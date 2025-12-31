Résumé quotidien: Les indices américains reculent légèrement à l’approche de la fin de l’année

Wall Street termine l’année sur une légère correction. Le Nasdaq recule de 0,3 %, le S&P 500 de 0,4 % et le Dow Jones de 0,4 %. La séance d’aujourd’hui est la dernière de l’année et se clôturera plus tôt que d’habitude.

Le CME Group a relevé pour la deuxième fois en peu de temps les exigences de marge sur les contrats à terme sur l’or, l’argent, le platine et le palladium, avec une entrée en vigueur après la clôture de la séance de mercredi. Cette décision répond à la hausse de la volatilité des marchés et vise à freiner l’élan spéculatif.

Sur le marché des métaux précieux, une correction est en cours. L’or recule de 0,20 % à 4 330 dollars l’once, l’argent de 5 % à 72,20 dollars l’once, le platine de 5,2 % à 2 055 dollars l’once et le palladium de 0,77 % à 1 600 dollars l’once.

Les nouvelles demandes d’allocations chômage aux États-Unis ont diminué la semaine dernière pour atteindre leur plus bas niveau depuis un mois, à 199 000, alors que les économistes tablaient sur 220 000. Malgré cela, le marché du travail reste fragile et le taux de chômage demeure à son plus haut niveau depuis plus de quatre ans.

Les stocks de pétrole brut aux États-Unis ont reculé bien plus que prévu, apportant un léger soutien aux prix du pétrole. Dans le même temps, les stocks d’essence et de distillats ont augmenté beaucoup plus fortement qu’anticipé, signalant une demande plus faible pour les produits raffinés. Dans l’ensemble, ces données envoient un signal contrasté pour le marché pétrolier.

Le marché des cryptomonnaies connaît également une correction mitigée. Le bitcoin recule de 0,5 % autour de 88 000 dollars, tandis que l’ether progresse de 0,4 % et teste le seuil des 2 980 dollars, illustrant l’indécision persistante du marché.

