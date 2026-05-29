La Hongrie débloque des fonds européens ; l'EUR/HUF recule de 0,5 %

Moins d’un mois après une victoire spectaculaire aux élections législatives, Péter Magyar a conclu un accord avec la Commission européenne afin de débloquer les fonds européens gelés. Le nouveau Premier ministre hongrois a présenté à Bruxelles un plan de réforme ambitieux, qui a reçu l’accord de principe d’Ursula von der Leyen. Cet accord ouvre la voie au déblocage de 16,4 milliards d’euros, dont 10 milliards provenant de la Facilité pour la reprise et la résilience (FRR), 4,2 milliards des fonds de cohésion et 2,2 milliards liés aux réformes visant à rétablir la liberté académique. Toutefois, ces fonds ne seront pas versés immédiatement à Budapest. Bruxelles débloquera les fonds par tranches, sous réserve de la mise en œuvre préalable et de l’approbation officielle par la CE de modifications législatives spécifiques. Parmi les engagements les plus importants du nouveau gouvernement figurent : l'adhésion de la Hongrie au Parquet européen (EPPO) ;

le renforcement de l'indépendance de l'Autorité nationale d'intégrité , chargée de lutter contre la corruption ;

, chargée de lutter contre la corruption ; le démantèlement des fondations de gestion des actifs d'intérêt public (PIT) qui contrôlaient les universités hongroises, permettant ainsi aux étudiants locaux de réintégrer immédiatement le programme Erasmus pour la prochaine année universitaire. Les marchés financiers ont réagi rapidement à cette nouvelle. La perspective d’afflux massifs de capitaux et d’une normalisation des relations avec l’UE a clairement stimulé la monnaie locale, entraînant une baisse de 0,5 % de la paire EUR/HUF. Toutefois, comme les acteurs du marché avaient déjà largement anticipé un déblocage rapide des fonds européens, l’ampleur du mouvement de la devise est restée quelque peu limitée. Figure 1 : EUR/HUF (13/03 - 29/05) Source: xStation, 29.05.2026 Des hausses importantes ont également été enregistrées à la Bourse de Budapest, où l'indice de référence BUX a bondi de 2,4 %. — Michał Jóźwiak, Financial Markets Analyst at XTB





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