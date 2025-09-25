Résumé quotidien : le sentiment à Wall Street s'affaiblit. Le Bitcoin chute sous la barre des 110 000 dollars.

En Europe, les principaux indices ont reculé. Le DAX a perdu plus de 0,5 %, tandis que le FTSE britannique a glissé de près de 0,4 %. Les actions du suédois H&M ont progressé de près de 7 % après l'annonce d'une hausse de 40 % de son bénéfice d'exploitation en glissement annuel. Dans le même temps, les actions de la marque de luxe Brunello Cucinelli ont fortement chuté après la publication d'un rapport de Morpheus Capital soulignant des valorisations élevées, une demande faible et la poursuite des activités commerciales en Russie.

Les indices américains ont initialement reculé après la publication de données économiques solides et sont depuis restés à un niveau bas. Deux heures avant la clôture, le Nasdaq 100 et le S&P 500 avaient perdu près de 1 %, le Russell 2000 enregistrant la plus forte baisse.

Le PIB et les commandes de biens durables ont augmenté beaucoup plus fortement que prévu. Le dollar américain et les rendements des bons du Trésor ont bondi, tandis que les anticipations de baisse des taux de la Fed ont diminué. Le PIB du deuxième trimestre a connu sa plus forte croissance en près de deux ans, avec une hausse de 3,8 % en glissement annuel contre 3,3 % prévu, tandis que les commandes de biens durables ont bondi de 2,9 % en glissement mensuel contre -0,3 % prévu.

Les demandes d'allocations chômage ont reculé à 217 000, bien en dessous des 233 000 précédentes et nettement en deçà des attentes, qui n'avaient pas anticipé une baisse aussi forte. Les données régionales de la Fed de Kansas City et les ventes de logements existants ont également dépassé les prévisions.

Tout au long de la journée, plusieurs responsables de la Réserve fédérale ont fait des déclarations. Stephen Miran a souligné que le niveau actuel de resserrement de la politique monétaire de la Fed était, selon lui, excessif, soit environ 150 à 200 points de base au-dessus du niveau neutre. Cependant, les commentaires de Goolsbee et Schmid ont été plus prudents.

Sur le marché des devises, le dollar américain et le dollar canadien ont été les plus performants aujourd'hui.

En revanche, le dollar néo-zélandais et la livre sterling se sont affaiblis. Le zloty polonais a également subi des pressions dans un contexte de tensions croissantes entre « l'Occident » et la Russie.

Les analystes de Rothschild & Co Redburn ont émis une recommandation de « vente » sur le géant américain de la technologie Oracle, invoquant des prévisions de croissance des ventes surestimées et des valorisations extrêmes. L'action a chuté de près de 5 %. Intel a gagné 6 % après l'annonce de l'acquisition d'une participation par Apple.

Les cryptomonnaies ont subi la pression d'un dollar américain plus fort. Le bitcoin est tombé sous la barre des 110 000 dollars avant l'expiration demain d'options clés, s'échangeant environ 2 % en dessous d'un niveau important sur la chaîne, ce qui indique que les investisseurs à court terme moyens sont désormais confrontés à des pertes.

Les prix du cacao ont chuté de près de 2 %, passant sous le seuil clé des 7 000 dollars la tonne, suite aux prévisions de précipitations en Afrique de l'Ouest. Rabobank prévoit un excédent sur le marché du cacao lors de la prochaine saison de récolte, tandis que les inquiétudes concernant la demande continuent de dominer le sentiment.

Les prix du pétrole ont légèrement augmenté aujourd'hui et se dirigent vers leur plus haut niveau depuis la mi-juin. Selon l'EIA, les stocks de gaz naturel américains ont été légèrement supérieurs aux prévisions. Les contrats à terme sur le gaz naturel ont effacé leurs gains initiaux après le roulement des contrats d'aujourd'hui.

Des bombardiers stratégiques russes ont violé aujourd'hui l'espace aérien américain au-dessus de l'Alaska, où ils ont été interceptés par quatre avions F-16. Lors d'une réunion avec M. Erdogan, Donald Trump a déclaré que le moment était venu pour la Russie de mettre fin à la guerre. Il s'est également dit confiant dans la capacité des États-Unis à persuader la Turquie de cesser ses achats de pétrole russe.

