Résumé quotidien : le marché anticipe un ralentissement des baisses de taux, le cuivre se rapproche de son plus haut historique

Les indices de Wall Street enregistrent aujourd'hui des baisses malgré une ouverture en territoire positif. Les commentaires de Jerome Powell lors de la conférence d'hier continuent d'inquiéter les investisseurs. Le Nasdaq et le Russell sont les plus touchés.

Le marché immobilier américain a fortement rebondi. Le rapport sur les ventes de logements neufs aux États-Unis a largement dépassé les attentes, affichant une hausse de 20 % par rapport au mois précédent. Cela soulève des questions sur le rythme des prochaines hausses de taux.

Les stocks de pétrole américains ont montré une forte demande intérieure soutenue. Le pétrole enregistre des gains à la fin de la séance américaine.

La séance en Europe s'est déroulée dans un climat optimiste. La plupart des principaux indices ont terminé la journée en hausse. L'indice IFO a montré une nouvelle baisse de la confiance des entreprises, tandis que les sociétés de défense enregistrent de nouveaux sommets.

Les contrats sur le cuivre ont augmenté de 3,5 % aujourd'hui en raison des contraintes d'approvisionnement liées à la fermeture de mines au Pérou et en Indonésie. Le zinc et le nickel se portent également bien, avec une croissance supérieure à 1 %.

Une légère correction est en cours dans les valorisations des métaux précieux. L'argent et l'or perdent de la valeur. Cette évolution s'explique par les changements dans les prévisions et le sentiment concernant la politique de la FED.

Les contrats sur le café sont en hausse de plus de 4 %. Cela s'explique principalement par les prises de bénéfices des vendeurs, mais aussi par les prévisions annonçant des conditions météorologiques plus difficiles dans les principales régions productrices.

Le dollar américain connaît aujourd'hui un renforcement significatif. La devise américaine récupère une partie des pertes enregistrées ces dernières semaines.

Volatilité exceptionnellement faible sur le marché des cryptomonnaies, mais sentiment satisfaisant. Le marché attend clairement un signal pour évoluer. La plupart des cryptomonnaies terminent la séance avec des gains symboliques. Le bitcoin est en hausse de 1 %.

Micron (MU.US) a présenté de très bons résultats. La société a dépassé les attentes en matière de chiffre d'affaires et de bénéfice par action et a affiché une croissance à deux chiffres de ses ventes dans ses principaux segments d'activité. Cela n'a toutefois pas protégé la valorisation de la société, qui enregistre une perte de près de 4 % en fin de séance.

Lithium America (LAC.US) est en hausse de près de 100 % après l'annonce par le gouvernement américain de sa prise de participation de 10 % dans la société.

