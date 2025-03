Résumé quotidien : Le pétrole atteint son plus bas niveau depuis trois ans, les obligations allemandes connaissent une liquidation historique, l'euro s'envole grâce au changement de politique budgétaire de l'Allemagne.

Les indices américains sont en bonne voie pour terminer en hausse, le S&P 500 progressant de 0,4 %, le Nasdaq 100 de 0,5 % et le Dow Jones Industrial Average de 0,6 %.

Les données de l'EIA ont montré que les stocks de pétrole brut américains ont augmenté de 3,614 millions de barils, alors que l'on s'attendait à une baisse de 0,8 million, ce qui a encore fait pression sur les prix du pétrole malgré la réduction des stocks d'essence et de distillats.

Le pétrole brut WTI a chuté de plus de 3 % pour atteindre moins de 66 dollars le baril, son plus bas niveau depuis 2021, sous la pression des politiques tarifaires de Trump, des projets de l'OPEP+ d'augmenter la production et des pourparlers de paix potentiels en Ukraine qui pourraient lever les sanctions russes.

Les rendements obligataires allemands ont enregistré leur plus forte hausse depuis mars 1990, augmentant de 30 points de base après que le chancelier en devenir, Friedrich Merz, a dévoilé des plans pour un fonds d'infrastructure de 500 milliards d'euros et des exemptions de dépenses de défense des limites constitutionnelles d'emprunt. La refonte fiscale proposée par l'Allemagne représente un changement radical dans l'approche du pays en matière d'emprunt public, ce qui a incité les économistes de la Deutsche Bank à comparer l'ampleur et la rapidité de cette réforme à la réunification allemande il y a 35 ans.

L'euro s'est considérablement renforcé par rapport au dollar, gagnant 1,5 % pour atteindre 1,0781 $, les traders pariant désormais que la devise pourrait atteindre 1,20 $ dans les mois à venir suite au changement historique de politique fiscale de l'Allemagne.

Les données de l'ADP sur l'évolution de l'emploi non agricole se sont révélées décevantes, avec 77 000 emplois créés contre 141 000 prévus, ce qui suggère que l'incertitude politique et le ralentissement des dépenses de consommation pourraient avoir entraîné des licenciements ou des hésitations à embaucher.

L'administration Trump envisage d'accorder des exemptions de droits de douane au Canada et au Mexique, le secrétaire au Commerce Howard Lutnick ayant indiqué un allègement potentiel pour les constructeurs automobiles en réponse aux préoccupations de l'industrie concernant la taxe à l'importation de 25 %.

L'indice PMI des services de la zone euro est resté en territoire d'expansion à 50,6 en février, les résultats très positifs de l'Italie (53,0) et de l'Espagne (56,2) compensant la faiblesse de la France (45,3), ce qui a contribué à faire passer l'euro au-dessus de 1,0700.

L'action Moderna a bondi de 4,5 % à la suite de l'achat important de 5 millions de dollars d'actions par le PDG Stéphane Bancel par l'intermédiaire de Boston Biotech Ventures, son premier achat sur le marché libre depuis qu'il est devenu PDG en 2011, alors que la société passe des vaccins contre la COVID-19 aux thérapies contre le cancer et à l'expansion du VRS.

Les actions de CrowdStrike Holdings Inc. ont chuté de 12 % après la publication de prévisions de bénéfices décevantes, avec un BPA ajusté prévu de 3,33 à 3,45 $, nettement inférieur à l'estimation consensuelle de 4,43 $ et des coûts liés aux pannes de 73 millions de dollars prévus au premier trimestre.

Le président Trump a répondu aux préoccupations des agriculteurs concernant les impacts tarifaires dans son discours au Congrès, leur demandant de « patienter » tout en promettant des résultats encore meilleurs que son accord commercial avec la Chine lors de son premier mandat, malgré les mesures de rétorsion affectant les exportations agricoles.

Le sentiment du marché européen du gaz naturel s'affaiblit alors que les fonds d'investissement réduisent leur position acheteuse nette à son plus bas niveau depuis fin juillet, dans un contexte d'incertitudes géopolitiques croissantes et de fluctuations de prix volatiles.

Les rendements des bons du Trésor sont restés relativement stables par rapport à la volatilité des obligations européennes, le rendement à 10 ans s'établissant à 4,25 %, les bons du Trésor à court terme ayant prolongé leurs gains alimentés par les paris sur une baisse des taux de la Réserve fédérale pour empêcher un ralentissement économique.

