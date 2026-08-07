OUVERTURE US : Une reprise modeste face à un marché de l'emploi morose

Les données extrêmement décevantes du marché du travail ont brièvement éclipsé les développements dans le golfe Persique et la saison des résultats. Une forte déception, sous la forme d’une baisse des emplois non agricoles (NFP), a fait baisser le dollar et a contribué à déclencher un léger rebond des principaux indices. L’US100 et l’US500 ont limité leurs gains à environ 0,5 %. La baisse des chiffres de l’emploi non agricole (NFP) et le ralentissement brutal de la croissance des salaires (proche de 0 % en glissement mensuel) modifient considérablement les anticipations du marché concernant la politique monétaire de la Fed, soutenant ainsi les valorisations boursières malgré les difficultés du marché du travail. Les cours de l’or sont également en hausse. L’inquiétude qui pesait sur les marchés boursiers s’est clairement déplacée vers le marché obligataire. Les rendements des bons du Trésor américain s’envolent, et le marché remet de plus en plus en question la crédibilité de la Fed, ce qui constitue un test important pour le nouveau président si peu de temps après sa nomination. La situation dans le golfe Persique reste ambiguë. Les échanges de tirs ont temporairement cessé, et l’Iran serait en train de négocier avec Oman un accord qui permettrait de normaliser partiellement le transit dans le détroit. Évolution du NASDAQ100 Les mouvements observés aujourd’hui sur l’indice technologique concernent principalement les entreprises SaaS et certains fabricants de semi-conducteurs. Cette situation s’inscrit dans le cadre de la saison des résultats, qui remet sérieusement en question le bien-fondé du scénario de l’« apocalypse du SaaS ». Les grandes capitalisations évoluent dans la direction opposée, notamment les semi-conducteurs et les détaillants. Ces derniers pourraient subir une pression potentielle liée à la baisse de leurs résultats. Actualités des entreprises Atlassian Corp (TEAM.US) : le fournisseur de logiciels d’entreprise dissipe les inquiétudes liées à l’IA et au SaaS en affichant une croissance phénoménale au deuxième trimestre 2026. Le titre bondit de plus de 30 % à l’ouverture des marchés américains. L’entreprise a clairement dépassé les attentes dans tous les domaines, avec notamment une croissance des créances d’environ 40 %.

Cloudflare (NET.US) : L’entreprise spécialisée dans la cybersécurité apaise les inquiétudes concernant la compression des marges grâce à ses résultats du deuxième trimestre 2026. Les prévisions de chiffre d’affaires et de bénéfices ont été dépassées d’environ 5 %, mais ce sont les prévisions de la direction qui ont retenu l’attention. Porté par la demande de solutions cloud, le chiffre d’affaires en fin d’année devrait dépasser 2,86 milliards de dollars. Le titre progresse d’environ 15 %.

Airbnb (ABNB.US) : L’opérateur de la plateforme de location à court terme a publié ses résultats du deuxième trimestre 2026, affichant une croissance de son chiffre d’affaires de 17 %, bien supérieure aux attentes. L’action progresse d’environ 8 %.

Hertz (HTZ1.US) : La société de location de voitures poursuit sa remontée grâce à ses résultats du deuxième trimestre. Comme certains analystes s’y attendaient, la Coupe du monde s’est avérée être un tournant, et la société a surpris avec un BPA près de deux fois supérieur aux prévisions du marché. Il convient toutefois de noter que le BPA reste négatif (une perte). Le titre progresse d’environ 30 %. Analyse technique de l’US100 (D1) Le cours a rompu avec la tendance baissière tout en se maintenant au-dessus des moyennes mobiles exponentielles (EMA) à 100 et 200. La demande a clairement et assez brusquement repris l'initiative, même s'il faudra peut-être un certain temps avant qu'une nouvelle hausse durable ne s'amorce. Le RSI corrobore cette analyse, s'étant normalisé tout aussi rapidement après avoir atteint des plus bas historiques. La limite supérieure de l’ancienne tendance baissière pourrait désormais servir de support, tout comme la moyenne mobile exponentielle (EMA) à 100. À l’heure actuelle, le principal défi pour les acheteurs sera de franchir le seuil des 30 000 points et de poursuivre leur ascension vers les 31 000 à 32 000 points. Source : xStation 5 Données macroéconomiques Les données clés de la séance de vendredi étaient les chiffres de l’emploi non agricole (NFP) du mois de juillet. Les chiffres de l’emploi non agricole (NFP) se sont établis à -23 000, contre des prévisions d’environ 80 000. Aucune des grandes banques d’investissement ni aucun centre d’analyse n’a publié de prévision exacte. Ce phénomène commençant à se répéter ces derniers mois, des questions se posent de plus en plus quant à la qualité des données et à l’état réel du marché du travail américain. Les révisions à la baisse des chiffres des mois précédents n’améliorent pas les perspectives. À la suite de la publication du rapport sur l'emploi non agricole (NFP), la croissance des salaires horaires moyens a ralenti. En glissement mensuel, le taux de croissance est tombé à 0,1 % (contre 0,3 % prévu).

Malgré la faiblesse des chiffres de l'emploi non agricole, le taux de chômage a reculé de 4,2 % à 4,1 %. Toutefois, cette baisse est le résultat d'un taux d'activité en recul, lui-même lié au vieillissement de la population américaine.

Louise Girard Analyste de marchés Accéder à l’expert

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