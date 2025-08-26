Résumé quotidien : les données macroéconomiques US meilleures que prévu ne font pas remonter le dollar 🗽 L'or et l'EURUSD progressent

Les indices européens ont reculé aujourd'hui, en partie sous le poids de la crise politique en France. Les inquiétudes liées à la formation d'un nouveau gouvernement et aux négociations budgétaires en cours ont alimenté la nervosité dans toute la région. Le CAC 40 français a chuté de 1,7 %, le DAX allemand a perdu 0,5 % et le FTSE 100 britannique a reculé de 0,6 %. Les indices américains ont évolué avec une volatilité limitée, les investisseurs attendant la publication des résultats de Nvidia, prévue après la clôture. L'action Nvidia a gagné plus de 0,7 % avant la publication. Palantir a progressé de près de 2 %, tentant de se remettre de la récente pression vendeuse. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Rejoignez XTB Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Parmi les indices de référence américains, le Russell 2000 (US2000) a surperformé grâce aux gains enregistrés par les petites capitalisations. En revanche, les contrats à terme sur le Nasdaq (US100) et le S&P 500 (US500) ont légèrement reculé de 0,01 % à 0,05 %. Les données économiques américaines ont été meilleures que prévu, mais n'ont pas réussi à faire remonter le dollar. L'indice USD a reculé de 0,15 %, tandis que l'EUR/USD a grimpé à 1,1636. Les rendements des bons du Trésor américain à 10 ans ont chuté de près de 2 points de base, passant sous la barre des 4,26 %. Publication des données clés : Commandes de biens durables : -2,8 % en glissement mensuel (prévision : -3,8 %, précédent : -9,4 %).

-2,8 % en glissement mensuel (prévision : -3,8 %, précédent : -9,4 %). Biens durables de base : +1,1 % en glissement mensuel (prévision +0,2 %, précédent +0,3 %).

+1,1 % en glissement mensuel (prévision +0,2 %, précédent +0,3 %). Commandes de biens d'équipement hors défense : +1,1 % en glissement mensuel (prévision +0,3 %, précédent -0,6 %).

+1,1 % en glissement mensuel (prévision +0,3 %, précédent -0,6 %). Confiance des consommateurs du Conference Board : 97,4 (précédent 97,2, révisé 98,7, prévision 96,4).

97,4 (précédent 97,2, révisé 98,7, prévision 96,4). Indice des prix des logements en glissement mensuel : -0,2 % (prévision -0,1 %, précédent -0,2 %).

-0,2 % (prévision -0,1 %, précédent -0,2 %). Indice des prix immobiliers FHFA dans 20 villes en glissement annuel : 2,14 % (prévisions 2,09 %, précédent 2,8 %).

2,14 % (prévisions 2,09 %, précédent 2,8 %). Indice manufacturier de la Fed de Richmond : –7 (prévisions –11, précédent –20).

–7 (prévisions –11, précédent –20). Ventes au détail Redbook (juillet) : +6,5 % en glissement annuel (contre +5,9 % en juin). Le secrétaire américain au Trésor, Howard Lutnick, a laissé entendre que le gouvernement pourrait envisager de prendre des participations dans plusieurs entreprises du secteur de la défense, notamment Lockheed Martin, dont les actions ont progressé de près de 2 %. Le secteur de la défense a globalement progressé aujourd'hui. Heico a bondi de plus de 8 % après avoir publié des résultats trimestriels bien supérieurs aux attentes. Le bénéfice par action a augmenté de 30 % en glissement annuel et tous les segments clés de l'entreprise aérospatiale et de défense ont affiché une croissance solide. Les contrats à terme sur le café ont baissé après que StoneX ait révisé ses prévisions d'approvisionnement, anticipant des récoltes plus importantes pour la prochaine saison et une production robuste de robusta. Le pétrole a chuté de plus de 2 % après les commentaires du président Trump, qui a menacé de sanctions la Russie si aucun accord n'était conclu avec l'Ukraine. Trump a également déclaré que les prix du pétrole allaient chuter en dessous de 60 dollars. La Maison Blanche fait également pression sur l'Inde à ce sujet. Le cacao a chuté de plus de 4 %, les prévisions météorologiques améliorées en Afrique de l'Est ayant apaisé les inquiétudes concernant l'approvisionnement. Les perspectives de faible demande et l'impact des nouveaux droits de douane américains ont ajouté une pression supplémentaire. Le bitcoin s'est maintenu près de 110 000 dollars, tandis que l'attention du marché des cryptomonnaies s'est tournée vers l'Ethereum, qui a gagné plus de 4 % pour atteindre 4 530 dollars. L'or a progressé de près de 0,45 % pour atteindre 3 380 dollars l'once, soutenu par la faiblesse du dollar.

