuz pour se concentrer plutôt sur les données macroéconomiques. Une surprise à la baisse majeure concernant les chiffres de l’emploi non agricole (NFP) a considérablement modifié les anticipations du marché quant à la politique de la Fed. Les anticipations d’une hausse des taux de la Fed d’ici la fin de l’année oscillent désormais autour de 30 %. Les principaux indices américains réagissent par des hausses modérées comprises entre 0,5 % et 1 %.

Le golfe Persique connaît une brève phase de désescalade. L’Iran et Oman s’apprêtent à entamer des négociations en vue d’un accord visant à créer des couloirs pour la navigation commerciale dans le détroit d’Ormuz. Compte tenu de la position de l’Iran, qui laisse entrevoir son intention de percevoir des redevances et refuse d’inclure les États-Unis dans les négociations, les chances de succès restent faibles, même si les parties ont temporairement cessé les échanges de tirs.

De nombreux signaux en provenance de la péninsule arabique laissent penser que l’Arabie saoudite pourrait opter pour une escalade significative, y compris une invasion terrestre au Yémen, afin de neutraliser la menace posée par les Houthis. Actualités des entreprises, États-Unis OpenAI : La société à l’origine de ChatGPT a annoncé l’existence d’un modèle baptisé « Astra ». Les détails sont rares, mais tout porte à croire qu’il s’agit d’une réponse au « Mythos » d’Anthropic.

Atlassian Corp : La société a annoncé une croissance phénoménale au deuxième trimestre 2026. L’action affiche une hausse de plus de 30 % à l’ouverture du marché américain. L’entreprise a clairement dépassé les attentes dans tous les domaines, avec notamment une croissance des créances clients d’environ 40 %.

Cloudflare : les prévisions de chiffre d’affaires et de bénéfices ont été dépassées d’environ 5 %, mais ce sont les prévisions de la direction qui ont retenu l’attention. Grâce à la demande de solutions cloud, le chiffre d’affaires en fin d’année devrait dépasser 2,86 milliards de dollars. L’action est en hausse d’environ 15 %.

Airbnb : l’opérateur de la plateforme de location à court terme a publié ses résultats du deuxième trimestre 2026, affichant une croissance de son chiffre d’affaires de 17 %, nettement supérieure aux attentes. L’action est en hausse d’environ 8 %.

Hertz : La société de location de voitures poursuit son rebond grâce à ses résultats du deuxième trimestre. Selon certains analystes, la Coupe du monde s’est avérée être un tournant et l’entreprise a réussi à afficher un bénéfice par action (BPA) près de deux fois supérieur aux attentes du marché. Données macroéconomiques, États-Unis Les chiffres de l’emploi non agricole (NFP) se sont établis à -23 000 contre des prévisions avoisinant les 80 000. Aucune des grandes banques d’investissement ni aucun centre d’études n’a publié de prévision exacte. De plus en plus de questions sont soulevées quant à la qualité des données et à l’état réel du marché du travail américain. Les révisions à la baisse des données des mois précédents n’améliorent pas les perspectives. La croissance du salaire horaire moyen a également ralenti. Sur une base mensuelle, le rythme est tombé à 0,1 % contre les 0,3 % attendus. Le taux de chômage a également baissé, passant de 4,2 % à 4,1 %. Toutefois, cette baisse résulte d’une baisse du taux d’activité.

Thomas Barkin, de la Fed de New York, a tenu aujourd’hui une conférence au cours de laquelle il s’est exprimé sur l’IA et le marché du travail. Il a souligné que l’impact de l’IA sur la productivité restait incertain et que le meilleur indicateur de la situation du marché du travail restait le taux de chômage. Europe La baisse des anticipations concernant les hausses de taux de la Fed soutient également les indices européens. Le DAX allemand est en tête, avec des contrats à terme en hausse d’environ 0,5 %. Des baisses modérées, limitées à 0,5 %, sont observées sur le WIG20 polonais et l’IBEX espagnol. Actualités des entreprises, Europe Genmab A/S : La société danoise de biotechnologie affiche une hausse d’environ 10 % et a revu ses prévisions à la hausse après avoir publié de solides résultats. Son succès soutient les valorisations d’autres titres du secteur, notamment Novo Nordisk, Abivas et Zealand Pharma.

Kingspan : Le fabricant de matériaux isolants affiche une hausse de 15 % après avoir revu à la hausse de manière significative ses prévisions de bénéfices annuels. La société devrait bénéficier de l’amélioration de l’efficacité des centres de données.

Daimler : Le constructeur de camions recule d’environ 3 % après la publication de ses résultats. L’amélioration de la rentabilité aux États-Unis n’a pas suffi à compenser la baisse globale des commandes. Données macroéconomiques, Europe Les données allemandes ont surpris à la hausse, affichant une croissance de la production industrielle supérieure aux prévisions. La publication a fait état d’une hausse de 0,2 % en glissement mensuel au lieu de 0,1 %. Il s’agit d’un ralentissement par rapport à la hausse de 0,7 % enregistrée le mois précédent.

La balance commerciale allemande a reculé plus que prévu, affichant un excédent de 15 milliards d’euros au lieu de 17 milliards d’euros.

Le taux de chômage en France au deuxième trimestre 2026 a atteint 8,3 % (contre 8,1 % précédemment). Marché des changes Le marché des changes est aujourd’hui entièrement dominé par une forte baisse du dollar. La politique monétaire plus accommodante de la Fed, désormais anticipée par le marché, exerce une forte pression sur la devise américaine. Le yen et le franc suisse progressent de 0,6 % face au dollar américain. L’euro et la livre sterling gagnent entre 0,3 % et 0,4 % face au dollar américain.

Matières premières Le sucre progresse de plus de 5 %. Cette hausse reflète les prévisions d’un déficit d’offre, dû aux conditions météorologiques, mais aussi à l’augmentation de la production d’éthanol destinée au marché des carburants.

Les cours du pétrole ne réagissent pas aux nouvelles en provenance du Moyen-Orient, mais la chute des cours du gaz en Europe s’accentue de 4 %, atteignant 55 euros.

L’évolution des anticipations du marché concernant la politique de la Fed soutient l’or et l’argent, en hausse respectivement de 2,2 % et d’environ 3 %. Cryptomonnaies Le sentiment sur le marché des cryptomonnaies est mitigé, avec une tendance au pessimisme. Les principales cryptomonnaies affichent clairement de meilleures performances. Le bitcoin progresse de 0,3 %, se maintenant au niveau de 64 500 dollars. Solana progresse d’environ 0,7 % et repasse au-dessus de 73 dollars. L’ethereum progresse également de 0,3 % et repasse au-dessus de 1 900 dollars.



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