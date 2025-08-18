Résumé quotidien : les discussions entre Trump et Zelensky n'apportent aucun progrès significatif 📣

Les indices américains ont terminé la journée sans grand changement. Le S&P 500 a reculé de 0,11 % à 6 464 points , le NASDAQ 100 a perdu 0,18 % à 23 760 points , tandis que le Russell 2000 a progressé de 0,35 % à 2 300 points .

, le , tandis que le . Dans la dernière phase de la séance d'aujourd'hui, l'attention des investisseurs s'est tournée vers la conversation entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky. Le président américain a déclaré que la guerre prendrait fin, mais sans préciser quand.

M. Trump a également déclaré que les pourparlers de paix devraient très probablement se dérouler sans cesse de feu , ce qui était l'une des conditions posées par l'Ukraine.

, ce qui était l'une des conditions posées par l'Ukraine. Il a ajouté que les États-Unis participeraient à la garantie de la paix, mais n'a donné aucun détail sur la forme que cela prendrait. Les premiers commentaires suggèrent qu'une résolution rapide du conflit est peu probable, car il reste difficile de satisfaire les principaux objectifs de l'Ukraine et de la Russie. Les marchés attendent désormais la poursuite des discussions avec les représentants de l'OTAN et de l'Europe.

Le dollar américain et le dollar canadien restent parmi les devises les plus fortes du G10, tandis que le yen japonais et l'euro sont parmi les plus faibles.

restent parmi les devises les plus fortes du G10, tandis que le sont parmi les plus faibles. L'EURUSD a reculé de 0,45 % à 1,16630, tandis que l'indice USD a progressé de 0,28 % à 97,990. Selon des sources de la Maison Blanche, l'administration Trump envisagerait de prendre une participation de 10 % dans Intel en convertissant une partie des subventions accordées dans le cadre du CHIPS Act en actions. L'action Intel a chuté de 4,70 %.

Dans le même temps, Applied Digital (APLD.US) a bondi de 15 % à 16,35 dollars après avoir annoncé le lancement de son projet de centre de données Polaris Forge 2 AI, d'une valeur de 3 milliards de dollars .

dollars après avoir annoncé le lancement de son projet de centre de données . Warren Buffett a révélé vendredi que la société qu'il avait discrètement accumulée était la controversée United Healthcare . Les actions ont bondi de 14 % vendredi et ont prolongé leur hausse de 2,65 % aujourd'hui (lundi) .

. Les actions ont bondi de et ont prolongé leur hausse de . Les cryptomonnaies ont effacé une partie de leurs pertes enregistrées pendant le week-end et en début de séance. Le Bitcoin a reculé de 0,75 % à 116 600 dollars, après avoir perdu jusqu'à 2,30 % à 114 900 dollars. L'Ethereum a chuté de 2,80 % à 4 350 dollars, tandis que la dominance du Bitcoin a augmenté à 59,70 % de la capitalisation boursière totale des cryptomonnaies.

Le gaz naturel (NATGAS) a reculé aujourd'hui à la suite des nouvelles prévisions météorologiques américaines pour la fin du mois d'août, qui annoncent des températures nettement inférieures à la normale, ce qui pourrait réduire la demande saisonnière pour cette matière première.

