Résumé quotidien : les actions reprennent leur déclin en raison des craintes liées à la guerre commerciale

Les indices américains ont poursuivi leur baisse, le S&P 500 reculant de 1,4%, le Nasdaq 100 chutant de 2% et le Dow Jones Industrial Average perdant 1,3%. L'indice de référence, le S&P 500, approche désormais une correction de 10% par rapport à son sommet de février après avoir perdu environ 5 000 milliards de dollars de capitalisation boursière.

L'escalade des tensions commerciales sous l'impulsion de Donald Trump, comprenant des menaces de tarifs de 200% sur les boissons alcoolisées européennes et la confirmation de la mise en place de tarifs réciproques dès le 2 avril, a éclipsé des données d'inflation encourageantes, notamment la baisse des prix à la production en février, qui ont été moins élevés que prévu.

Le modèle de probabilité de récession de la Fed se situe à 29,76%, à peine en dessous du seuil de 30% qui signale historiquement un ralentissement économique, tandis que le sentiment baissier des investisseurs reste à des niveaux extrêmes, inédits depuis mars 2009, selon un sondage de l'AAII.

Les actions d'Intel ont bondi de plus de 13% après la nomination de Lip-Bu Tan en tant que nouveau PDG, tandis qu'Adobe a chuté de plus de 13% après avoir annoncé des prévisions décevantes malgré des résultats trimestriels supérieurs aux attentes.

L'or a poursuivi son rallye record, grimpant de 1,5% pour atteindre 2 978,92 dollars l'once, avec Macquarie prévoyant une hausse à 3 500 dollars d'ici le troisième trimestre, alors que les investisseurs recherchent des valeurs refuges en raison de l'incertitude mondiale.

Les rendements des bons du Trésor ont légèrement diminué, le taux des obligations à 10 ans perdant 3 points de base pour atteindre 4,28%, tandis que le pétrole brut a baissé de 1,6% pour s'établir à 66,58 dollars le baril, restant près de ses plus bas niveaux en trois ans.

Des rapports ont émergé selon lesquels des représentants de la famille Trump ont discuté de la possibilité d'investir dans les opérations américaines de Binance via World Liberty Financial, ce qui ajoute aux intérêts croissants du président pour les cryptomonnaies.

Les marchés européens ont également connu un recul, le DAX allemand chutant de 0,7% et le CAC 40 français perdant 0,8% en réponse à l'escalade du conflit tarifaire, tandis que les contrats à terme sur le gaz naturel ont initialement plongé après la suggestion de Poutine d'une coopération énergétique potentielle avec les États-Unis.

L'ancien secrétaire au Trésor Steven Mnuchin a minimisé les risques de récession, qualifiant la vente actuelle de 5 à 10 % du marché de "correction naturelle" dans un marché surévalué, et non d'un signe de difficultés économiques.

Le négociateur spécial de Trump, Steve Witkoff, serait en "discussions sérieuses" avec la Russie pour mettre fin à la guerre en Ukraine, tandis qu'un shutdown du gouvernement se profile, les démocrates et les républicains restant en désaccord sur le financement.

Le marché des cryptomonnaies est également dominé par le sentiment négatif des marchés. Le Bitcoin a chuté à 80 700 USD, soit une baisse de 3,45%, enregistrant même des baisses plus marquées en dessous du seuil de 80 000 USD plus tôt.

L'Ethereum reste faible par rapport aux autres cryptomonnaies majeures. Le deuxième plus grand projet crypto enregistre une baisse de 3% pour atteindre 1 850 USD, soit près de 55% en dessous de son pic local de décembre 2024.

