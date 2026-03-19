Résumé quotidien : le pétrole recule de 2 %, le dollar américain est en baisse 📉 L'indice US500 va-t-il rebondir ?

La séance européenne s'est achevée sur de fortes baisses, l'Euro Stoxx 50 ayant reculé de plus de 2 %. Le DAX allemand a chuté de près de 3 % sur la journée et affiche désormais une baisse de près de 7 % depuis le début de l'année. Les investisseurs restent préoccupés par les perspectives économiques de l'Europe, dans un contexte où les craintes liées à la croissance et la persistance de prix élevés de l'énergie pèsent tant sur les consommateurs que sur les industries à forte intensité énergétique.

Wall Street a ouvert en légère baisse, mais se redresse progressivement pour revenir en territoire positif, soutenu par un recul du Brent (le pétrole) d’environ 111 dollars à un peu moins de 104 dollars le baril. L’indice du dollar américain (USDIDX) recule de près de 0,8 %, tandis que les rendements obligataires ont également baissé.

Le nombre hebdomadaire de demandes d’allocations chômage aux États-Unis a reculé à 205 000, en dessous des 215 000 prévus et des 213 000 enregistrés précédemment. Dans le même temps, l’indice manufacturier de la Fed de Philadelphie a progressé de manière inattendue en février pour dépasser 18, alors que l’on s’attendait à une baisse à 8 contre 16,3 précédemment. Par ailleurs, le nombre de demandes de chômage prolongées — considéré comme un indicateur de la demande de main-d'œuvre et de la facilité à trouver un nouvel emploi — a augmenté de 10 000 pour atteindre 1,857 million.

Le marché des métaux précieux a connu une forte vague de ventes. L'or a reculé de près de 9 % sur la semaine, se dirigeant vers sa pire semaine depuis 1983. L'argent a chuté de plus de 10 % plus tôt dans la journée, mais a rebondi après avoir testé un support clé proche de sa moyenne mobile sur 200 jours et trade désormais en baisse d'environ 5 %.

Les actions du géant technologique chinois Alibaba ont chuté de près de 8 % après une baisse de 66 % de son bénéfice net en glissement annuel et des revenus décevants. Parallèlement, les actions de Micron reculent de près de 4,5 % malgré de solides résultats financiers.

La BCE a maintenu ses taux d'intérêt inchangés à 2 %, conformément aux attentes. La banque a noté que le conflit au Moyen-Orient accroît l'incertitude et fait peser des risques tant de hausse de l'inflation que de ralentissement de la croissance économique. Les prévisions d'inflation ont été légèrement revues à la hausse, passant de 2 % à 2,1 %, tandis que la paire EUR/USD progresse très aujourd'hui, passant d'environ 1,144 à 1,155.

La Banque d'Angleterre a également laissé son taux directeur inchangé à 3,75 %. Les marchés monétaires anticipent de plus en plus une orientation hawkish de la politique monétaire, tablant désormais pleinement sur une hausse totale des taux de 50 points de base d'ici la fin de l'année. LE PÉTROLE et US500 (graphiques H1) Source: xStation5 Source: xStation5

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